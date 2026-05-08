出張買取サービス「買いクル所沢店」が5月3日開業。査定理由の明確化と納得できる取引を徹底し地域密着のリユースサービスを提供。

株式会社RC

2026年5月3日（日）、埼玉県所沢市を拠点とする「買いクル所沢店」を開業いたしました。近年、引っ越しや高齢化を背景に、「重い荷物を運べない」「価値が分からず処分できない」といった不用品整理に関する相談が増えています。当店では、中古市場の相場に基づいた明確な査定理由の説明と、特定商取引法に則った誠実な運用を徹底し、地域の皆様の暮らしをサポートいたします。

■ 買いクル所沢店が大切にする「3つの約束」

1. 無理な勧誘はせず、査定理由を丁寧にお伝えします

お客様が納得されないまま、強引に品物を買い取ることは一切ありません。中古市場の動向を踏まえ、「なぜこの価格になるのか」を一つひとつご説明し、ご納得いただいた場合のみお取引をさせていただきます。

2. 法令に基づいた「安心の仕組み」で運用しています

ご依頼内容に沿って査定を行い、不要な提案や追加の勧誘は行いません。

また、契約内容や手続きについても事前に分かりやすくご説明し、安心して判断できる環境を整えています。



万が一キャンセルをご希望の場合にも適切に対応するなど、初めての方でも利用しやすい体制を整えています。

3. 「お家丸ごと」の片付けや重量物にも対応します

「施設入居前の整理や、大型家具・家電の処分にお困りのケースにも対応します。

再利用できる品は買取し、処分費用の軽減につなげます。」

■ 依頼時の新特典！「1,000円買取ボックス」で一括整理

出張買取をご依頼いただいた際の追加オプションとして、査定員が持参するボックスに不用品を入れていただくと、まとめて一律1,000円（※）で買い取るサービスを提供しております。

「メインの品物以外もまとめて引き取ってほしい」という声に応えた仕組みです。

※本サービス単体での利用は不可。一部対象外品あり。詳しくは査定員へご確認ください。

■店舗情報

店舗名：買いクル所沢店

対応地域：埼玉県所沢市

出張・査定料：完全無料（その場で現金お渡し）

電話で問い合わせ：0120-437-813

LINEで問い合わせ：https://line.me/R/ti/p/@116puiex

ホームページ：https://kaikuru.com/area/tokorozawa

■買いクル本部

運営会社：株式会社RC

代表者：大堀 直樹

本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ：0120-22-8196

ホームページ：https://kaikuru.com