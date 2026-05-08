オリジナルプリント.jpが1点からWEB完結で作れる「丸型刺繍ワッペン」提供開始

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen)」は、2026年5月7日（木）より、自分だけのデザインを形にできる【丸型刺繍ワッペン(https://originalprint.jp/fashion-zakka/p/1013?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen)】2サイズの販売を開始しました。

本製品は、プリントでは表現できない温かみのある立体感と高級感が特徴で、15色の刺繍糸と9色の台布を組み合わせることで、1点から手軽に本格的なオリジナルワッペンをWEB上で作成することが可能です。

推し活やハンドメイド需要に応え、手軽に作成できる「ワッペン」の展開を実現

近年、個人の「推し活」やハンドメイド市場の拡大により、既製品のバッグや衣類を自分好みにデコレーションする需要が高まっています。しかし、刺繍アイテムは小ロットでの制作が難しく、コストや納期が課題となるケースが少なくありません。

オリジナルプリント.jpでは「簡易ロゴ刺繍(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoEmbroidery#logo?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen)」を活用することで、1点からの低価格注文と、通常5営業日という短納期での提供を実現しました。

専門知識不要で刺繍加工を実現。15色の糸と9色のベースカラーで広がる表現力

「丸型刺繍ワッペン 5cm」はどんなアイテムにも馴染みやすく、ワンポイントのアクセントにぴったりです

■ 刺繍ならではの立体感と高い耐久性

15色の豊富な刺繍糸を使用し、デザインを立体的に表現します。

プリントとは一味違う、糸ならではの光沢と重厚感がお手持ちのアイテムに上質なアクセントを加えます。また、耐久性にも優れており、長く愛用するアイテムへの使用に最適です。

■ 豊富なバリエーションと選べる2サイズ

3cmタイプと5cmタイプの2サイズを展開。

9色のワッペン台布（ベースカラー）からデザインに合わせて最適な色を選択でき、ロゴやイラストの魅力を最大限に引き立てます。

■ アイロン接着仕様で、誰でも手軽にカスタマイズ

裏面はアイロン接着仕様となっているため、家庭用アイロンで簡単に貼り付けることができます。

Tシャツやバッグ、ハンカチ、さらには「ぬい服」やペットグッズなど、幅広い布製品のカスタマイズが可能です。

※洗濯機を使用される際はフチを縫い付けて補強いただく事をおすすめいたします。

3cmタイプと5cmタイプの2サイズを展開お手軽にカスタマイズ！(5cm使用例：Tシャツ Lサイズ)

【商品概要】

商品名：丸型刺繍ワッペン（3cm(https://originalprint.jp/fashion-zakka/%E4%B8%B8%E5%9E%8B%E5%88%BA%E7%B9%8D%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%9A%E3%83%B3%203cm?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen) / 5cm(https://originalprint.jp/fashion-zakka/%E4%B8%B8%E5%9E%8B%E5%88%BA%E7%B9%8D%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%9A%E3%83%B3%205cm?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen)）

発売日：2026年5月7日

加工方法：簡易ロゴ刺繍(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoEmbroidery#logo?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen)

装着方法：アイロン接着仕様

出荷目安：通常5営業日

最小ロット：1点から

販売価格：539円～（税込）

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://imagemagic.jp/contact/(https://imagemagic.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen)

▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact(https://originalprint.jp/my.php/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen)

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260507_wappen)