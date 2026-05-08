新築一棟収益不動産「（仮称）浪速区日本橋4丁目プロジェクト」竣工

大和ハウスリアルエステート株式会社

大和ハウスリアルエステート株式会社（本社：大阪市、社長：平井 聡治）は、大阪市浪速区日本橋4丁目において新築一棟収益不動産「（仮称）浪速区日本橋4丁目プロジェクト」（鉄筋コンクリート造陸屋根12階建、総戸数33戸）を2026年4月にを竣工いたしましたのでお知らせいたします。

本物件は、南海電鉄本線「なんば」駅から徒歩約8分、大阪市内南エリアの中心地である「難波エリア」から徒歩圏に位置しています。

住所地でもある日本橋エリア周辺は、電気街・サブカルチャーの発信拠点として国内外から高い注目を集め、平日・休日を問わず人通りが多い活気ある街並みが広がっています。通天閣をはじめとする観光拠点にも近く、インバウンド需要も期待できる立地特性を踏まえ、収益性の最大化に向けた多様な事業計画案を検討しています。

建物デザインは、都市の景観に調和しながらも、印象的な存在感を放つ外観が特長です。リズム感のあるバルコニー配置により立体的な陰影が生み出され、集合住宅でありながら奥行きのある表情を演出しました。内部は投資用一棟レジデンスとしての柔軟性を重視し、3タイプの間取りをご用意。アクセントクロスなどの内装デザインで多様な運用ニーズに対応できる構成となっています。

当社は、ソリューション事業として、土地の価値を最大限に引き出し、かつ社会経済情勢の変化を

読み、時代のニーズを反映させた収益不動産の開発を行っています。さらに、当社が展開する賃貸管理事業と連携し、安定した賃貸経営をご提案しています。

今後も企業や個人の不動産に関する困りごとを解決するソリューション事業を通じて、地域社会に

貢献してまいります。

エントランスエントランス洗面室居室居室居室

■物件概要

物 件 名 称：（仮称）浪速区日本橋4丁目プロジェクト

所 在 地：大阪市浪速区日本橋4丁目

交 通 ：南海電鉄本線「なんば」駅 徒歩8分

構造・階数：鉄筋コンクリート造陸屋根12階建

総 戸 数：33戸

売 主：大和ハウスリアルエステート株式会社

施 工：大和ハウス工業株式会社

■大和ハウスリアルエステート株式会社

代 表 者：代表取締役社長 平井 聡治

資 本 金：7億2,950万円

創 業：1978年2月15日

所 在 地：大阪市北区梅田3丁目3番5号（大和ハウス大阪ビル8階）

事業内容 ：不動産流通事業、賃貸管理事業、ソリューション事業

以 上

お問い合わせ先

経営企画部

TEL：06（6344）6415 e-mail：info@dh-real.jp