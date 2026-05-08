GREEN×EXPO 2027 ボランティアファミリー「グリボラ」募集結果について

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長:筒井義信、所在地:横浜市中区)は、神奈川県及び横浜市と連携して、2026年２月５日（木）から2026年４月30日（木）まで募集をおこなっておりました「運営ボランティア（約10,000人）」及び「植物管理ボランティア（約2,000人）」につきまして、募集を終了いたしましたので、お知らせいたします。

今回も、第１弾の「花・緑ガイドボランティア」に続き、花・緑にご関心のある方々をはじめ、北海道から沖縄まで全国各地の皆様より多数のご応募をいただき、誠にありがとうございます。各ボランティアの募集結果は、以下のとおりです。

ボランティア（３区分合計）応募総数 計32,679件

※複数のボランティアに応募された方を含みます。

（実応募人数〈３区分合計〉 計19,035人）

（内訳）

「運営ボランティア」 応募総数 計14,917件

「植物管理ボランティア」 応募総数 計14,269件

※2026年４月30日現在の数値です。人数は速報値のため、今後変動する可能性がございます。

「花・緑ガイドボランティア」応募総数 計 3,493件

（参考：ボランティア募集第１弾）

※ご応募いただいた皆様には、2026年６月頃を目途に結果を通知する予定です。

＜募集したボランティアの主な活動内容＞

・運営ボランティア

会場内外での来場者案内や運営サポートをしていただきます。

・植物管理ボランティア

会場内花壇等での花がら摘み・除草等のサポートをしていただきます。

（参考）GREEN×EXPO 2027 ボランティアファミリー「グリボラ」公式ユニフォーム

左から、運営ボランティア、花・緑ガイドボランティア、植物管理ボランティア

（ユニフォームのデザイン等は変更となる場合があります）

▼ボランティアの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

（「グリボラ」サイト） https://expo2027yokohama.or.jp/learn-enjoy/volunteer/

なお、2026年７月から、横浜市において横浜市出展エリアで活動するボランティアの募集開始を予定しています。詳細は、横浜市のWEBサイトをご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/engeihaku/volunteer.html