2026年5月 株式会社N.Eは、全国の医療・福祉事業者向けに採用支援サービス『CareHub』を開始します。

株式会社N.E

そんな医療・福祉業界の採用課題を変えるため、2026年5月 株式会社N.EのCareHubが始動します。

多くの企業にとって、人材紹介は有効な手段の一つです。しかし、依存し続ける限り、採用コストは最適化されず、安定した採用も実現しません。

株式会社N.Eは、医療・福祉に特化した知見と、自社施設の運営を通じて培った現場理解をもとに、これらの経験を背景として『CareHub』を立ち上げました。

最短2週間で安定的かつ再現性のある採用基盤の構築を支援し、採用を自社でコントロールできる経営へ導きます。

■ 医療・福祉業界の採用課題に対する新たな一手

医療・福祉法人向けの採用代行サービス『CareHub』とは、月額10万円から採用チーム機能を外部に持てる新しい仕組みで、年間50エントリー保証・未達時返金制度を業界に先駆けて導入します。

■ 高騰する採用コストと業界構造の課題

医療・福祉業界では、看護師・介護士の採用1人あたり80～120万円に達するケースもあり、人材紹介への依存と採用コストの高騰が経営を圧迫しています。

N.Eは、「採用を紹介に頼り続ける構造は、本当に施設運営のためになっているのか」という問いを社内で持ち続けてきました。CareHubは、その問いに対して自社から出した一つの答えです。

■ 現場から生まれた採用モデル

弊社は、愛知県名古屋市千種区にて住宅型有料老人ホーム「Starlight -千種-」を2025年10月1日に開設・運営しており、現場を持つ事業者として採用課題と向き合い続けてきました。

同施設では、人材紹介に依存せず、採用コストを1人あたり約29万円に抑えながら、直近1年間で13名の採用を実現し、必要人員を安定的に充足。人材紹介利用率も約16.7％にコントロールしています。

■ 採用は「コントロールできる」ものへ

住宅型有料老人ホーム「Starlight -千種-」

この考えに至るまでには、求人を出しても応募がほとんど集まらず、必要な人材に“届いていない”状態が続く場面もありました。そうした課題に向き合い続ける中で、採用はコントロールできるものにできるという視点にたどり着きました。

■ CareHubのサービス内容

CareHubは、そこで培った“応募が集まる仕組み”を外部に提供するサービスです。

求人媒体の選定から原稿作成・掲載運用までを一括で対応し、応募者への初回連絡や面接・見学の日程調整までを即時即日で迅速に実施。採用業務全体を一気通貫で代行します。

同じ条件でも応募数を左右する“伝え方”に着目した訴求設計を継続的に行い、現場が本来のケア業務に集中できる環境を実現します。

■ 成果にコミットする料金設計

年間50エントリー保証・未達時返金制度により、成果に責任を持つ料金構造を採用。

事業者の採用判断は残しつつ、最も負担の大きい初動業務を外部化します。

■ 今後の展望

「採用できるかどうか」に悩む経営から、

「採用をコントロールできる」経営へ--。

紹介依存から脱却した持続可能な採用モデルを、

医療・福祉業界の新たなスタンダードとして全国へ広げてまいります。

■ CareHub概要（サービス内容詳細）

https://carehub.co.jp/

■ お問い合わせ先

会社名：株式会社N.E

TEL：052-253-7830（本社番号）

Mail：info-carehub@nine-earth.co.jp

受付：10:00～19:00（土日祝除く）

担当：加古

■ 会社概要

会社名：株式会社N.E

所在地：愛知県名古屋市中区丸の内1丁目2-9 長尾ビル2F

代表者：南 広一朗

事業内容：高齢者施設運営、訪問看護、他

HP：https://nine-earth.com/