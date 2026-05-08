“整える時間”を、大切な人へ。merihariがLINEやSNSで贈れるeギフト対応を開始

Livran株式会社

Livran株式会社（本社：東京都）は、ナチュラルエナジーブランド「merihari」において、LINEやSNSで気軽に贈れる「eギフト」機能への対応を開始しました。

購入後に発行されるURLを送るだけで、お相手がご自身で配送先住所を入力できるため、住所を知らない相手にもギフトを贈ることが可能です。

eギフトなら、母の日当日など“今すぐ贈りたい”シーンにも対応できます。

■ “頑張って”の代わりに、“無理しすぎないでね”の気持ちを贈る

merihariは、「整えて、集中する。」をコンセプトにした、カフェインに頼らないナチュラルエナジーゼリーです。

忙しさやストレスの中で、「もっと頑張らなきゃ」と、自分を追い込んでしまう人は少なくありません。

merihariは、“無理に上げる”のではなく、まずは整えることで、本来のパフォーマンスを発揮するという考え方を大切にしています。

今回のeギフト対応も、単なる“モノを贈る”ではなく、「無理しすぎないでね」「応援してるよ」

そんな気持ちを届けるきっかけになればという想いから開始しました。

■ 母の日だけでなく、受験・転職・昇格祝いにも

merihariのeギフトは、

・母の日、父の日のギフト

・受験や試験を頑張る方への応援

・転職や昇格のお祝い

・忙しい毎日を送る方へのちょっとした気遣い

など、様々なシーンで利用可能です。

■ eギフト対応開始記念クーポン

eギフト対応開始を記念して、2026年6月30日まで使える500円OFFクーポンを配布いたします。

クーポンコード：THANKS500

▼ ご利用方法

Webサイトの商品ページより「単品購入」を選択後、

「今すぐ購入する」→ お届け方法「相手にeギフトで贈る」を選択し、

決済画面にてクーポンコード「THANKS500」をご入力ください。

ご購入後、eギフト受け取り用URLが発行されます。

LINEやSNS等でお相手へご共有ください。

注意事項：

請求先住所にはお相手の住所を入力しないでください。

▼ Webサイト

merihari公式オンラインストア(https://meri-hari.com/products/natural-energy-jelly)

“頑張っている大切な人”へ。

応援の気持ちを“整える”という形で

贈ってみてください。

■ 会社概要

会社名 ：Livran株式会社

所在地 ：東京都調布市西つつじヶ丘3－25－41

新井ビル3F

代表者 ：代表取締役CEO 石田駿佑

設立 ：2024年5月21日

資本金 ：600万円

事業内容：「バランスサポート」をテーマとした

食品・健康サプリの企画・販売

URL ：https://meri-hari.com/

Instagram: https://www.instagram.com/merihari_official/

お問合わせ窓口 ： info@meri-hari.com