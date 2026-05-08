【JAF鹿児島】初開催『伝統の「はんず茶」づくり』参加者募集！ 鹿児島県立短期大学 お茶育研究会コラボ ～古くから伝わるお茶の製法を体験しませんか？～

一般社団法人 日本自動車連盟はんず茶づくりの様子

JAF鹿児島支部（支部長：上原健太郎）は、鹿児島県の荒茶生産量2年連続日本一を記念し、5月30日（土）に鹿児島市で、伝統の「はんず茶」づくりイベントを初めて開催します。

■幻のお茶ともいわれる「はんず茶」をつくってみませんか

詳しくはこちら :https://area.jaf.or.jp/area/2026/04/kyushu/kagoshima/events/otyaiku?utm_campaign=46prtimes&utm_source=2026-4603&utm_medium=referralJAFのウェブサイトからご応募できます

はんず茶は、半胴（はんどう・鹿児島弁ではんず）と言われる水瓶を用いた製法で作られる松元・日置地区伝統のお茶です。江戸時代に伝わった釜炒り茶の製法と同様で、蒸す工程を行わず、はんずを用いた炒りと手揉みを中心に仕上げる製法は、今では非常に珍しくなりました。生産者もごくわずかとなったはんず茶は、鹿児島のお茶の歴史を伝える希少な存在です。

■お弁当付き！ 中身はお茶を使った料理を予定

はんず茶が乾燥するまで、お弁当を食べながら待ちましょう。そのほか、お茶の飲み比べや試食会を予定しています。乾燥が終わり次第、はんず茶をお土産に持ち帰ることができます。

■県立短大の大学生と鹿児島市茶手もみ保存会の協力で実施

今回は失われつつある味を次世代に伝える「鹿児島県立短期大学 お茶育研究会」と、「鹿児島市茶手もみ保存会」会長であり、はんず茶作りを継承される新福健二様にご協力いただきます。

鹿児島県立短期大学 お茶育研究会の皆様

【JAFデー 鹿児島県立短期大学 お茶育研究会コラボ！伝統の「はんず茶」づくり】

１. 開催日時

2026年5月30日（土）10：00～14：30 ※雨天決行

２.集合場所

茶山房（鹿児島県鹿児島市上谷口町3400）

３. 参加料

JAF会員（中学生以上3,600円、小学生1,600円、未就学児700円）

会員以外の方（中学生以上3,800円、小学生1,800円、未就学児 900円）

※体験料・お弁当代・保険代込（未就学児にお弁当は付きません）

４．定員

定員20名（最小催行人数10名）※応募多数の場合

５．応募方法

5月24日（日）までに右記から応募 https://jaf.link/4ekf6NF(https://jaf.link/4ekf6NF)

詳しくはこちら :https://area.jaf.or.jp/area/2026/04/kyushu/kagoshima/events/otyaiku?utm_campaign=46prtimes&utm_source=2026-4603&utm_medium=referralJAFのウェブサイトからご応募できます収穫したての茶葉

はんずで炒る作業

揉んで旨味を凝縮

乾燥させて完成



■JAFデーとは

JAFでは、会員優待施設や自治体などと連携して各種イベントを開いています。中でもJAFデーは、JAF会員を中心に、その地域ならではの魅力を楽しんでいただくことを目的としています。

●このリリースへの問い合わせ

一般社団法人日本自動車連盟 鹿児島支部 推進課

〒890-0072 鹿児島県鹿児島市新栄町2-12

TEL：099-284-0007（平日 10:00～17:00 ）