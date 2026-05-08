そのコスメを選んだ理由、どこまで語れますか？”コスメの選び方”を問い直すイベント「#職コス フェスティバル 2026」 2026年6月27日（土） 恵比寿で初開催

株式会社L-FLAT

本イベントは、広告だけでは伝えきれない”コスメが生まれた背景や信念”という本来の価値に光を当て「コスメをどう選ぶか」という視点そのものを問い直すイベントです。

化粧品業界において、製品の効果や研究・進化が十分に表現できず伝わりにくいという課題に対し、来場者が作り手との対話と体験を通じ“理解したうえで選べる”新しい接点を生み出します。

【Webページ】https://shokucos.jp/

#職コスとは

「#職コス」とは、職人のように本質を貫き、完成形を追い求めた職人気質のコスメのこと。

ひとつひとつのコスメの裏側は、広告の数行だけでは語りきれない物語があります。

・なぜ、その成分を選んだのか。

・なぜ、その質感にたどり着いたのか。

・なぜ、流行の言葉ではなく、あえて誠実な表現で届けようとするのか。

処方は、ただ成分を組み合わせる作業ではありません。

「どの成分を選び、どの表現を削り、どこまで使用感を磨くのか」

その無数の判断が、ひとつのコスメに確かな理由を与えています。

私たちは、そんな「作り手の手つき」まで感じられるコスメを「#職コス」と名付けました。

なぜ今、“コスメの選び方”を問い直すのか

株式会社L-FLAT 代表 西川美佐子

株式会社L-FLATは、化粧品を中心とした広告・表示表現の法令チェックを日々の業務としています。

その中で何度も感じてきたのが、誠実にものづくりをしているブランドほど、その魅力を伝えることが難しいという現実です。

作られた背景や理由、作り手の言葉を直接聞けば伝わるはずの価値が、広告という限られた言葉の中ではどうしても伝えきれない。

誇張に頼らず、ルールを守りながら届けようとするほど、本当に伝えたい本質がこぼれ落ちていく……。

その結果、情報量の多い市場の中で十分に届かないまま、消費者が出会う機会を失ってしまうことがあります。 私たちは、そこに大きな課題を感じてきました。

だからこそ、広告の言葉だけではなく、実際に触れ、聞き、感じられる場が必要だと確信しました。

今回ご出展いただくブランド様は、私自身が実際に製品を使用・現地（企業・販売店）へ訪問し、お話を伺ったうえで”ご出展いただきたい”と思ったブランド様です。

「職人コスメ（通称：#職コス）」は、”なんとなく良さそうなコスメ”といった、イメージの「言葉」ではありません。

「全ての職人が手がけた”誠実なものづくり”が、正しく選ばれる。」そんな文化を目指した、最初の一歩となるイベントです。

■第1回 #職コス参加ブランドの共通点

☑︎「職人コスメ」という思想に共感している

☑︎製品開発の背景や思想を、自社の言葉で説明できる

☑︎処方や使用感に、細かな判断がある

☑︎「入れる」だけでなく「入れない」判断にも理由がある

☑︎使い続けた先まで見据えている

☑︎対話を通じて価値を伝えたい想いがある

■出展ブランド（※お申込順）

REGLAGE（レグラージュ）／桃谷順天館

SUKUUS（スクアス）

ブライトデイズ

オイリーオイリースキン

Orchid Beauty（オーキッドビューティー）／椎名ラン園

DERMED（デルメッド）／三省製薬

yorisoT（ヨリソット）

Beaute Pacifique（ボーテパシフィック）

CARE（ケア）

mamo-hada（まも肌）

イベントの内容

TOPIC 01｜直接商品を触って試せる！タッチアップポイント

製品を試しながら、原料・処方・開発背景をブランド担当者から直接聞ける。気に入った商品はその場で購入可能。

TOPIC 02｜開発者の想いや製品のこだわりを直接聞ける

各ブランドが約15分のプレゼンテーションを実施。背景や信念について、作り手の視点から解説。

TOPIC 03｜限定冊子「#職コス図鑑 vol.1」の配布

ここだけでしか読めない開発秘話や想いが詰まったイベント限定冊子「#職コス図鑑 VOL.1」を来場者全員に配布。後日、登録者へPDF版を配信予定。

#職コス フェスティバルはこんな方におすすめ

・成分や処方の背景を理解し、コスメをより深く楽しみたい

・香りや質感を自分の手で確かめ、納得して選びたい

・ブランドや開発者と直接対話し、コスメへの理解や視点を広げたい

・美容ライター・コスメの裏側まで追求した発信をしたい

といった、コスメの本質を見抜き、語りたい方はぜひご来場ください。

【開催概要】

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【公式SNS・お問い合わせ】

Instagram：http(https://www.instagram.com/shokunin.cosme/)s://www.instagram.com/shokunin.cosme/(https://www.instagram.com/shokunin.cosme/X%EF%BC%9Ahttps://x.com/ShokuninCosme)

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ハッシュタグ：#職コス #職コスフェス

職コスHP：https://shokucos.jp/

お問い合わせ：株式会社L-FLAT 担当：西川

Email：support@l.flat.co.jp

【会社概要】

社名：株式会社L-FLAT

所在地：〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート 7F

代表取締役：西川美佐子

設立：2025年1月

事業内容：薬機法コンプライアンス支援 ほか