ハイキングやトレッキングなどに最適！コンパクト・軽量の8倍双眼鏡「LOGOS 8×21」
株式会社ケンコー・トキナー
LOGOS 8×21
LOGOS8X21
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/binoculars/compactp/logos/8x21.html
LOGOS 8X21
持ち運びに便利な小型タイプで、ハイキングやトレッキングなどに最適！
手のひらに載るサイズ
マルチコーティング
おしゃれなストラップ
株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、ハイキングやトレッキングなどに最適な、コンパクト・軽量の8倍双眼鏡「LOGOS 8×21」の販売を、2026年5月15日より開始いたします。
カラーはカーキとグレーの2色から選べます。価格はオープンですが、それぞれ5,500円（税込）の販売価格を想定しています。
LOGOS 8×21
LOGOS8X21
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/binoculars/compactp/logos/8x21.html
LOGOS 8X21
持ち運びに便利な小型タイプで、ハイキングやトレッキングなどに最適！
レンズには抜けのいいクリアな視界を得られるマルチコーティングを使用。
明るい視界をお楽しみいただけます。
特長
軽量＆コンパクト
手のひらに載るサイズ
軽量・コンパクトで、長時間の使用も疲れにくい。
抜けのいいクリアな視界
マルチコーティング
レンズにマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。
おしゃれなネックストラップ付属
おしゃれなストラップ
ストラップは長さ調整が可能。