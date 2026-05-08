VTuberとコラボした「らーめん缶」が販売開始！

株式会社丸山製麺

昭和33年創業の業務用麺類製造業を行う株式会社丸山製麺（本社：東京都大田区、代表取締役：丸山和浩、https://maru-men.co.jp/(https://maru-men.co.jp/) ）は、VTuber活動支援サービス「ぶいりんく」を運営する合同会社シースリープと協業し、総勢3名のVTuberとコラボした『らーめん缶』を発売いたします。

オリジナル限定グッズを同梱した6缶セットにて、丸山製麺の公式ECサイトで予約販売を開始いたします。

商品概要

・共通仕様

ピリ辛味噌味らーめん缶 6缶セット

内容物：麺、ピリ辛味噌スープ、具材(コーン・メンマ・ネギ）

・山田ねる

【商品名】山田ねるコラボ・ピリ辛みそラーメン缶 6缶セット

【付属グッズ】ミニのぼり

【発売期間】5/6~5/13

【販売ページ】https://noodle-tours.shop/items/69f2f600a4992222c76555ec(https://noodle-tours.shop/items/69f2f600a4992222c76555ec)

・桃月はぐ

【商品名】桃月はぐコラボ・ピリ辛みそラーメン缶 6缶セット

5月下旬以降～商品詳細仕様公開予定

・甘夢いのり

【商品名】甘夢いのりコラボ・ピリ辛みそラーメン缶 6缶セット

5月下旬以降～商品詳細仕様公開予定

■販売箇所

◯丸山製麺公式 ヌードルツアーズECサイトにて予約受付中

（6缶セットでの販売になります）

https://noodle-tours.shop/(https://noodle-tours.shop/)

「らーめん缶」とは

１.製麺所の作る本格小麦麺を使用

独自の製法で開発した、スープに浸っていても伸びにくい麺を採用。今までのらーめん缶はこんにゃく麺が主流でしたが、この度開発したらーめん缶は業界初の小麦麺を使用したものです。

メンマやチャーシューなど、具材も本格派。いつでもどこでも、本格的ならーめんをお楽しみいただけます。

２.常温保存で3年保存可能・即食可能

らーめん缶は常温で賞味期限は3年。常温のまま実食可能ですので、小腹が減った時に気軽につまむおやつや、いざというときの備蓄食としてもご活用いただけます。

（湯煎していただけますと、より美味しくお楽しみいただけます。）

■「らーめん缶」公式サイト https://noodle-tours.com/ramen-can(https://noodle-tours.com/ramen-can)





丸山製麺とは

1958年創業の製麺所で、厳選された原料使用と衛生管理の徹底にこだわりながら、食品関連事業者向けにオーダーメイドで麺を製造しています。そば製造ではトップ領域で、中華麺だけを作る製麺所が多い中、中華麺・蒸し麺・そば・うどんなどの多品種の製造を行えることが特徴です。

また、老舗企業でありながら、IT・冷凍を活用した販路拡大戦略にも注力し、新しい試みに挑戦する企業です。今後も時代やニーズに即した食・サービスの提供や「食×IT」をテーマにした新規事業開発などを仕掛け、後継者不足などに悩む製麺業界を盛り上げるリーディングカンパニーとなることを目指します。



会社概要

社名 ： 株式会社丸山製麺

URL ： https://maru-men.co.jp/(https://maru-men.co.jp/)

所在地 ： 本社 東京都大田区上池台5-20-13

代表者 ： 代表取締役 丸山 和浩（まるやま・かずひろ）

設立 ： 1987年5月(創業1958年11月)

従業員数： 50人（2025年6月末 グループ含む）

事業内容 ： 業務用麺類製造 および 麺類に関する食材等の販売

「ヌードルツアーズ」の運営