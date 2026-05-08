ハイキングやトレッキングなどに最適！コンパクト・軽量の8倍双眼鏡「LOGOS 8×21」

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株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、ハイキングやトレッキングなどに最適な、コンパクト・軽量の8倍双眼鏡「LOGOS 8×21」の販売を、2026年5月15日より開始いたします。


カラーはカーキとグレーの2色から選べます。価格はオープンですが、それぞれ5,500円（税込）の販売価格を想定しています。





LOGOS 8×21



LOGOS8X21

詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/binoculars/compactp/logos/8x21.html

LOGOS 8X21

持ち運びに便利な小型タイプで、ハイキングやトレッキングなどに最適！
レンズには抜けのいいクリアな視界を得られるマルチコーティングを使用。
明るい視界をお楽しみいただけます。



特長




軽量＆コンパクト



手のひらに載るサイズ

軽量・コンパクトで、長時間の使用も疲れにくい。




抜けのいいクリアな視界



マルチコーティング

レンズにマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。




おしゃれなネックストラップ付属



おしゃれなストラップ

ストラップは長さ調整が可能。