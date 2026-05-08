【無料体験会5/15開始】新潟駅徒歩10分に「ZEAL BOXING FITNESS 新潟米山店」が5月29日グランドオープン！

株式会社ZEAL

「日常にないワクワクを」をコンセプトに掲げる株式会社ZEAL（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡會雄一）は、2026年5月29日（金）、新潟市中央区のJR新潟駅南エリアに、「ZEAL BOXING FITNESS 新潟米山店」をグランドオープンいたします 。

オープンに先駆け、2026年5月15日（金）より、どなたでも無料でご参加いただける先行体験会を実施いたします。

実際に施設の雰囲気や設備、レッスン内容を体験していただくことで、安心してフィットネスを始めていただける機会となっています。

人気ボクシングフィットネスが新潟に初上陸！

新潟駅から徒歩10分に「ZEAL BOXING FITNESS 新潟米山店」がオープン

JR「新潟駅」南口側は、オフィスビルや飲食店、住宅街が程よく調和し、近年再開発によりさらに利便性が高まっている活気あるエリアです。

「ZEAL BOXING FITNESS 新潟米山店」は、駅から徒歩10分というアクセスしやすい場所に位置しています 。日中活動される近隣住民の皆様や、仕事帰りにオンからオフへと切り替えたいビジネスパーソンへ、短時間で高い効果を実感できるボクシングプログラムを提供します。

ボクシングならではの爽快感で、日々の生活に「ワクワク」という新しい刺激と活力をチャージできる場所を目指します。

★初心者でも安心のパーソナル＆セミパーソナル形式

「初めてのボクシングだけど大丈夫？」という方にも安心のサポート体制を整えています。

ZEAL独自の研修を受けたトレーナーが、一人ひとりのレベルや目的に合わせて丁寧にサポート。

セミパーソナルからマンツーマンまで、運動経験を問わず取り組めるプログラムで、無理なくステップアップできます。

★ライフスタイルに合わせて選べる多彩なプラン構成

徹底的に鍛えたい方向けの「パーソナル＆セミパーソナル通い放題プラン」を中心に、自分のペースで継続したい方向けの「月4回プラン」など、個々のライフスタイルや運動習慣に合わせて選べる柔軟な料金体系をご用意しました 。

★「手ぶら」で通える利便性と充実の駐車場対応

レンタル用品を完備しているため、お買い物帰りや仕事帰りに、特別な準備なしで気軽に立ち寄れる環境を整えました。

また、新潟市内での移動に欠かせないお車での来店の際も、ジム隣接の専用駐車場（22番・23番）をご利用いただけます。

専用駐車場が満車の場合でも、提携駐車場のパーキング料サポートをご用意し、地域に根差した通いやすさを追求しています。

平日は夜22時まで営業しているため、忙しく働く世代の方でも、一日の終わりのリフレッシュとして無理なく継続いただけます。

新潟米山店 オープンの背景（オーナーコメント）

「日常にないワクワクを。」をコンセプトに掲げるZEALが、ついに新潟へ初上陸いたします。

この度、新潟市の中心地であり、ビジネスと生活が交差する米山エリアに新店舗を開設できることを大変嬉しく思います。

家と職場の往復になりがちな毎日に、ボクシングならではの爽快感というスパイスを加え、皆様のライフスタイルをより輝かせる場所を提供したい。そんな想いから、一人ひとりに寄り添うパーソナル＆セミパーソナル形式のスタジオを形にしました。

「大人数のジムは気後れしてしまう」という運動初心者の方こそ、ぜひお越しください。

独自の研修を受けたトレーナーが基礎から丁寧にサポートし、最短距離で理想の体へ近づくお手伝いをいたします。

車社会の新潟という地域特性に合わせ、お車でもお仕事帰りでも「手ぶら」で気軽に立ち寄れる環境を整えました。

新潟米山店が、地域の皆様に末永く愛され、明日への活力が湧いてくる「日常の一部」となれるよう、スタッフ一同、情熱を持って誠実な運営を徹底してまいります。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【先着30名様限定】グランドオープン記念キャンペーン詳細

新店舗オープンを記念し、地域のみなさまに気軽にご体験いただける特別なキャンペーンを実施いたします。 キャンペーン期間： 2026年5月15日（金）～ 2026年6月28日（日）

【キャンペーン特典】

特典1：体験料が期間中無料！

特典2：体験当日入会で入会金無料！

特典3：今だけ月会費が永久10％オフ！

※期間内にお問い合わせ・詳細を確認いただいた方が対象となります 。

https://zeal-b.com/lp/allpage/?v=niigatayoneyama

■ 施設概要

店舗名： ZEAL BOXING FITNESS 新潟米山店

住所： 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山4丁目1-31 紫竹綜合ビル111

アクセス： JR「新潟駅」徒歩10分

オープン日： 2026年5月29日（金）

先行体験会： 2026年5月15日（金）開始

営業時間： 平日 10:00-22:00 / 土日 9:00-20:00

定休日： 月曜日、木曜日

備考： レンタル用品あり、隣接専用駐車場2台あり（22番・23番）※満車時提携駐車場サポートあり

株式会社ZEALについて

代表取締役：渡會雄一

URL：https://zeal-b.com/

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目13－6 恵比寿ISビル9号棟5階

「日常にないワクワクを」をコンセプトに、フィットネス×エンターテインメント×ビューティーの融合を目指した新感覚フィットネスを全国に展開中です。