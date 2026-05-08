世界で挑戦し続ける医師・吉岡秀人が人生に迷う若者へ送る一冊『やりたいことがわからないあなたへ』5月9日発売

特定非営利活動法人ジャパンハート

日本発祥の国際医療NGOである特定非営利活動法人ジャパンハート（東京都台東区 理事長：吉岡春菜）は、団体創設者で小児外科医の吉岡秀人による新著『やりたいことがわからないあなたへ ～感性が若いうちに、たくさん行動せよ』が株式会社さくら舎（東京都千代田区 代表：古屋信吾）より、2026年5月9日（土）に発売されることをお知らせいたします。

このたびの書籍は、「やりたいことがわからない」「このままの人生でいいのだろうか」「仕事も生き方も、まだ迷っている」といった悩みやキャリアへの不安を抱える人に向けた一冊です。

吉岡秀人は、30歳で単身ミャンマーへ渡り医療支援活動をはじめ、60歳となった今も現場に立ち続け世界で挑戦しています。そんな彼が、自身の経験をもとに、人生に迷う若者たちの背中を押す言葉の数々を届けます。

＜出版社 作品ページより＞

30年間、ミャンマーやカンボジアなどの貧しい国で、無償の医療を届け続けてきた医師・吉岡秀人。

数えきれないほどの命を救ってきた彼には、一貫した人生哲学があった。

「無償で命を救い続けるのは、すべて自分のため。」

人のために生きることは、誰のためでもなく、自分のためなのである。

自分がそうしたいから、そうする。与える人生は、やがて満ちていく。

・自分の心に従えば、人生は必ず拓ける

・感性が鋭いうちに、とにかく行動せよ

・失敗は、人生がうまくいくためのプロセス

・人のために生きることは、自分のためでもある

幸せになるのに特別な才能は必要ない。

ただ、自分の心に素直になるだけでいい。

人生に迷うすべての若者へ。

30年間、命の現場に立ち続けてきた医師が贈る、幸せになるための道しるべ。

【購入先】

・Amazon： https://amzn.asia/d/09aJP1Og(https://amzn.asia/d/09aJP1Og)

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【書籍概要】

タイトル： 『やりたいことがわからないあなたへ ～感性が若いうちに、たくさん行動せよ』

著者：吉岡秀人（ジャパンハート創設者・小児外科医）

定価：1760円／発売日：2026年5月9日／頁数：168pページ／判型：四六判 並製