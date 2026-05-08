ヘアケアブランド「Linon」、多田梨音さんをブランドアンバサダーに起用

株式会社SOLIA

株式会社SOLIA（本社：東京都港区／代表取締役：西口征郎）が展開するヘアケアブランド「Linon（リノン）」は、恋愛リアリティショーに出演し、同世代から高い支持を集める多田梨音さんを2026年5月8日（金）よりブランドアンバサダーとして起用することをお知らせいたします。

また本起用にあわせて、TikTokおよびX（旧Twitter）にて新コンテンツ企画「週刊リノン」をスタートいたします。



■アンバサダー起用背景

Linonは、「『かわいい』を仕込み、気持ちきらめく」をコンセプトに、日常の中で“少し自信が持てる自分”を後押しするヘアケアブランドです。

今回アンバサダーに起用した多田梨音さんは、恋愛リアリティショーへの出演をきっかけに多くの若年層女性から共感を集めており、Linonが応援したい「可愛くなりたい」という前向きな気持ちを体現する存在です。

本起用を通じて、より多くの方の“自分らしく可愛くなりたい”という想いに寄り添い、その一歩を応援するブランドとしての認知拡大を目指します。

■新企画「週刊リノン」について

本施策の中核となるコンテンツとして、TikTokおよびXにて特設アカウント「週刊リノン」を開設いたします。

「週刊リノン」は、“女の子の『あか抜けたい・可愛くなりたい』という努力を全力で肯定し、応援する”をテーマにしたインタビューコンテンツです。街中やSNSで見つけた“あか抜け女子”にフォーカスし、その裏側にある努力やこだわり、日々の工夫などを深掘りしていきます。

多田梨音さんにはインタビュアーとして出演いただき、同世代ならではのリアルな目線で魅力を引き出していただきます。

＜配信概要＞

・企画名：週刊リノン

・配信開始日：2026年5月13日（水）

・配信媒体：TikTok／X（特設アカウント）

・投稿頻度：毎週水曜日18時頃

●「週刊リノン」TikTok公式アカウント

https://www.tiktok.com/@linon.update

●「週刊リノン」X公式アカウント

https://x.com/linon_update

■本施策に込めた想い

「可愛くなりたい」「あか抜けたい」という気持ちは、誰かと比べるためではなく、自分自身をもっと好きになるためのもの。

Z世代においては、SNSが自己表現の場として広がる一方で、“変わろうとする過程”そのものに目が向けられる機会は多くありません。

「週刊リノン」では、そんな日々の小さな努力やこだわりに光を当て、“変わりたい”と願う気持ちをまるごと肯定するコンテンツを発信していきます。

Linonは、そうした一人ひとりの前向きな挑戦に寄り添いながら、“自分らしく可愛くなりたい”という気持ちを後押しするブランドであり続けます。

■多田梨音さんプロフィール

2008年6月7日生まれ(高校3年生)。大阪府出身。JCミスコン 2022 ファイナリスト。

ABEMA「今日、好きになりました。夏休み編 2025」参加でフォロワー急上昇！「Rakuten GirlsAward 2026 SUPRING/SUMMER」や CMにも多数出演し、モデルなど幅広く活動している。

■Linonについて

Linon（リノン）は『「かわいい」を仕込み、気持ちきらめく』をコンセプトとしたヘアケアブランド。普段のヘアケアで自分らしい「かわいい」を仕込み、気持ちがきらめく日々を届けます。

SNSでも大きく反響を呼び、Amazonにてベストセラーバッジを獲得したスタイリング剤「リノン ロックオイル」をはじめ、「リノン モイストヘアミルク」「リノン スカルプクレンズブラシ」などインバス・アウトバス商品も取り扱うトータルヘアケアブランドとして成長し続けています。

▼公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/linon_jp_official/

X（旧twitter）：https://x.com/linon_jp

Tiktok：https://www.tiktok.com/@linon_jp

■SOLIAとは

「日常生活に彩りを提供し、人々の心を豊かにする」をビジョンとし、「2035年までに、日本を代表する消費財ベンチャー企業となる」ことをミッションとしている会社です。赤ちゃんとママのスキンケア「ALOBABY（アロベビー）」から事業をスタートし、ボディメイクブランド「AMBiQUE(アンビーク)」、ヘアケアブランド「Linon（リノン）」など複数のブランドを展開しています。

アロベビーは、国産オーガニックベビースキンケアブランドとして、全ラインナップ99%以上天然由来成分で商品を展開。販売開始から10年以上経過した現在も多くのユーザーに支持を得ています。アンビークはオールインワンプロテインを中心に一般ユーザーのみならず、筋肉ユーチューバーとして活動する著名な方々などにも愛用されています。

■会社概要

会社名：株式会社SOLIA

所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館10階

設立：2013年4月

代表取締役：西口 征郎

事業内容：ベビー・女性向けの国産オーガニックスキンケア・ヘアケア、健康食品の企画・販売