セルシス1Q決算発表、売上高・営業利益（利益率40％超）が増収増益　サブスクARRも前年比26％増と高成長を継続

株式会社セルシス

セルシスは、5月8日（金）に「2026年12月期 第１四半期 決算短信」を発表しました。売上高・営業利益は増収増益、その他主要指標においても順調に推移しています。

2026年12月期 第１四半期 決算短信：

https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2026/ta_2026-0508.pdf(https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2026/ta_2026-0508.pdf)

2026年12月期 第１四半期 決算説明補足資料：

https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2026/ho_2026-0508.pdf(https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2026/ho_2026-0508.pdf)

2026年12月期 第１四半期では、3月にグローバルで提供を開始した「CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0」が多くの反響をいただき、売上高・営業利益をはじめ、サブスクリプションARR（年間経常収益）等も過去最高を更新しました。売上高・営業利益増加の背景として、Ver.5.0のリリース以降、サブスクリプションARRにおいて前月からの増加額が過去3年間で最大を記録しています。また、買い切り版においては、Ver.5.0有料バージョンアップ需要の増加および、価格改定（平均10％の値上げ）並びに新規ユーザー獲得キャンペーンが奏功し、売上高増加に貢献しました。

また、当社としては初となる、自己株式の消却（150万株）を実施しました。

引き続き「CLIP STUDIO PAINT」の収益力をさらに強化しながら、事業領域をクリエイターエコノミー市場全体に拡大し、「クリエイターのマネタイズを支援する新プラットフォーム」および、「ユーザーのコミュニティ強化のための新サービス」についてグローバルでの展開に向けた企画・開発により、第二の収益基盤を構築し持続的な収益成長を目指してまいります。

■2026年12月期 第１四半期の概況

・2026年12月期 第１四半期の業績

2026年12月期 第１四半期は、売上高28億円（前年同期比＋16.7％）、営業利益12.1億円（同＋59.6％）、営業利益率43.2％（同＋11.6pt）、ARR58.3億円（同＋25.9％）となり、売上高・営業利益ともに過去最高を更新しました。KPIの中核としているサブスクリプションARRについては、3月に実施したメジャーバージョンアップ（Ver.5.0）や機能追加アップデートにより、ユーザー数の増加・契約ライセンスの継続を実現しています。

■活動実績および今後の見通し

・「CLIP STUDIO PAINT」メジャーバージョンアップを実施し、サービス価値および収益性を向上

3月にグローバルで提供開始したメジャーバージョンアップ（Ver.5.0）は、多くの反響をいただき、3月度は当初計画比150％超の売上を達成しました。また、同メジャーバージョンアップにあわせて、収益性の向上と継続的なサービス提供を実現することを目的に、買い切り版の価格を改定し、平均10％の値上げを行い、買い切り版の好調な販売とサブスク契約数の増加により、3月度単月売上が初の13億円超えました。

▼Ver.5.0提供開始のニュースはこちら

https://www.celsys.com/topic/20260311

・セルシスは、AIに代替されない価値提供を軸とした事業構造を確立済み

主力サービスである「CLIP STUDIO PAINT」の主要ユーザーは、趣味・ハイアマチュア層を中心としたクリエイターです。当社が提供するサービスについては、自ら創作することによる楽しさやスキル向上、コミュニティにおける共感といった、AIに代替されない「創作体験」価値を見出していただくことで継続的な利用をいただいており、AIの利用が拡大している環境下においても、「CLIP STUDIO PAINT」のユーザー数及び売上は継続して成長しています。

また「創作体験」の価値をさらに向上させる取り組みとして、「CLIP STUDIO PAINT」のリブランディングを実施し、描くことで体感できる「創作体験そのものの楽しさ」を想起させる、親しみやすく鮮やかなアプリのイメージへとリニューアルしました。

・中期経営計画2025-2027 の進捗と今後の見通し

事業活動および売上高は計画通りに進行しています。また、営業利益は中期経営計画を1年前倒しで達成見込みです。

・2026年12期の売上計画

サブスク売上が安定して成長する見込みです。買い切り版は、ユーザーのサブスク移行を想定した期初計画としますが、前期実績と同様にマーケティング活動実施による上振れ余地を残しています。なお、第1四半期の買い切り版売上は、サブスク移行を見据えた保守的な期初計画を上回り、通期計画に対し2億円の増収余力を確保しました。

3月に実施したメジャーバージョンアップや買い切り版の値上げに加え、新規ユーザー獲得キャンペーン等が、増収の主な要因です。

・株主還元

2026年12月期の１株当たり配当につきましては、中間配当18円、期末配当20円を予定しており、年間配当金は合計38円（前年より2円の増配）を見込んでいます。今後の事業進捗を見極めつつ、当期の配当額の増加も検討しています。

■株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

IR・投資家情報：https://www.celsys.com/irinfo/

IRアンケート：https://www.celsys.com/irinfo_questionnaire/

IRメールマガジン：https://www.celsys.com/irinfo_magazine/

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