月間3,000万人が利用する商品比較サービスを運営する「マイベスト」「RubyKaigi 2026」のアフターイベントをZOZO・転職ドラフト・TOKIUMと5月13日（水）に開催

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、2026年4月22日（水）から4月24日（金）の期間に北海道函館市で開催した「RubyKaigi 2026」のアフターイベントを、株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎、以下「ZOZO社」）、転職ドラフトを運営する株式会社リブセンス（本社：東京都港区、代表取締役社長：村上 太一、以下「転職ドラフト」）、株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM社」）と共同で5月13日（水）に開催いたします。

- 背景マイベストは、月間3,000万人以上が利用する商品比較サービスを運営しています。プロダクトのバックエンドにはRubyを採用し、サービスの成長を支える中核技術として日々活用しています。長年にわたりRubyコミュニティに支えられてきた企業として、その発展に継続して貢献したいと考え「RubyKaigi 2026」にPlatinumスポンサーとして協賛いたしました。4月22日（水）から4月24日（金）の期間に北海道函館市で開催された「RubyKaigi 2026」では、ブース出展やTOKIUM社と共同で「TOKIUM & mybest Drinkup at RubyKaigi 2026 Day2」を開催いたしました。- 「RubyKaigi 2026」アフターイベント概要申し込み・詳細：https://mybest.connpass.com/event/392055/(https://mybest.connpass.com/event/392055/)「RubyKaigi 2026」をスポンサードしたZOZO社・転職ドラフト・TOKIUM社と共同で、各社の初参加エンジニアによるショートプレゼンや、4社によるパネルディスカッション、懇親会などをおこなうアフターイベントを開催いたします。ショートプレゼンでは、若手エンジニアたちが現地函館での体験談や印象に残ったセッションなど、初参加ならではのリアルな視点で発表。パネルディスカッションでは、各社のブース設計の狙いや運営の工夫、想定外のエピソードなど、スポンサー企業の裏側を率直にお話しいたします。一般参加者による公募プレゼン枠もございますので、「RubyKaigi」での思い出話や最近の自慢話など、みなさんのお話もぜひお聞かせください。＜詳細＞・日時 ：2026年5月13日（水）19時15分～21時30分・会場 ：マイベスト本社（東京都中央区築地7-17-1 住友不動産築地ビル 6階）・形式 ：オフライン限定開催・参加費 ：無料（事前申込・先着順）・定員 ：50名様- 「RubyKaigi」詳細詳細：https://rubykaigi.org/2026/(https://rubykaigi.org/2026/)RubyKaigiは、プログラミング言語 Ruby に関する世界最大級の国際カンファレンスです。 最先端の技術セッションの数々が披露されるプログラマーズカンファレンスとして、またRuby の処理系自体の開発者を集めて議論を促進するエンジンとして、さらに、英語・日本語を公用語とした世界的な Ruby コミュニティの交流のハブとしても、大きな役割を担っています。第20回の開催となる今年は、4月22日からの3日間にわたって、函館アリーナ・函館市民会館において開催。Rubyの生みの親であるまつもとゆきひろ氏をはじめ、日本および世界各国の著名なスピーカーが登壇しました。- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った”最高の選択体験”を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、“最高の選択体験”を実現し世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

・マイベスト公式サイト：https://my-best.com/

・マイベマガジン：https://my-best.com/magazine

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