Pilates Mee、新店舗「別府店」を2026年5月2日にオープン！福岡県内10店舗目、城南区エリア初出店

株式会社RiAGEL

マシンピラティス専門スタジオ「Pilates Mee（ピラティスミー）」を運営する株式会社RiAGEL（代表取締役：田村亮人）は、2026年5月2日、福岡県福岡市城南区に「Pilates Mee 別府店」をオープンしました。茶山駅から徒歩5分の新店舗では、インストラクター1名につき最大3名の少人数制で指導するセミパーソナルピラティスと、完全個別のパーソナルピラティスを提供しています。

Pilates Mee 別府店 詳細ページ

https://m-pilates.com/shop/fukuoka/befu/(https://m-pilates.com/shop/fukuoka/befu/)

Pilates Mee 別府店の特徴

福岡市地下鉄七隈線「茶山駅」から徒歩5分。天神・博多から乗り換えなしの好立地

福岡市地下鉄七隈線・茶山駅から徒歩5分の場所に位置しています。七隈線は2023年に博多駅まで延伸開業しており、天神南駅・博多駅から乗り換えなしでアクセスできるため、都心部への通勤・通学帰りにも立ち寄りやすいのが魅力です。城南区の閑静な住宅街に立地しており、落ち着いた雰囲気のなかリラックスしてレッスンに集中できる環境です。

全国120店舗以上が利用可能。近隣の大濠公園店・福岡天神・赤坂店・博多住吉店にも通える

Pilates Meeは全国に120店舗以上を展開しており、会員であればどの店舗でもレッスンを受けることができます。別府店の近隣には、七隈線沿線に大濠公園店（大濠公園駅 徒歩1分）や福岡天神・赤坂店（赤坂駅 徒歩3分）があり、天神エリアでの買い物や仕事帰りにもそのまま通えます。さらに博多・住吉店（博多駅 徒歩6分）や大野城店・西鉄二日市店など、福岡県内だけでも10店舗が揃っているため、その日の予定に合わせて柔軟にスタジオを選ぶことができます。

Pilates Mee 別府店の雰囲気

Pilates Mee 別府店で提供するレッスン

セミパーソナルピラティス（最大3名）

1名のインストラクターが最大3名のお客様を同時に指導する、Pilates Meeの基本レッスンです。少人数制のため、グループレッスンでは難しい一人ひとりの姿勢や動きの細かな修正が可能でありながら、パーソナルレッスンと比べて手頃な価格で継続しやすい料金設定を実現しています。タワーリフォーマーを使用した本格的なマシンピラティスを、月額11,000円（税込・月2回）から始められます。

パーソナルピラティス（完全個別）

インストラクターとマンツーマンで行う完全個別のレッスンです。身体の状態や目標に合わせたオーダーメイドのプログラムを組むため、特定の部位を集中的に改善したい方や、自分のペースでじっくり取り組みたい方に適しています。セミパーソナルと併用することも可能で、普段はセミパーソナルで通いながら、月に1回だけパーソナルで重点的にケアするといった使い分けもできます。

Pilates Mee 別府店の料金体系

Pilates Mee 別府店のアクセス

〒814-0104

福岡県福岡市城南区別府７丁目４－２６ サンスカイ葉山 1階

茶山駅 徒歩5分

Pilates Mee 別府店の営業情報

Pilates Mee 別府店 オープン特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151208/table/8_1_c35c6dc55e0b7f6128fab42de75886b9.jpg?v=202605080251 ]

通常9,800円/税込の体験レッスンが無料になるキャンペーンを実施しております。さらに、月額プランの料金が永続10%オフとなります。これを機にぜひ体験レッスンをお申し込みください。

Pilates Mee 別府店 体験レッスンのご予約

こちら(https://reserve.m-pilates.com/booking/store/121?_gl=1*133z5zg*_gcl_au*MTgzODg0NzYxMS4xNzc0NTg5MzI1)から体験レッスンをご予約ください。また、LINEの友達追加(https://line.me/R/ti/p/@771spkso?lt_uuid=c8311887-2aab-47f3-a865-e57000a604a4&hubspotutk=e7da925a074ec585ac7076aa7eec5a98&event_source_url=https%3A%2F%2Fm-pilates.com%2Fshop%2Ffukuoka%2Fbefu%2F&client_user_agent=Mozilla%2F5.0+%28Macintosh%3B+Intel+Mac+OS+X+10_15_7%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F147.0.0.0+Safari%2F537.36&ga_client_id=2018729806.1774589325&ga_session_id=1776746417&ga_session_number=11)で空き枠のお知らせを受け取れます。

Pilates Meeについて

Pilates Mee（ピラティスミー）は、「ピラティスを生活の一部に」をコンセプトに全国120店舗以上を展開するマシンピラティス専門スタジオです。インストラクター1名につき最大3名までのセミパーソナル形式を採用し、一人ひとりの姿勢や動きを丁寧に確認しながら指導を行います。パーソナルに近い指導品質でありながら、セミパーソナルの定額制により1回あたり1,250円（※1）からという料金設定を実現しました。

当日予約・当日キャンセルに対応しており、チケットの持ち越しも可能なため、忙しい方でも自分のペースで続けられます。また、会員であれば全国すべての店舗を追加料金なく利用できます。会員の約71%（※2）がピラティス未経験からスタートしており、6ヶ月継続率は96.3%（※2）。幅広い年代に利用されています。

公式サイト

https://m-pilates.com/(https://m-pilates.com/)

（※1）通い放題37,500円（税込）に30日間通った場合

（※2）2026年1月現在

Pilates Mee 運営情報

運営会社：株式会社RiAGEL

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール513

運営責任者名：田村 亮人