【七輪焼肉安安 大阪】京橋店・池田駅前店限定！5月8日から期間限定の『ホルモン祭』を同時開催！

株式会社富士達

「七輪焼肉 安安」を運営する株式会社富士達では、2026年5月8日（金）から5月31日（日）までの期間限定で、「京橋店」および「池田駅前店」の2店舗限定にて、人気のホルモンやドリンクが大変お得になる『ホルモン祭』を開催いたします。

■キャンペーン概要

初夏の陽気が続くこの季節、キンキンに冷えたビールと相性抜群のホルモンを心ゆくまで楽しんでいただきたいという思いから、本キャンペーンを企画いたしました。

期間中は、人気の「牛上ホルモン」や「ブタホルモン」などの焼肉メニューに加え、乾杯に欠かせない「生ビール」や「ハイボール」を、通常価格よりも大幅に値下げした祭価格でご提供いたします。

【対象商品・価格】

【1】ドリンク：何杯飲んでもこの価格！

生ビール（スーパードライ）・ハイボール

生ビール（アサヒスーパードライ）

通常価格 319円 ⇒ 特別価格 275円

ハイボール

通常価格 319円 ⇒ 特別価格 209円

【2】焼肉メニュー：鮮度抜群のホルモンがお得！

牛ホルモン

牛上ホルモン / ブタホルモン

通常価格 各429円 ⇒ 特別価格 各319円

豚ガツ / 豚ハツ

通常価格 各319円 ⇒ 特別価格 各275円

【3】期間限定メニュー

牛ミノ

牛ミノ：429円

歯ごたえがクセになる

「牛ミノ」が期間限定で登場！

【食べ放題DXコース】をご注文のお客様も、

本メニューをお選びいただけます。

■開催期間・対象店舗

開催期間：2026年5月8日（金）～2026年5月31日（日）

対象店舗：

・七輪焼肉安安 京橋店

大阪府大阪市都島区片町2丁目4-8 ウエムロビル2F

06-6809-2954

・七輪焼肉安安 池田駅前店

大阪府池田市室町1-3 池田駅前ビル1F

072-739-6629

※上記2店舗限定のイベントとなります。他店舗では実施しておりませんのでご注意ください。

公式アカウント一覧

店舗詳細・ご予約はこちらから :https://anan.fuji-tatsu.co.jp/shop/

公式ホームページ：https://anan.fuji-tatsu.co.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/anan_yakiniku/

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@yakiniku_anan

会社概要

会社名 ：株式会社富士達

本社 ：神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル10F

代表者 ：代表取締役社長 川上富達

電話番号：045-328-6090（代表）

事業内容：焼肉チェーン「七輪焼肉安安」の運営

店舗数 ：160店舗（2026年5月現在）

「七輪焼肉 安安」について

「安い・旨い・安心」をモットーに、独自の仕入れルートで厳選されたお肉を七輪で楽しんでいただく焼肉チェーンです。活気ある店内で、大切な仲間と素敵な時間をお過ごしください。