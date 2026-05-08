そごう横浜店「クッキー博覧会」にモカブルが出店。 コーヒー豆の個性を味わい尽くす モカブルのクッキー缶を限定販売。

株式会社モカブル

株式会社モカブル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：糸山彰徳）は、2026年5月13日（水）～5月25日（月）に開催される「第5回 クッキー博覧会」にて、コーヒーを“食べる”新たな体験をお届けする「MOKABLE（モカブル）」を出店。モカブルをふんだんに練り込んだクッキー缶を限定販売いたします。

■出店概要

第5回 クッキー博覧会

日程：2026年5月13日（水）～5月25日（月）

場所：そごう横浜店８階＝催会場

住所：〒220-8510 神奈川県横浜市西区高島2-18-1

営業時間：10:00～20:00 ※最終日は午後5時閉場

商品ラインナップ

■モカブルオリジナル【限定販売】モカブル クッキー（2種12枚入）12枚（ローステッド6枚、フルーティ6枚）／缶

コーヒーを“食べる”モカブルを生地にふんだんに練り込んだ、コーヒー豆の個性を味わい尽くすクッキー缶が新登場。コーヒー豆をまるごと使用しているからこそ、飲むコーヒーでは抽出しきれないアロマや味わいまで余すことなく楽しむことができます。

コスタリカの豆を使用した、ほろ苦さと繊細なアロマが特徴の「ROASTED」。エチオピアの豆を使用した、イチゴのような華やかさを楽しめる「FRUITY」。2種の味わいを詰め込んだ贅沢なクッキー缶です。

36g（4g×8枚）／袋モカブル ローステッドコスタリカ ヴォルカンシートSHG パウチ（36g）

深煎り～中煎りの焙煎豆をバランスよくブレンドし、上質な苦味とともに複雑な甘みも感じられる味わい。

36g（4g×8枚）／袋モカブル フルーティー エチオピアイルガチャフィG1 パウチ（36g）

浅煎りをメインにブレンドし、まるで柑橘やイチゴのようなフルーティな豆の個性が際立つ味わい。

12枚（ローステッド6枚、フルーティ6枚）／箱モカブル アソーテッド キャレボックス（12枚）

ローステッドとフルーティ、2種のキャレをひと箱に詰めたギフトにも最適なアソーテッドボックス。

1本／箱モカブルテリーヌ

モカブルとシンプルな材料で焼き上げたテリーヌ。コーヒーの豊かな香りとなめらかな舌触りをお楽しみください。

100g／缶ピーカンナッツ モカブル

ローストし、香ばしく優しい甘みのピーカンナッツをコーヒーの香り豊かなモカブルで包みました。

■パティシエコラボ商品9粒／箱REPLAY

MOKA CHOCOLATE & FACTORY 小清水 圭太シェフ

WCM国内予選で部門最優秀賞を獲得したシェアデザート「MURTI PLAY」の味を、コーヒーとアプリコット香るガナッシュとして表現しました。

コーヒーを“食べる”モカブル

モカブルは、「大切に育てられたコーヒー豆の個性を余すことなく楽しんでいただきたい」という思いから始まった、コーヒーをまるごと食べることができる製品です。豆の約70％がフィルターに残ってしまう“飲む”スタイルに対して、コーヒー豆をまるごと微粉砕し使用することで、豆が持つ豊かな香りや美味しさなどの貴重な成分をとりこぼさず、無駄なく最大限引き出します。

モカブル公式サイト：https://mokable.jp

■コーヒーを“食べる”新たな体験

まるごと微粉砕したコーヒー豆とサステナブル植物油脂から生まれたモカブル。

見た目や口どけはチョコレートのようですが、ひと口で広がるのは、コーヒーの華やかな香りとリッチな味わい。コーヒーを“食べる”という今までにない体験と特別な時間をお届けします。

株式会社モカブルについて

私たちは、「大切に育てられたコーヒー豆の個性を余すことなく楽しんでいただきたい」という想いのもと誕生しました。2025年4月、日本法人「株式会社モカブル」を設立し、北米市場でも「MOKABLE」として販売を開始。同年7月には北米法人も設立しました。

代表取締役 糸山 彰徳プロフィール

九州大学大学院システム生命科学府卒。同大学院にて分子生物学を専攻し博士号を取得。サントリーホールディングス株式会社に入社し、“BOSS”など飲料の商品開発やR＆D戦略企画、新規事業開発を経験。2025年に株式会社モカブルを立ち上げ。

商号：株式会社モカブル

代表者：糸山 彰徳

所在地：東京都渋谷区円山町５番５号Ｎａｖｉ渋谷Ｖ３階

設立：2025年4月

公式サイト： https://mokable.jp

Instagram：@mokable.jp(https://www.instagram.com/mokable.jp/)

X：@mokable_jp(https://x.com/mokable_jp)