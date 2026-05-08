ハイキングやトレッキングなどに最適！コンパクト・軽量の8倍双眼鏡「LOGOS 8×21」

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、ハイキングやトレッキングなどに最適な、コンパクト・軽量の8倍双眼鏡「LOGOS 8×21」の販売を、2026年5月15日より開始いたします。

カラーはカーキとグレーの2色から選べます。価格はオープンですが、それぞれ5,500円（税込）の販売価格を想定しています。

LOGOS 8×21



LOGOS8X21詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/binoculars/compactp/logos/8x21.htmlLOGOS 8X21

持ち運びに便利な小型タイプで、ハイキングやトレッキングなどに最適！

レンズには抜けのいいクリアな視界を得られるマルチコーティングを使用。

明るい視界をお楽しみいただけます。

特長

軽量＆コンパクト

手のひらに載るサイズ

軽量・コンパクトで、長時間の使用も疲れにくい。

抜けのいいクリアな視界

マルチコーティング

レンズにマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。

おしゃれなネックストラップ付属

おしゃれなストラップ

ストラップは長さ調整が可能。