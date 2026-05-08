【予約枠は即完売】自社運営の「きまぐれ食堂」が1周年。　　　　　　ランチ難民・物価高に応える、地方企業のリアルな取り組み。

不二貿易株式会社

「気づけばそばに」をテーマに、インテリアショップや量販店、ECサイトなどに家具・インテリア雑貨などを販売する不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、2025年4月にオープンした自社運営の社員食堂「きまぐれ食堂（きま食）」が、1周年を迎えたことをお知らせいたします。

当社は周辺に飲食店が少ない立地環境にあり、社員の多くが昼食に課題を抱える、いわゆる“ランチ難民”の状況にありました。加えて昨今の物価高騰により、食事にかかる負担や選択肢の限界も顕在化していました。

こうした背景の中、当社では社内キッチンを活用し、自社で運営する社員食堂をスタート。予約制・数量限定とすることで食品ロスを抑えながら、不定期開催で無理なく継続できる仕組みを構築しました。また、自社運営とすることでコストを抑え、社員が利用しやすい価格帯で提供できる点も特徴です。

現在は週2回の運営ですが、毎回予約が埋まるほどの人気で、社員の昼食環境の改善と満足度向上に寄与しています。

試行錯誤の末にたどり着いたかたち

当社は、前会長の「社員にきちんとごはんを食べさせてあげたい」という想いを原点に、社員の昼食環境の改善に取り組んできました。その一環として、長期保存可能なお惣菜の社内販売などにも取り組みましたが、温めの手間や食事としての満足感の面で課題があり、定着には至りませんでした。

さらなる改善に向け、満足度・運用負担・コストの最適解を模索する中、社長から「社内キッチンを活用したうどんの提供」という案が浮上。これを機に具体的な検討が加速しました。その後、社員主体での運営体制が整ったことで、社員食堂としての取り組みが本格的にスタートしました。

「きまぐれ食堂」誕生 - “きまぐれ”に込めた無理のない運営と、社員を想う食事づくり -

社員食堂の運営は食材の買い出しから調理・提供まで1名で行っており、他の業務も兼任しながら取り組んでいます。そのため営業日は固定せず、週2回程度の不定期開催とすることで、無理なく継続できる体制を整えました。このスタイルが「きまぐれ食堂」という名前の由来にもなっています。

また、予約制・数量限定とすることで食品ロスを抑えつつ、準備や提供にかかる負担を軽減。予約が埋まらなかった場合でも当日販売を行うなど、柔軟な運営を行っています。

メニューは、手間やコストのバランスを考慮しながらも、飽きずに楽しんでもらえるよう工夫しており、定番のうどんも夏は冷やし麺、冬は温麺に。地元の食材を使用したメニューやおかわり無料のサラダも取り入れ、栄養面にも配慮しています。月に1回は新メニューの提供にも挑戦しており、利用する社員にとっての楽しみのひとつとなっています。

食事だけでなく、心にも届く場所へ

ぶっかけ冷うどん250円・いなたま100円

利用している社員からは、「家庭の味を会社で感じられてうれしい」「まい食（毎日食堂）にならないかな」といった声が寄せられており、手づくりの食事は日々の楽しみのひとつとなっています。

また、「コンビニよりもリーズナブル」「安すぎるくらいのレベル」と、物価高の中でも、日常的に利用しやすい点も評価されています。

「温かいごはんが食べられて元気が出る」「おいしくて、温かい気持ちになる」といった声に象徴されるように、「きまぐれ食堂」は食事の提供にとどまらず、働く中での小さな支えとなる存在になっています。

「おいしかった」の一言が原動力に - 運営に携わる社員の想い -

食堂を運営する社員に、これまでの想いや取り組みについて話を聞きました。

運営 山下さん（左）・住田さん（右）

――オープンから1年、それぞれの想いを聞かせてください。

山下：「1年無事に迎えられて、（調理担当の）住田さんに感謝の言葉しかありません。名前は“住田食堂”でもいいかなと思うくらいです（笑）」

住田：「皆さんの協力のもと、無事になんとか1年を迎えることができてよかったです。なかなか頼み方が分からない方もいるので、そういう方たちにも利用しやすいような形にしていけたらと思います。」

――運営していて大変なことはありますか？

山下・住田：「どうですかね（笑）。この1年はあっという間で、振り返りも、立ち止まりもせず、前だけを見て進んできました。今思えば、最初は調理器具を揃えたり、時間配分が分からなかったりが大変だったかもしれません。」

――運営していてうれしかったことは？

住田：「“これを楽しみに午前中頑張れました”とか、“おいしかったです”と言ってもらえると、やってよかったなと思います。それが本当に私たちの励みであり、力になっています。」

「きまぐれ食堂」がもたらした変化と、これから

日々の業務と並行しながら、限られた人数と環境の中で運営されている「きまぐれ食堂」。

“手づくりの温かい食事を届けたい”という一貫した想いのもと、工夫と試行錯誤を重ねながら取り組みが続けられてきました。その結果、「きまぐれ食堂」は新しい昼食の形として社内に定着し、社員の昼食環境は着実に変化しています。

外部に委ねるのではなく、自社に合ったかたちで運営していることも、本取り組みが社内に根付いた理由の一つです。今後も社員の声を取り入れながら、より良い環境づくりにつなげていきます。

会社説明

気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど