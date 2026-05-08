戦略的「名古屋証券取引所」上場の裏側とは？高成長企業ウリドキ木暮社長ランチ会レポート

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、自社が運営するビジネス系YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」の出演ゲストであり、弊社運営「Next IPO Club」35社目の卒業生でもあるウリドキ株式会社（名証ネクスト418A）代表取締役社長の木暮氏をお招きし、少人数限定の「経営者向けランチ会」を開催いたしました。

本プレスリリースでは、大盛況となった当日の様子と今後開催予定の交流会情報をお知らせいたします。

・開催レポート：戦略的な市場選択と「圧倒的生産性」の秘密

ランチ会の様子

2014年12月に設立し、メディアサービス「ウリドキプラス」とCtoBマッチングサービス「ウリドキ」を展開するウリドキ株式会社は、2025年10月に名証ネクスト市場へ上場。

前営業年度（FY25.11）で営業収益15.19億円／営業利益1.75億円、今期（FY26.11）には営業収益21.57億円／営業利益3.39億円という圧倒的な高成長を目指す大注目企業です。

今回のランチ会では、IPOにおける市場選択のリアルや、名証ネクストへの戦略的なピボット上場を決断された背景について、ご本人から実体験に基づく貴重なお話を伺いました。

・当日の主なディスカッション内容

・東証と名証でのバリュエーションの違いとその具体的な対応策・「社員1人当たり粗利1億円」を生み出す驚異の組織戦略と仕組みづくり・IPOによって会社や経営に起きた変化と上場して良かったこと・上場企業としての株主総会でのリアルな対応と準備・上場後の株価形成やIR活動において経営トップとして特に気を付けていること

クローズドな少人数制の場だからこそ飛び出す「ここだけの話」が満載のランチ会でした。

木暮社長の全ての意思決定には緻密なロジックがあり、かなり先を見据えた経営戦略に参加した経営者陣からも次々と質問が飛び交い、濃密な１時間となりました！

・今後の夜会へのご参加について（お申込み受付中）

弊社YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」では、番組にご出演いただいたゲスト上場企業社長を囲む、少人数制の限定ランチ会・夜会を定期的に開催しております。

「上場企業社長と直接対話し、自社の経営課題のブレイクスルーに繋げたい！」という経営者の方は、ぜひ下記フォームよりお申込みください。

■AlbaLink(東証グロース5537) 河田社長を囲む会～「空き家市場」開拓と最速IPOの舞台裏～

「空き家市場」という未開拓領域に着目し、独自のビジネスモデルで創業わずか4年での上場を実現。

2026年12月期は売上高107億円、営業利益17億円規模へと急成長を遂げている株式会社AlbaLink。

河田社長から、短期間で100億超えの企業を創り上げた意思決定を学べる機会です。

＜AlbaLinkのここが凄い！夜会で直接聞けるトピック＞

・未開拓領域の突破口： 従来の不動産流通では扱われにくい低価格物件にビジネス機会を見出し、Webマーケティング×直接買取で急成長させた戦略。

・想定外からのIPO戦略： 当初は想定していなかったIPOをなぜ選択したのか？TOKYO PRO Marketを経由した成長戦略など、リアルな経営判断。

・短期間でのスケール： 事業売却を経て再創業し、わずか4年で上場・売上100億超えに至るまでの組織と成長の裏側。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/239_1_69b791c053adcf6962b7867eef425882.jpg?v=202605080251 ]

お申込みはこちらから :https://www.irrobo-community.jp/event-details/arubarinkukawatashachowokakomukeieishakoryukai

▼ご参加前の予習に！AlbaLink 河田社長のご出演動画はこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9Ws4H8fwUjo ]

■IBJ(東証プライム6071) 石坂会長を囲む会～「非連続な成長」の源泉・M&A戦略を直伝～

婚活業界で圧倒的シェアを誇る東証プライム上場・IBJ。加盟店4,800社というマクドナルド超えのネットワークを誇る同社の「非連続な成長」を支えるM&Aとプラットフォーム戦略の神髄を、石坂会長から至近距離で学べる機会です。

＜IBJのここが凄い！夜会で直接聞けるトピック＞

・超・戦略的M&Aの仕込み： 大手競合買収に向けた3～4年越しの「仕込み」や、LTVを最大化させる周辺領域への事業ポートフォリオ構築術。

・失敗しないスモールスタート： 実は「最初の案件は現金300万円だった」という実体験から紐解く、ロールアップ戦略のリアル。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/239_2_0236c905b26210642a8f19424f4c0a14.jpg?v=202605080251 ]

お申込みはこちらから :https://www.irrobo-community.jp/event-details/ibjishizakashachowokakomukeieishakoryukai

▼ご参加前の予習に！IBJ 石坂会長のご出演動画はこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mr1-cy5XI-U ]

・「IPOとM&Aどっちにする？TV」とは

「IPOとM&Aどっちにする？TV」は、企業成長における重要な選択肢である「IPO」と「M&A」をテーマに、実体験に基づくリアルな体験と意思決定を発信するYouTubeチャンネルです。

実際にIPOやM&Aを経験した上場企業の経営者が出演し、意思決定の背景や成功・失敗の要因を深掘りすることで、経営者やビジネスパーソンにとって実践的な学びを提供しています。

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/