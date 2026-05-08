【Voice Space活用事例紹介】島根県美郷町 企画推進課様が町内全戸へのIP告知放送を目的にVoice Spaceを導入

株式会社Stand Technologies

株式会社Stand Technologies（本社：東京都渋谷区、代表取締役 共同代表：河合真吾・中川 綾太郎）はこのたび、島根県美郷町 企画推進課様に、町内全戸へのIP告知放送を目的に、AI音声サービスのVoice Spaceを導入いただいたことをお知らせいたします。

サービスURL：https://voicespace.ai/

島根県美郷町 企画推進課様 概要

業種：地方公共団体

従業員数：184名

用途：町内全戸へのIP告知放送

都道府県：島根県

主な利用機能：テキスト読み上げ

Voice Space に関するお客様の声

Q1. Voice Spaceの導入を検討された背景には、どのような課題がありましたか。

美郷町役場では、行政や公共機関からのお知らせを、町内ほぼ全戸に設置しているIP告知端末で放送しています。放送原稿から音声データを生成する作業に時間的コストがかかってしまうことが課題でした。

Q2. Voice Spaceを検討される中で、他の選択肢と比べて決め手になったポイントは何でしたか。

従来は無料の音声作成ツールで放送用音声データを作成していましたが、地名や町道名などの固有名詞の読み方やアクセントを毎回調整する必要があり、同じ作業に時間を取られていました。Voice Spaceでは辞書機能により固有名詞の読み方の登録ができるほか、一般的な文章は違和感なく発音してくれるため、非常に聞き取りやすく、住民の皆様にも受け入れられやすいと考え、採用を決めました。

Q3. 実際にVoice Spaceを使ってみて、「良いと感じた点」や「便利だと感じた点」を教えてください。

・読み上げや句読点のスピードを自由に調整できることと、様々な音声（キャラクター）が選択できる。

・音声を自動保存してくれるので保存忘れがなく、また同じような内容の放送を行う場合、前回データを読み出して、それを手軽に編集できる。

・MP3形式で保存ができる（これまで使っていたソフトはWAV形式のみであったため）

Voice Spaceについて

Voice Spaceは、最先端のAI技術を使用した「テキスト読み上げ機能」と「ボイスチェンジ機能」を利用することができて、声を使った制作の効率化を実現できるAI音声サービスです。

サイトURL：https://voicespace.ai/

テキスト読み上げ機能では、200以上の豊富な音声モデルの中からイメージにあった声を選ぶことができて、日本語の自然なイントネーションでAI音声を生成することができます。併せて、日本語テキストを外国語に翻訳して読み上げる「翻訳・読み上げ機能」も54ヵ国語対応で提供しています。

モデルごとに喋り方やイントネーションが異なり、より人間味があるAI音声の生成が可能な「TTS v2エンジン」では、eラーニング・館内放送・関西弁・アニメキャラなど、利用シーンに応じて最適な読み上げ方を指定し、AI音声を生成することができます。



ボイスチェンジ機能は、あなたの声をAI音声モデルの声に変換できる機能です。性別年齢を問わずどなたでもご自身の音声ファイルをアップロードすることで、かんたんに音声変換を実現できます。最新の技術を活用し、日本語を話すときのイントネーションを考慮した自然な音声生成にも対応しているため、表現豊かなAI音声が生成可能です。（オリジナル音声モデル制作も可能）



ライトな個人利用から本格的なビジネス利用まで幅広いプランをご用意しておりますので、是非お気軽にお試しください。

料金プランページ：https://voicespace.ai/pricing/details

お問い合わせページ：https://voicespace.ai/contact

株式会社Stand Technologies 会社概要

社名：株式会社Stand Technologies

所在地：東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル4階

代表者：代表取締役 共同代表 河合 真吾・中川 綾太郎

設立：2020年4月

事業内容：AI音声サービスVoice Space（https://voicespace.ai/）

コーポレートサイト：https://standtech.jp/