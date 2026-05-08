満天の星空を体感　福島県鮫川村で「第2回 星紡ぎの夕べ」開催

センコークリエイティブマネジメント株式会社

鮫川村（福島県東白川郡）は、昨年9月に初実施し高い評価を得た企画「星紡ぎの夕べ in さめがわ」の第2回目を、2026年6月6日（土）に開催します。

本イベントは、星空観察を軸に、地元食材を生かした食事提供やクラフト制作を組み合わせた、親子で参加できるプログラムです。第2回となる今回は、内容をさらに充実させ、自然・食・文化を通じて鮫川村の魅力を体感できる機会を提供します。

■開催の目的

ふくしまDC（デスティネーションキャンペーン）を契機に、県外および周辺地域からの来訪増加が見込まれる中、鮫川村の象徴ともいえる美しい星空の魅力を全国に発信することを目的に開催します。

第2回となる今回は、自然・食・人・文化が融合した“鮫川村ならでは”の体験を通じて、来訪者に「また訪れたい」と感じてもらえる思い出の創出を目指します。

観光客のみならず村民にとっても誇りと喜びを感じられる交流の場を創出し、地域の活力向上につなげてまいります。

■イベントの概要

名称：第2回 星紡ぎの夕べ in さめがわ

～ 星空×食×工作 家族で楽しむ体験イベント ～

日時：2026年6月6日(土)

開場・受付開始 15:00｜開始 16:30（終了予定 21:30）

会場：鹿角平（かのつのだいら）観光牧場（福島県鮫川村）

https://www.vill.samegawa.fukushima.jp/page/page000108.html

参加費：大人 2,000円｜小学生 1,000円｜未就学児 500円 ※大人1名につき未就学児1名無料

支払方法：当日現金払いのみ

公式ポータルサイト：https://samegawaseiza.com/

主催：鮫川村

事業委託：センコークリエイティブマネジメント株式会社

事業区分：令和8年度 地域創生総合支援事業（サポート事業）

※天候状況により、一部内容を変更する場合があります。

■プログラム・内容

オリジナル星座づくりワークショップ

星空をテーマに、自分だけの星座を描き、

灯りをともせば燈篭としても、写真立てとしても使える作品に仕上げるワークショップを開催します。

完成した作品は持ち帰ることができ、旅の思い出に。

天文愛好会による星空解説

星座や天体の魅力を、初心者にも分かりやすく解説。

天文愛好会のみなさま東京大学大学院理学系研究科 特任研究員 吉田英人さん

夜空を見上げる星空観察

標高の高い鮫川村だからこそ出会える、手が届きそうな満天の星。

天文台の丘や野原で夜空を見上げると、星々が降りそそぐような感動的な光景が広がります。

語り部のみなさまさめがわ民話の会

鮫川村に伝わる民話や言い伝えを、さめがわ民話の会が語ります。

地域に息づく物語を通して、鮫川村の歴史や文化にふれるひとときを届けます。

地域食材を活用した特別メニューの提供

鮫川村および周辺地域の食材を使用し、

東京イーストサイド ホテル櫂会 総料理長が考案した限定のメニューを提供します。

さめがわPRIDEのみなさま東京イーストサイド ホテル櫂会 総料理長 成田 司

学校法人 石川高等学校 吹奏楽部のみなさん学校法人石川高等学校吹奏楽部による演奏

学校法人 石川高等学校 吹奏楽部が、自然に囲まれた会場で演奏を披露します。

夜空の下に広がる音色が、幻想的なひとときを演出します。

さめレンジャー

鮫川村の有志たちで結成された地域貢献団体

当日のイベントを盛り上げます。

さめレンジャーのみなさんゆうきくん鮫川村オリジナルキャラクター「ゆうきくん」

鮫川村の豊かな大地から生まれた土の妖精「ゆうきくん」が、鮫川村の魅力発信の一役を担います。

※イベント詳細は公式ポータルサイトより https://samegawaseiza.com/

■事業委託先：センコークリエイティブマネジメント株式会社の取り組み

東京都江東区潮見で「東京イーストサイド ホテル櫂会」を運営するセンコークリエイティブマネジメント株式会社は、ホテル運営を通じて培ってきたノウハウを生かし運営協力事業も行っております。

本企画は、福島県東白川郡3町1村（棚倉町・塙町・矢祭町・鮫川村）と地域創生・観光振興・文化振興に関する包括連携協定を締結している背景のもと、鮫川村がプロポーザル方式により選定した事業提案として採択されました。

本イベントにおいても、企画立案から運営に至るまで地元有志と連携し、村民主体の参画型運営体制を構築。単発の催しにとどまらず、将来的な観光振興および地域活性化に資する基盤づくりを視野に入れた取り組みとして推進しています。

東京イーストサイド ホテル櫂会（かいえ）

所在地：東京都江東区潮見2-8-11

TEL：03-3699-1403（代表）

東京・潮見駅東口前に位置し、多様なゲストのニーズに応える和洋室や多人数利用可能な客室を備え、地元コミュニティとの交流も大切にした「おもてなし」を提供しています。ビジター利用も可能なレストランでは四季折々の美食を楽しめ、東京駅・舞浜駅から3駅とアクセス抜群の立地でレジャーやビジネスの拠点として最適です。

ホテル公式Webサイト：https://www.hotelkaie.jp/

ホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/official_hotelkaie/