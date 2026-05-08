そのミス、今日中に消せます。イワタシール「シールの119番」特設サイト公開。全国の印刷トラブルを最短当日発送で救出。
株式会社イワタシールは、本日より印刷トラブル緊急対応の特設サイト（LP）を公開し、正式にサービスを開始いたします。
「名前をミスした！」「金額が違っている！」といった、一刻を争う事態に直面している担当者様のために、サイト構成は「緊急性」と「判断のしやすさ」を最優先しました。トップページでは、焦っている状況から即座に見積もり・発注へ進める導線を確保。さらに、50年の「銘板印刷」技術に基づいた、色合わせや変形カットの対応力も詳しく解説しています。
入稿されたデータは即座に職人がチェックし、デジタル高速加工を経て、その日のうちに全国へ発送します。まさに「シールの119番」として、私たちは全国のオフィスから寄せられるSOSに全力で応えます（※一部エリアを除く）。もう、刷り直しで頭を抱える必要はありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347143/images/bodyimage1】
https://iwataseal.com/
●有限会社イワタシール
〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町84番地
052-793-2552 9：00～18：00 土日祝休み
配信元企業：有限会社イワタシール
「名前をミスした！」「金額が違っている！」といった、一刻を争う事態に直面している担当者様のために、サイト構成は「緊急性」と「判断のしやすさ」を最優先しました。トップページでは、焦っている状況から即座に見積もり・発注へ進める導線を確保。さらに、50年の「銘板印刷」技術に基づいた、色合わせや変形カットの対応力も詳しく解説しています。
入稿されたデータは即座に職人がチェックし、デジタル高速加工を経て、その日のうちに全国へ発送します。まさに「シールの119番」として、私たちは全国のオフィスから寄せられるSOSに全力で応えます（※一部エリアを除く）。もう、刷り直しで頭を抱える必要はありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347143/images/bodyimage1】
https://iwataseal.com/
●有限会社イワタシール
〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町84番地
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