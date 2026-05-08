世界的なESG投資指標「MSCI ESGレーティング」において最上位評価の「AAA」を2021年から6年連続で獲得しました

阪急阪神ホールディングス株式会社

阪急阪神ホールディングスは、世界的なESG投資指標のひとつである「MSCI ESGレーティング」において、最上位評価の「AAA」を2021年から6年連続で獲得しました。

当社グループでは、サステナビリティ宣言の重要テーマとして「環境保全の推進」や「一人ひとりの活躍」などを掲げ、阪急・阪神の鉄道全線におけるカーボンニュートラル運行の実施や、グループ施設での太陽光発電設備の設置、従業員エンゲージメントの向上や健康経営の推進など、ESGに関するさまざまな取組を推し進めています。今回のレーティングでは、グループでの省エネルギーの推進や労働安全衛生に関する取組・実績が特に評価されました。

当社グループは、これからもサステナブルで良質な商品・サービスを提供し、お客様に選ばれ続けることで、社会に共感・共創の輪を広げるとともに、グループ全体で社会課題の解決に努め、企業価値の向上や持続可能な社会の実現を目指してまいります。

【MSCI ESGレーティングについて】

本レーティングは、米国の大手金融サービス企業であるMSCI社が行うもので、企業のESGに関する取組を7段階（最上位ランクのAAAから最下位ランクのCCCまで）で評価するものです。

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なお、当社は、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が採用している国内株のESG投資指数（6種：（1）～（6））のすべてに選定されています。

【GPIFが採用する国内株のESG投資指数（6種）】

（1）FTSE JPX Blossom Japan Index

（2）MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数

（3）MSCI日本株女性活躍指数（WIN）

（4）FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index

（5）S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

（6）Morningstar 日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除くREIT）

阪急阪神ホールディングスグループ

サステナビリティ宣言の詳細は、

当社コーポレートサイトでご紹介しています。

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/sustainability/

阪急阪神ホールディングス株式会社 https://www.hankyu-hanshin.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/bb9771120c6b5844bdbd92dc572e24a7729dd941.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1