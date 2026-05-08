［記憶に残る一皿］京都 Sir Thomas LIPTON、80～90年代に愛された人気洋食メニューを期間限定で復刻。5月15日(金)より提供。

記憶に残る一皿の復刻。

株式会社フクナガ国産牛サーロインステーキ テリヤキソース

『国産牛サーロインステーキ テリヤキソース』は、1990年代に提供され、

当時、多くのお客様に親しまれてきた人気メニューです。

紅茶専門店でありながら、食事の時間そのものを大切にしてきたSir Thomas LIPTONにとって、

ステーキは食卓の豊かさを象徴する存在でもありました。

今回の復刻では、やわらかさと旨みのバランスに優れた国産牛サーロインを使用。

肉の味わいを引き立てる特製テリヤキソースは、甘みとコクの調和を大切に仕上げました。

長年愛されてきた美味しさは、世代を越えて楽しめる

Sir Thomas LIPTONらしい一皿です。

【販売期間】5/15(金) - 6/30(火)まで

【商 品 名】国産牛サーロインステーキ テリヤキソース

【販売価格】150g 3,400円(税込) 300g 5,800円(税込)

【提供時間】11:00から

【実施店舗】Sir Thomas LIPTON ティーハウス 三条本店・ポルタ店

国産牛テリヤキステーキ（150g）・クレソンサラダ・ポテトサラダ・トマト

ライス付き +280円(税込)

LIPTONの記憶を受け継ぐテリヤキソース

本企画では、1990年代の人気メニュー、テリヤキステーキのレシピを受け継ぎながら、現代に合わせて再構築しました。



コクのある旨みとほどよい甘み、そして後味を軽やかに整える酸味。国産牛サーロインの豊かな脂と調和するよう、最後まで心地よく味わえるバランスを追求しています。

紅茶文化とともに洋食を提案してきた

Sir Thomas LIPTONならではの一皿を支える、こだわりのソースです。

80年代の人気メニューが再登場

ハンバーグステーキ ペッパーソース

昨年開催した復刻フェアでもご好評をいただいた『ハンバーグステーキ ペッパーソース』が、再び登場します。1980年代に親しまれていた人気メニューを、当時の味わいを大切にしながら現代に合わせて再現しました。

デミグラスソースをベースに、醤油と生クリームを加えたペッパーソースは、まろやかなコクと奥行きのある味わいが特長。挽きたての黒胡椒の香りがアクセントとなり、ハンバーグの旨味を引き立てます。

【販売期間】5/15(金) - 6/30(火)まで

【商 品 名】ハンバーグステーキ ペッパーソース

【販売価格】200g 1,430円(税込)

【提供時間】11:00から

【実施店舗】Sir Thomas LIPTON ティーハウス 三条本店・ポルタ店

ハンバーグステーキ（200g）・フライドポテト・いんげん豆・人参のグラッセ

ライス付き +280円(税込)

Sir Thomas LIPTON ティーハウス

ロンドンの紅茶文化をお客様へ

1930年8月1日、京都に「リプトン本社直轄喫茶部」をオープンして以来、紅茶を愛し育ててきました。ロンドンの紅茶文化をお客さまへ。オリジナルのスイーツをはじめ、洋食に至るまでサー・トーマス・リプトンは、オリジナリティあふれる食文化を創造し続けます。

Sir Thomas LIPTON ティーハウス

［URL］https://www.lipton-teahouse.jp/

［SNS］Instagram(https://www.instagram.com/lipton_teahouse/?hl=ja)・X(https://x.com/Lipton_TeaHouse)・Facebook(https://www.facebook.com/Lipton.TeaHouse/)

株式会社フクナガ

1930年、京都にて創業。

株式会社フクナガは、「本日開店」の気持ちを忘れず、創意工夫を重ねた料理・おもてなしの心・寛いでいただく空間をお届けし続けています。

［URL］https://www.fukunaga-tf.com/