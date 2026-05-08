【5/28 Web開催決定】【オンラインでリワーク・復職支援】eRework・HARMONYサービス説明会

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、2026年5月28日（木）に、人事労務／両立支援のご担当者様・責任者様および産業保健スタッフ様を対象としたWebセミナー「【オンラインでリワーク・復職支援】eRework・HARMONYサービス説明会」を開催いたします。

本セミナーでは、復職可否判断のばらつきや再休職リスク、リワーク施設不足といった企業の復職支援課題に対し、オンライン復職支援サービス「eRework（イーリワーク）」の活用方法をご紹介します。回復状況の可視化や通勤訓練機能、ADVANTAGE HARMONY（アドバンテッジ ハーモニー）との連携による支援フローも解説します。

メンタルヘルス不調などによる休職者の対応は、企業の人事・労務担当者にとって、判断に迷う場面が多く、トラブルにつながるリスクも少なくありません。

主治医により復職可能と判断された場合であっても、会社が業務遂行可能と判断するレベルとの間に、ギャップが生じるケースがあります。また、「担当者によって、あるいは勤務地や部署によって、復職OKとする社内基準にかなりのばらつきがある」といったことや、「休職者本人が手書きした生活リズム表（生活記録表）でよいのか悩ましい」というお声も聞かれます。

休職者本人は収入面の不安や休職期限が迫っていることへの焦りなどから、回復が不十分なまま復職してしまい、再発に至ってしまうことも…。

また、リワーク施設に通わせたいと考えていても空き枠がない、あるいは近くに施設がない…そんな課題に直面することもあります。



これらの課題を解決するのが、アドバンテッジリスクマネジメントの「eRework」です！

本セミナーでは、eReworkで実現可能な以下のことについて、具体的な機能をデモンストレーションとあわせてご紹介します。

・認知行動理論に基づいたオンラインでの復職プログラムの提供

・GPS機能を用いた通勤訓練

・回復状況の「見える化」「スコア化」

・受け入れ職場向けのコンテンツ提供



あわせて、休職中から復職に至るまでの情報管理・手続きを整理する仕組みとして、休業者管理システム 「ADVANTAGE HARMONY」 にも触れながら、eReworkと組み合わせた場合の支援の流れについても解説します。

「eReworkで実際に何ができるのかを知りたい」「自社の復職支援にどう組み込めるのかを整理したい」といった方に向けた、機能理解や活用方法の理解を目的とした説明会です。

導入検討中の方はもちろん、情報収集段階の方も安心してご参加いただけます。

セミナー概要（お申し込みはこちら） :https://form.armg.jp/entr/semi/chmy-ere-00593?utm_source=othersite&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prti00188260507&utm_Campaign_cus=prti00188260507

■日時：2026年5月28日(木) 14:00～14:45

■申込期間：2026年5月25日(月) 17:59まで

■参加費：無料

■対象：人事労務／両立支援のご担当者様・責任者様および産業保健スタッフ様

■主催：株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

■講演内容

1.復職者と受け入れ側双方が取り組みやすいプログラム「eRework」のご紹介

2.休業者ごとのスケジュール・手続きを一元管理する「HARMONY」のご紹介

■その他：当セミナーは、ウェブセミナー配信ツール「Zoom」を利用して配信いたします。

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳥越 慎二)

https://www.armg.jp/

1995年、休職者の所得を補償する保険「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」専業代理店として創業。

2002年より、日本で初めてストレスチェックを取り入れた、予防のためのEAP(従業員支援プログラム)サービスの提供を開始し、周辺領域へと事業を拡大。

現在は、EAPや研修・ソリューション、健康経営支援を軸とする「メンタリティマネジメント事業」、病気・ケガ、出産・育児、介護による休業・復職支援や仕事との両立支援を軸とする「就業障がい者支援事業」、個人向け保険販売を軸とする「リスクファイナンシング事業」を展開。

従業員の「ウェルビーイング」、「ハピネス」向上を掲げ、今後は福利厚生アウトソーシングや労務管理支援、組織活性のためのツールなどへと事業拡大。各種サービスのDX化を推進し、効果につながるプラットフォームとソリューションをより多くの企業に提供しウェルビーイング領域における圧倒的地位を目指す。