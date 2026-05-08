灯白社、『Identity V 第五人格』POPUPイベントをマレーシアで初開催

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）は、人気ゲーム『Identity V 第五人格』のPOPUPイベントを、マレーシア・クアラルンプールの「ORBcafe Malaysia」にて、2026年5月8日（金）より期間限定で開催することをお知らせいたします。灯白社として初となるマレーシアでの展開となります。

本イベントでは、「TOKYONEO」「KYOTONEO」「OSAKANEO」からなる「第五人格NEO」シリーズに加え、『Identity V 第五人格』7周年記念の復刻グッズを展開いたします。会場は、マレーシア・クアラルンプールの「Mitsui Shopping Park LaLaport BBCC」内にある「ORBcafe Malaysia」。国内で展開してきた人気アイテムを中心に、海外のファンの皆様にも作品の世界観をお楽しみいただける内容となっています。

【開催概要】

開催場所：ORBcafe Malaysia（マレーシア・クアラルンプール／LaLaport BBCC内）

開催期間： 2026年5月8日（金）～5月26日（火）

営業時間：10:00～22:00

定休日：なし

【販売アイテム】

【現地の様子】

権利表記：

(C)NetEase Inc.

(C)Joker Studio of NetEase All Right Reserved

■『Identity V 第五人格』とは

中国NetEase Gamesが開発した非対称対戦型マルチプレイゲームです。ゴシックなグラフィック、そしてミステリアスなストーリーがプレイヤーにかつてない刺激をもたらしてくれるでしょう。

公式HP：https://www.identityvgame.com/jp/

公式X：https://x.com/IdentityVJP

■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/