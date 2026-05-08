SUNMI Technology (06810.HK)、香港証券取引所のメインボードへ正式上場





香港、2026年5月8日 /PRNewswire/ -- ビジネスIoT（BIoT）の世界的リーダーであるSUNMI Technology Group Co., Ltd.は、2026年4月29日、香港証券取引所（HKEX）のメインボードに銘柄コード06810.HKで正式に上場しました。これにより、同社はビジネスIoT分野で世界初の上場企業となりました。

香港証券取引所の取引ホールにて、創業者であり会長兼CEOのJack Lin氏が、中核経営陣とともに上場の銅鑼を鳴らし、SUNMI Technologyの国際資本市場への正式参入を記念しました。

SUNMIの香港IPOは2,000倍を超える応募倍率を記録し、10億香港ドル以上の資金を調達しました。取引初日の株価は、発行価格から292.2％上昇した1株当たり97.5香港ドルで始まり、初日の時価総額は400億香港ドルを突破しました。

祝賀晩餐会にて、創業者のJack Lin氏は次のように述べました。「SUNMIがこの節目を迎えられたのは、時代のチャンス、政府の支援、投資家やパートナーの信頼、そして何より社員一人ひとりの献身的な努力があったからこそです。本日私たちが鳴らした銅鑼は、単なる企業のマイルストーンではありません。それは、公平性があらゆるビジネスの夢を実現させる、世界中の事業者のためのデジタルトラストという新たな秩序を築く新たな出発点を象徴しています。」

AIが世界の商取引を再定義する中、SUNMIはIoTで企業をつなぎ、AIインテリジェンスで事業者の意思決定を支援することで、ビジネス4.0時代を牽引し続けます。これは単なる技術的な取り組みではなく、商業的平等へのコミットメントでもあります。中小規模の事業者が独自のアルゴリズムチームを構築することなく、大企業と同じインテリジェントな機能を利用できるようにすることを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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