ショッピングモールで「推し活成就」「縁結び」の祈願を　有明ガーデンに神社が誕生

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山本 直人）が、運営する複合商業施設「住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン」（所在：東京都江東区）は、モール内に「有明ガーデン神社」を常設開設いたしました。

出雲大社東京分祠の御霊を正式に奉斎した祈願の場として、推し活成就・縁結びなど、来場者に新たな体験をご提供します。隣接する東京ガーデンシアターでのライブや観劇の前後に、ショッピングやグルメを楽しみながら神社へ立ち寄るなど、有明ガーデンならではの充実した一日をお過ごしいただけます。

｜有明ガーデン神社について

有明ガーデン神社は、出雲大社東京分祠（東京都港区）の御霊を正式にお迎えした神社です。人・モノ・想いが交差するショッピングモールで、皆様と「大好きなもの」との御縁を強く結ぶ、特別な参拝空間です。祈願の場として、大切に運営してまいります。

設置場所：住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン内（東京都江東区有明2-1-8）

モール2階 Dエスカレーター下

営業時間：10:00～23:00

参拝：常設・参拝無料

※設置場所、参拝可能時間は変更となる可能性がございます。

■ 推し活の祈願と、ライブ・観劇をもっと特別な一日に

東京ガーデンシアターでの公演の前後をより豊かに過ごしていただく取り組みとして、有明ガーデン神社での祈願体験をご提案します。

● 推しへの想いを祈願 ―「公演成功」「チケット運」「神席」などを祈願。

● おみくじ体験 ― 運勢を占ってSNSでシェア！仲間と結果を楽しもう。

● 赤い鳥居前のフォトスポット ― 推しのアクスタや“ぬい”と記念撮影。

● 絵馬への祈願メッセージ記入 ― 出雲大社への奉納を予定（実施時期未定・後日告知）

● 推しと出会える参拝空間 ― 公演中アーティストのビジュアルを立札に掲出

※おみくじは運勢（大吉・中吉・小吉・末吉・凶）を占うもので、おみくじ箋の配布はございません。

※お賽銭はお納めいただけません。

※立札へのビジュアル掲出は、公演によって実施しない場合もございます。

｜有明ガーデン神社×HELLOWEEN 公演ビジュアルを立札に掲出

東京ガーデンシアターで開催されるHELLOWEEN "40 Years Anniversary Tour"（5月9日・10日）(https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/schedule/4652/)の公演ビジュアルを、有明ガーデン神社の立札に掲出します。

伝説のメタルバンドの節目となるアニバーサリー公演前に神社へ立ち寄り、ライブの成功と最高の夜を祈願してみてはいかがでしょうか。

｜ライブの余韻を分かち合う、ファンのための聖地「ARIAKE FOOD STAGE」

東京ガーデンシアター隣接の「ARIAKE FOOD STAGE」は、ライブ体験をさらに熱くする特別な空間です。

・五感で楽しむライブ連動演出

ライブ当日にはアーティストの楽曲がBGMで流れ、大型モニターでの映像放映やイメージカラーに合わせた照明演出で、会場全体が一体感に包まれます。(※）

・“推し活”にぴったりのワンハンドグルメ

台湾屋台料理や韓国グルメ、話題のすしドッグなど、ライブ前後に手軽に楽しめるメニューが勢揃い。全店舗テイクアウト対応で、シアター周辺での待ち時間にも最適です。

・ファン同士の交流の場

ライブ前の期待感、そして終演後の興奮。同じ想いを持つファン同士で感想を語り合い、最高の時間をお過ごしください。

※公演によって実施しない場合もございます。

2Fフロアマップ（2026年5月8日現在）有明ガーデンについて

「有明ガーデン」は、2020年に東京湾岸エリアの新たなランドマークとして誕生しました。大型ショッピングモール、東京ガーデンシアター、温浴施設、ホテル、劇団四季専用劇場などからなる複合商業施設です。

▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping

▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明

https://www.hvf.jp/ariake-grand/

▼東京ガーデンシアター

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/

▼有明四季劇場

https://www.shiki.jp/applause/lionking/

住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデンについて

無料で遊べる屋内キッズスペースや広大な芝生広場など、ファミリーが1日中楽しめる施設が充実しています。

施設名：住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping/

所在地：東京都江東区有明2-1-8

開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社

駐車場：約1,800台

アクセス：ゆりかもめ「有明」駅から徒歩4分、「有明テニスの森」駅から徒歩3分、りんかい線「国際展示場」駅から徒歩6分

営業時間：物販・サービス 10:00～21:00、フードコート・レストラン 11:00～23:00

主要店舗：無印良品、コジマ×ビックカメラ、ロフト、ABC-MART、H&M、西松屋、ムラサキスポーツ、Yogibo Store、レゴ(R)ストア、島村楽器、ニトリ デコホーム、丸善、ボーネルンドあそびのせかい（キドキド）、トモズ、カルディコーヒーファーム、ゴンチャ、サーティワンアイスクリーム、ペコちゃんmilkyドーナツ、タコベル、ドミノ・ピザ、イオンスタイル、ビオラルなど

※一部、営業時間の異なる店舗がございます。

※営業時間が変更になる場合があります。

※画像は全てイメージです。