出張買取サービス「買いクル所沢店」が5月3日開業。査定理由の明確化と納得できる取引を徹底し地域密着のリユースサービスを提供。
2026年5月3日（日）、埼玉県所沢市を拠点とする「買いクル所沢店」を開業いたしました。近年、引っ越しや高齢化を背景に、「重い荷物を運べない」「価値が分からず処分できない」といった不用品整理に関する相談が増えています。当店では、中古市場の相場に基づいた明確な査定理由の説明と、特定商取引法に則った誠実な運用を徹底し、地域の皆様の暮らしをサポートいたします。
■ 買いクル所沢店が大切にする「3つの約束」
1. 無理な勧誘はせず、査定理由を丁寧にお伝えします
お客様が納得されないまま、強引に品物を買い取ることは一切ありません。中古市場の動向を踏まえ、「なぜこの価格になるのか」を一つひとつご説明し、ご納得いただいた場合のみお取引をさせていただきます。
2. 法令に基づいた「安心の仕組み」で運用しています
ご依頼内容に沿って査定を行い、不要な提案や追加の勧誘は行いません。
また、契約内容や手続きについても事前に分かりやすくご説明し、安心して判断できる環境を整えています。
万が一キャンセルをご希望の場合にも適切に対応するなど、初めての方でも利用しやすい体制を整えています。
3. 「お家丸ごと」の片付けや重量物にも対応します
「施設入居前の整理や、大型家具・家電の処分にお困りのケースにも対応します。
再利用できる品は買取し、処分費用の軽減につなげます。」
■ 依頼時の新特典！「1,000円買取ボックス」で一括整理
出張買取をご依頼いただいた際の追加オプションとして、査定員が持参するボックスに不用品を入れていただくと、まとめて一律1,000円（※）で買い取るサービスを提供しております。
「メインの品物以外もまとめて引き取ってほしい」という声に応えた仕組みです。
※本サービス単体での利用は不可。一部対象外品あり。詳しくは査定員へご確認ください。
■店舗情報
店舗名：買いクル所沢店
対応地域：埼玉県所沢市
出張・査定料：完全無料（その場で現金お渡し）
電話で問い合わせ：0120-437-813
LINEで問い合わせ：https://line.me/R/ti/p/@116puiex
ホームページ：https://kaikuru.com/area/tokorozawa
■買いクル本部
運営会社：株式会社RC
代表者：大堀 直樹
本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F
問い合わせ：0120-22-8196
ホームページ：https://kaikuru.com