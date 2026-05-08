［記憶に残る一皿］京都 Sir Thomas LIPTON、80～90年代に愛された人気洋食メニューを期間限定で復刻。5月15日(金)より提供。
国産牛サーロインステーキ テリヤキソース
記憶に残る一皿の復刻。
『国産牛サーロインステーキ テリヤキソース』は、1990年代に提供され、
当時、多くのお客様に親しまれてきた人気メニューです。
紅茶専門店でありながら、食事の時間そのものを大切にしてきたSir Thomas LIPTONにとって、
ステーキは食卓の豊かさを象徴する存在でもありました。
今回の復刻では、やわらかさと旨みのバランスに優れた国産牛サーロインを使用。
肉の味わいを引き立てる特製テリヤキソースは、甘みとコクの調和を大切に仕上げました。
長年愛されてきた美味しさは、世代を越えて楽しめる
Sir Thomas LIPTONらしい一皿です。
【販売期間】5/15(金) - 6/30(火)まで
【商 品 名】国産牛サーロインステーキ テリヤキソース
【販売価格】150g 3,400円(税込) 300g 5,800円(税込)
【提供時間】11:00から
【実施店舗】Sir Thomas LIPTON ティーハウス 三条本店・ポルタ店
国産牛テリヤキステーキ（150g）・クレソンサラダ・ポテトサラダ・トマト
ライス付き +280円(税込)
LIPTONの記憶を受け継ぐ
テリヤキソース
本企画では、1990年代の人気メニュー、テリヤキステーキのレシピを受け継ぎながら、現代に合わせて再構築しました。
コクのある旨みとほどよい甘み、そして後味を軽やかに整える酸味。国産牛サーロインの豊かな脂と調和するよう、最後まで心地よく味わえるバランスを追求しています。
紅茶文化とともに洋食を提案してきた
Sir Thomas LIPTONならではの一皿を支える、こだわりのソースです。
ハンバーグステーキ ペッパーソース
80年代の人気メニューが再登場
昨年開催した復刻フェアでもご好評をいただいた『ハンバーグステーキ ペッパーソース』が、再び登場します。1980年代に親しまれていた人気メニューを、当時の味わいを大切にしながら現代に合わせて再現しました。
デミグラスソースをベースに、醤油と生クリームを加えたペッパーソースは、まろやかなコクと奥行きのある味わいが特長。挽きたての黒胡椒の香りがアクセントとなり、ハンバーグの旨味を引き立てます。
【販売期間】5/15(金) - 6/30(火)まで
【商 品 名】ハンバーグステーキ ペッパーソース
【販売価格】200g 1,430円(税込)
【提供時間】11:00から
【実施店舗】Sir Thomas LIPTON ティーハウス 三条本店・ポルタ店
ハンバーグステーキ（200g）・フライドポテト・いんげん豆・人参のグラッセ
ライス付き +280円(税込)
Sir Thomas LIPTON ティーハウス
ロンドンの紅茶文化をお客様へ
1930年8月1日、京都に「リプトン本社直轄喫茶部」をオープンして以来、紅茶を愛し育ててきました。ロンドンの紅茶文化をお客さまへ。オリジナルのスイーツをはじめ、洋食に至るまでサー・トーマス・リプトンは、オリジナリティあふれる食文化を創造し続けます。
Sir Thomas LIPTON ティーハウス
［URL］https://www.lipton-teahouse.jp/
［SNS］Instagram(https://www.instagram.com/lipton_teahouse/?hl=ja)・X(https://x.com/Lipton_TeaHouse)・Facebook(https://www.facebook.com/Lipton.TeaHouse/)
株式会社フクナガ
1930年、京都にて創業。
株式会社フクナガは、「本日開店」の気持ちを忘れず、創意工夫を重ねた料理・おもてなしの心・寛いでいただく空間をお届けし続けています。
［URL］https://www.fukunaga-tf.com/