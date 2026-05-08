世界で挑戦し続ける医師・吉岡秀人が人生に迷う若者へ送る一冊『やりたいことがわからないあなたへ』5月9日発売
日本発祥の国際医療NGOである特定非営利活動法人ジャパンハート（東京都台東区 理事長：吉岡春菜）は、団体創設者で小児外科医の吉岡秀人による新著『やりたいことがわからないあなたへ ～感性が若いうちに、たくさん行動せよ』が株式会社さくら舎（東京都千代田区 代表：古屋信吾）より、2026年5月9日（土）に発売されることをお知らせいたします。
このたびの書籍は、「やりたいことがわからない」「このままの人生でいいのだろうか」「仕事も生き方も、まだ迷っている」といった悩みやキャリアへの不安を抱える人に向けた一冊です。
吉岡秀人は、30歳で単身ミャンマーへ渡り医療支援活動をはじめ、60歳となった今も現場に立ち続け世界で挑戦しています。そんな彼が、自身の経験をもとに、人生に迷う若者たちの背中を押す言葉の数々を届けます。
＜出版社 作品ページより＞
30年間、ミャンマーやカンボジアなどの貧しい国で、無償の医療を届け続けてきた医師・吉岡秀人。
数えきれないほどの命を救ってきた彼には、一貫した人生哲学があった。
「無償で命を救い続けるのは、すべて自分のため。」
人のために生きることは、誰のためでもなく、自分のためなのである。
自分がそうしたいから、そうする。与える人生は、やがて満ちていく。
・自分の心に従えば、人生は必ず拓ける
・感性が鋭いうちに、とにかく行動せよ
・失敗は、人生がうまくいくためのプロセス
・人のために生きることは、自分のためでもある
幸せになるのに特別な才能は必要ない。
ただ、自分の心に素直になるだけでいい。
人生に迷うすべての若者へ。
30年間、命の現場に立ち続けてきた医師が贈る、幸せになるための道しるべ。
【購入先】
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【書籍概要】
タイトル： 『やりたいことがわからないあなたへ ～感性が若いうちに、たくさん行動せよ』
著者：吉岡秀人（ジャパンハート創設者・小児外科医）
定価：1760円／発売日：2026年5月9日／頁数：168pページ／判型：四六判 並製