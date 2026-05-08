新卒採用を「候補者視点」でアップデートする2日間。企業人事向けオンラインカンファレンス「新卒採用の地図」を6月16日（火）より開催

株式会社ワンキャリア

新卒採用サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、企業・団体の新卒採用担当者を対象にしたオンラインカンファレンス「新卒採用の地図 ～採用を、候補者視点でアップデートする2日間～」を開催します。

本カンファレンスでは、採用を候補者視点で捉え直し、母集団形成から見極め、内定承諾・辞退まで、新卒採用の実務に直結するテーマを横断的に扱います。大学・学生の登壇を含む講演を通じて、採用の現場で明日から実践できるヒントをお届けします。



本イベントの詳細・お申し込みはこちら

https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202606(https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202606)

開催の背景

少子化に伴う労働力不足や就業観の多様化、採用手法の高度化により、新卒採用を取り巻く環境は激変しています。企業は「学生を選ぶ側」である以上に「学生から選ばれる側」としての姿勢が求められており、候補者一人ひとりに向き合った体験設計やコミュニケーションの質が、採用成果を左右する重要な鍵となっています。

こうした状況を踏まえ、本カンファレンスでは、採用担当者が直面する課題（母集団形成、選考設計、内定承諾率向上、辞退防止など）に焦点を当てます。各社の成功事例に加え、学生・大学側の視点も交えることで、表面的な手法に留まらない本質的な「採用のアップデート」へと導く学びを提供します。

イベント概要

イベント名 ：新卒採用の地図 ～採用を、候補者視点でアップデートする2日間～

主催 ：株式会社ワンキャリア

開催日時 ：2026年6月16日（火）・17日（水）いずれも10時～16時30分

参加方法 ：オンライン

参加対象 ：企業・団体の人事・採用担当者

参加費 ：無料

申込方法 ：以下のイベントページからお申し込みいただけます。

イベントページ：https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202606

プログラム

Day1 テーマ：母集団形成の悩み

母集団形成の「量と質」を起点に、スカウト、説明会設計、理系採用など、学生との初期接点をいかに最適化するかを深掘りします。日々企業の採用と向き合うHRサービス提供企業の視点から、自社の採用ターゲットに近い学生を集めるための効果的な打ち手を整理します。

Day2 テーマ：内定承諾・意向上げの悩み

面接での見極め、選考辞退防止、内定者フォローなど、選考フェーズにおけるコミュニケーションをテーマに扱います。就活を終えた学生も登壇し、候補者との「対話」を通じて志望度を高めるための具体的な事例を紹介します。

新卒採用人事交流会のご案内

6/25（木）には、本カンファレンスの登壇者や参加者の皆様が集い、企業・業界の枠を超えて情報交換できるオフライン交流会を開催します。

オンラインでのインプットに加え、対面だからこそ話せる「採用現場の本音」や「各社の成功事例・失敗事例」を共有し、採用活動の糧となるネットワークを構築いただける場です。本カンファレンスと合わせて、ぜひご参加ください。

- 日時 ：2026年6月25日（木）19:10~21:00 (開場時間18:30)- 対象者：新卒採用のご担当者様※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただく場合がございます。抽選の結果は当落に関わらず、6/22（月）にご連絡します。- 内容 ：新卒採用担当者による交流会 ※酒類含む飲食物の提供あり- 会場 ：株式会社ワンキャリア（東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー16階）- 費用：無料- 申し込み方法：本カンファレンスLPの申込フォーム内にて、「交流会参加希望」にチェックを付けてお申し込みください。

申込方法

以下のイベントページからお申し込みいただけます。

イベントページ：https://service.onecareercloud.jp/lp/conference202606



早期申込特典

2026年6月5日（金）17:00までにお申込いただいた方は、特典として基調講演を除く全講演のアーカイブ動画をご視聴いただけます。

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/