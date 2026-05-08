ショッピングモールで「推し活成就」「縁結び」の祈願を 有明ガーデンに神社が誕生
住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山本 直人）が、運営する複合商業施設「住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン」（所在：東京都江東区）は、モール内に「有明ガーデン神社」を常設開設いたしました。
出雲大社東京分祠の御霊を正式に奉斎した祈願の場として、推し活成就・縁結びなど、来場者に新たな体験をご提供します。隣接する東京ガーデンシアターでのライブや観劇の前後に、ショッピングやグルメを楽しみながら神社へ立ち寄るなど、有明ガーデンならではの充実した一日をお過ごしいただけます。
｜有明ガーデン神社について
有明ガーデン神社は、出雲大社東京分祠（東京都港区）の御霊を正式にお迎えした神社です。人・モノ・想いが交差するショッピングモールで、皆様と「大好きなもの」との御縁を強く結ぶ、特別な参拝空間です。祈願の場として、大切に運営してまいります。
設置場所：住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン内（東京都江東区有明2-1-8）
モール2階 Dエスカレーター下
営業時間：10:00～23:00
参拝：常設・参拝無料
※設置場所、参拝可能時間は変更となる可能性がございます。
■ 推し活の祈願と、ライブ・観劇をもっと特別な一日に
東京ガーデンシアターでの公演の前後をより豊かに過ごしていただく取り組みとして、有明ガーデン神社での祈願体験をご提案します。
● 推しへの想いを祈願 ―「公演成功」「チケット運」「神席」などを祈願。
● おみくじ体験 ― 運勢を占ってSNSでシェア！仲間と結果を楽しもう。
● 赤い鳥居前のフォトスポット ― 推しのアクスタや“ぬい”と記念撮影。
● 絵馬への祈願メッセージ記入 ― 出雲大社への奉納を予定（実施時期未定・後日告知）
● 推しと出会える参拝空間 ― 公演中アーティストのビジュアルを立札に掲出
※おみくじは運勢（大吉・中吉・小吉・末吉・凶）を占うもので、おみくじ箋の配布はございません。
※お賽銭はお納めいただけません。
※立札へのビジュアル掲出は、公演によって実施しない場合もございます。
｜有明ガーデン神社×HELLOWEEN 公演ビジュアルを立札に掲出
東京ガーデンシアターで開催されるHELLOWEEN "40 Years Anniversary Tour"（5月9日・10日）(https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/schedule/4652/)の公演ビジュアルを、有明ガーデン神社の立札に掲出します。
伝説のメタルバンドの節目となるアニバーサリー公演前に神社へ立ち寄り、ライブの成功と最高の夜を祈願してみてはいかがでしょうか。
｜ライブの余韻を分かち合う、ファンのための聖地「ARIAKE FOOD STAGE」
東京ガーデンシアター隣接の「ARIAKE FOOD STAGE」は、ライブ体験をさらに熱くする特別な空間です。
・五感で楽しむライブ連動演出
ライブ当日にはアーティストの楽曲がBGMで流れ、大型モニターでの映像放映やイメージカラーに合わせた照明演出で、会場全体が一体感に包まれます。(※）
・“推し活”にぴったりのワンハンドグルメ
台湾屋台料理や韓国グルメ、話題のすしドッグなど、ライブ前後に手軽に楽しめるメニューが勢揃い。全店舗テイクアウト対応で、シアター周辺での待ち時間にも最適です。
・ファン同士の交流の場
ライブ前の期待感、そして終演後の興奮。同じ想いを持つファン同士で感想を語り合い、最高の時間をお過ごしください。
※公演によって実施しない場合もございます。
2Fフロアマップ（2026年5月8日現在）
有明ガーデンについて
「有明ガーデン」は、2020年に東京湾岸エリアの新たなランドマークとして誕生しました。大型ショッピングモール、東京ガーデンシアター、温浴施設、ホテル、劇団四季専用劇場などからなる複合商業施設です。
▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping
▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/
▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明
https://www.hvf.jp/ariake-grand/
▼東京ガーデンシアター
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/
▼有明四季劇場
https://www.shiki.jp/applause/lionking/
住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデンについて
無料で遊べる屋内キッズスペースや広大な芝生広場など、ファミリーが1日中楽しめる施設が充実しています。
施設名：住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン
URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping/
所在地：東京都江東区有明2-1-8
開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社
駐車場：約1,800台
アクセス：ゆりかもめ「有明」駅から徒歩4分、「有明テニスの森」駅から徒歩3分、りんかい線「国際展示場」駅から徒歩6分
営業時間：物販・サービス 10:00～21:00、フードコート・レストラン 11:00～23:00
主要店舗：無印良品、コジマ×ビックカメラ、ロフト、ABC-MART、H&M、西松屋、ムラサキスポーツ、Yogibo Store、レゴ(R)ストア、島村楽器、ニトリ デコホーム、丸善、ボーネルンドあそびのせかい（キドキド）、トモズ、カルディコーヒーファーム、ゴンチャ、サーティワンアイスクリーム、ペコちゃんmilkyドーナツ、タコベル、ドミノ・ピザ、イオンスタイル、ビオラルなど
※一部、営業時間の異なる店舗がございます。
※営業時間が変更になる場合があります。
※画像は全てイメージです。