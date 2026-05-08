神戸市西区】買い物ついでに本格ボディメイク。女性専用ホットヨガスタジオ「ロイブ」がイズミヤショッピングセンター西神戸に5月12日(火)グランドオープン！

株式会社LOIVE

全国に200店舗以上（2026年4月時点）の女性専用フィットネススタジオを運営する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川彩香）は、兵庫県神戸市西区の「イズミヤショッピングセンター西神戸」別館1階に、女性専用ホットヨガスタジオ「ロイブ 西神戸」を2026年5月12日（火）にオープンいたします。

2026年5月12日（火）ホットヨガロイブ西神戸店がオープン

■ 神戸市西区の女性の生活に寄り添う「利便性」と「専門性」の両立



新店舗「ロイブ 西神戸」は、地域住民に親しまれている「イズミヤショッピングセンター西神戸」内に位置します。駐車場完備の商業施設内という立地を活かし、買い物や家事の合間に立ち寄れる「生活動線上のフィットネス」を実現。多忙な現代女性が、移動の負担なく運動を習慣化できる環境を提供します。

■ ホットヨガ×マシンピラティス。気分で選べる「2ブランド併設」の新スタイル

同館内には、話題の女性専用マシンピラティス専門スタジオ「pilates K(https://pilates-k.jp/studio/hyogo/nishi-kobe)」を併設。

【ここがポイント】

会員様は気分や体調、その日の目的に合わせて「ホットヨガ」でじっくり発汗リフレッシュするか、「マシンピラティス」でボディラインを整えるかを選択可能です（※相互利用プランへの別途お申し込みが必要です）。一つの場所で、最新のフィットネストレンドを両方体験できる、地域でも稀少なスポットとなります。

■ 神戸市西区への出店背景

近年のセルフケア意識の高まりにより、単一の運動だけでなく、柔軟性を高める『ヨガ』と体幹を鍛える『ピラティス』を組み合わせるハイブリッドな通い方が注目されています。

当社は、本出店を通じて西神戸エリアの女性の心身の健康維持と、コミュニティ形成に寄与してまいります。

■ 徹底した女性目線の空間設計



「ロイブ」はスタッフも全員女性です。プログラムの開発からスタジオのデザインまで、「わたしを好きになる」時間に寄り添って構築されています。

- 豊富なプログラム： 初心者から経験者まで楽しめる多彩なレッスン。- 手ぶらでOK： ウェアやタオルのレンタルも充実しており、お買い物前後でも安心。- 安心の環境： 衛生管理を徹底した、女性が自分自身と向き合えるクリーンな空間- 初めての方にも配慮した環境：初回体験無料（※要事前予約）やレンタルウェア完備など、運動を始めるハードルを下げ、継続しやすい環境を整えています。

オープン情報はこちら(https://www.hotyoga-loive.com/lp/admission_trial/nishi-kobe/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=UCSK1_brand_area_nishikobe&utm_content=md0000027379&gad_source=1&gad_campaignid=23781452122&gbraid=0AAAAABvfHf5BsXsksKtXWk1Z9C7JILwvT&gclid=Cj0KCQjw8PDPBhCeARIsAOJwmWUSIqcBhIvzX1bkqoi519KvQ87ywNmbgLyd3w6rtqDYUf3ua4Jnad0aAq_UEALw_wcB)から！

■店舗概要

店舗名：ホットヨガスタジオロイブ 西神戸

所在地：兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目21-1 イズミヤショッピングセンター西神戸 別館1階

オープン日：2026年5月12日（火）

定休日：日・月

Google map：https://maps.app.goo.gl/owDMMFvGgDsDuh376

■ホットヨガスタジオロイブについて



「わたしを好きになる」をテーマにした女性専用ホットヨガスタジオ。ホットヨガを通じて、自分自身のココロとカラダにゆっくりと向き合える時間をご提供しています。定番のヨガはもちろん、暗闇エクササイズ「Beat Drum Diet」や相撲の動きを取り入れた「SUMO YOGA」など、楽しくカラダを動かせるプログラムが充実しています。全国69店舗展開。（2026年5月時点）



・2026年 GMO顧客満足度ランキング ホットヨガ 第1位

2026年 GMO顧客満足度ランキング ホットヨガ 第1位

GMOリサーチ&AI株式会社が実施した「GMO顧客満足度ランキング」において、評価項目となった全7項目において第1位を獲得いたしました。

■会社概要

・会社名：株式会社LOIVE

・代表取締役：前川 彩香

・本社所在地：北海道札幌市

・企業スローガン：人生を愛そう。

・事業内容：「自分を愛し、輝く女性を創る。」をミッションに、ホットヨガ「loIve」やマシンピラティス「pilates K」など、女性専用フィットネスを全国展開。従業員の女性比率99.9%（※）を誇る東証グロース上場企業として、当事者ならではの気づきを活かし、女性のウェルビーイング実現を目指しています。（※2026年4月時点）

・運営店舗数：全国200店舗以上（2026年4月時点）

・コーポレートサイト：https://loive.co.jp/