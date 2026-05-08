DPro、広告運用自動化AIエージェント「AIパクくん」をユーザーに無償配布──リサーチからCR生成・入稿・PDCAまでを完全自動化

株式会社KASHIKA

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤健太）は、AI動画広告分析ツール「動画広告分析Pro（DPro）(https://kashika-20mile.com/dpro/)」を契約中のユーザーに対し、広告運用自動化AIエージェント「AIパクくん」の無償配布を開始したことをお知らせいたします。

■ AIパクくんとは

「AIパクくん」は、DProの膨大な広告データを活用し、広告運用の全行程を自動化するAIエージェントです。Claude Code上で動作し、競合リサーチや勝ちパターンの分析から、N1（たった一人の理想の顧客）の特定、コンセプト設計、クリエイティブ生成、入稿、そしてその後のPDCAサイクルまでを一気通貫で実行します。

ユーザーが商品LPのURLを指示するだけで、AIパクくんがDPro内の勝ち広告データを深く読み解き、「なぜその広告が成果を出したのか」をロジカルに構造化。その上で、自社商材に最もフィットするクリエイティブを自動生成します。

■ 無償配布に至った経緯

AIパクくんは当初、50万円（税抜）での販売を予定していました。しかし、2026年4月に開催した「広告の自動運転勉強会」に400名以上が参加し、その後多くのユーザーとの対話を重ねる中で、全ユーザーに無料で配布し必要に応じたサポートを提供する方が、ユーザーコミュニティ全体にとって最善の選択であるとの判断に至りました。

共同研究パートナーである「CMO AIプロジェクト」のメンバーにも同意を得た上での決定です。

■ 提供内容とサポート体制

今回配布するのは、Claude Code上で動作するAIエージェントの「脳」にあたるコア部分です。ユーザーは「CLAUDE.md」ファイルに自社の価値観や独自の広告ポリシーを記述するだけで、自社専用の優秀なAIマーケターとしてカスタマイズが可能です。導入も非常にシンプルで、「/setup」コマンドを入力するだけで完了します。

また、ツールを配って終わりではなく、以下のサポートもすべて無料でご提供いたします。

- AIパクくん活用勉強会の定期開催- 継続的な機能アップデートの提供- 専用のサポートグループチャットによる手厚いフォローアップ

さらに、AIパクくんの分析精度を限界まで引き上げる広告データMCP「DPro MCP」についても、7日間の無料トライアルをご用意しました。

■ 自社運用での実績

開発元であるKASHIKAの自社案件においてAIパクくんを実戦投入した結果、目標CPAの「3分の1」という獲得単価を達成しました。

AIエージェントが自律的にPDCAを回し、人間には思いつかないクリエイティブの組み合わせを生成・検証することで、従来の手動運用を大幅に上回るパフォーマンスを記録しています。

▼ 勉強会アーカイブ動画 https://www.youtube.com/watch?v=w3KK95WJA_w

▼ 無償配布申し込みフォーム（DProユーザー限定） https://forms.gle/BLXeeEEJizRTRJua9

「動画広告分析Pro」について

動画広告分析Proは、Web広告クリエイティブの競合リサーチツールとして2,000社以上に導入されているSaaSプラットフォームです。主要13媒体（YouTube・Meta・TikTok・LINE・X等）を横断し、バズ広告の発見、ジャンル別ランキング、広告主アナリティクス、AIバナー・素材生成などを提供。継続率97%を誇り、広告運用者・マーケターの業務効率化を支援しています。

公式サイト：https://kashika-20mile.com/dpro/(https://kashika-20mile.com/dpro/)

株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: support@kashika-20mile.com