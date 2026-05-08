地域の金融機関が、教育の未来に投資する。ひだしんイノベーションパートナーズ×飛騨市

株式会社Edo感謝状贈呈式の様子（左から：株式会社Edo代表取締役 関口、ひだしんイノベーションパートナーズ株式会社 代表取締役 和田靖史氏、飛騨市長 都竹淳也氏、飛騨市教育長 下出尚弘氏）

株式会社Edo（本社：岐阜県飛騨市、代表取締役：関口祐太）が運営する教育特化型・企業版ふるさと納税仲介サービス「キョウイクダ」を介し、ひだしんイノベーションパートナーズ株式会社（本社：岐阜県高山市）より岐阜県飛騨市への200万円の寄付が実現しました。寄付先となった「地域クラブ活動推進体制整備事業」は令和7年度からスタートした新メニューで、今回がその初の寄付となります。

◆ 寄付概要

◆ 寄付実現の経緯

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126208/table/11_1_6e38710a4cf55b70e73d895e396b76f3.jpg?v=202605080151 ]

株式会社Edoは、財源捻出が難しくなる地方教育領域への資金循環を加速させるため、教育特化型の企業版ふるさと納税仲介サービス「キョウイクダ」を運営しています。今回のご寄付は、このサービスを通じた企業・自治体マッチングにより実現しました。

ひだしんイノベーションパートナーズは、飛騨信用組合が100%出資する子会社として「飛騨・高山サステナブルファンド」を組成・運営し、投資を通じた地域の活性化と持続可能な発展に取り組んでいます。地域の未来を担う子どもたちへの投資として、教育分野の企業版ふるさと納税に賛同いただき、今回の寄付が実現しました。

◆ 寄付先事業について ― 地域クラブ活動推進体制整備事業 ―

感謝状の贈呈寄付金目録の贈呈

少子化や教員の働き方改革を背景に、学校部活動の地域移行が全国的に進んでいます。飛騨市では令和7年度より「地域クラブ活動推進体制整備事業」を開始し、スポーツ・文化活動の場を学校から地域へと広げる体制づくりを進めています。

飛騨市の認定地域クラブ（令和8年4月11日現在）- 認定団体数：17団体- 内訳：スポーツ系14団体、文化系3団体

今回の寄付はこのメニューへの初の企業版ふるさと納税となり、地域クラブ活動の推進・充実に活用される予定です。

◆ 関係者コメント

飛騨市長 都竹 淳也

部活動の地域展開については、平日も含めた全面移行ということで、指導者確保と同時に財源確保が課題でした。今まで学校の先生が自分の教職の手当の範囲内で支えてきたものが、地域に委ねていくことで地域の皆さんへの謝金等が発生していきます。今回いち早くご寄付いただけたことは飛騨市での事業推進の一助となるだけでなく、全国的な地域部活動を地域の企業が支えていくというモデルづくりになる、意義深い取り組みです。

ひだしんイノベーションパートナーズ株式会社 代表取締役 和田 靖史

投資先であるEdo様とのご縁をきっかけに、飛騨市が進める地域クラブ活動推進体制整備事業の取り組みを伺い、その趣旨に深く共感し今回の寄付が実現しました。子どもたちが地域の中で様々な学びや活動を続け、生き生きと成長できる環境を整えることは、地域の未来にとって大変意義深いものと考えています。今回の寄付がその一助となれば幸いです。

◆ 「キョウイクダ」とは

株式会社Edoが提供する、教育領域に特化した企業版ふるさと納税仲介サービスです。多くの自治体では人口減少・インフラ維持費の増大により教育予算を十分に確保できない状況が続いています。一方、「教育への投資こそが社会の未来をつくる」という声は経営者の間で年々高まっています。

「キョウイクダ」は、教育への長期的な視座を持つ企業と、志ある教育プロジェクトを持つ自治体を結びつけ、地方教育への新たな資金の流れをつくります。

◆ ご寄付・掲載のご相談はこちら

サービスの特長- 教育プロジェクトに特化したマッチング（地域クラブ・探究学習・家庭教育支援など）- 企業向け：制度説明、寄付先プロジェクト紹介、寄付プロセスの一気通貫サポート- 自治体向け：プロジェクト立案支援、企業紹介、制度活用サポート- 学校でも行政でもない「中間支援」の立場からの独自ネットワーク

教育特化型 企業版ふるさと納税仲介事業「キョウイクダ」:

https://educationdo.com/can/8-企業版ふるさと納税仲介事業/(https://educationdo.com/can/8-%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%89%88%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E4%BB%B2%E4%BB%8B%E4%BA%8B%E6%A5%AD/)

【企業の皆様へ】

まずは「オンライン15分のご説明」から。制度の全体説明、御社の寄付意向の確認、寄付可能なプロジェクトのご紹介を行います。

企業向けお問い合わせフォーム: https://forms.gle/sP3kurR3x9L7u5VZ8

【自治体の皆様へ】

プロジェクトを掲載したい教育委員会・首長部局の皆様、お気軽にご相談ください。

自治体向けお問い合わせフォーム: https://forms.gle/sP3kurR3x9L7u5VZ8

◆ 会社概要

■ ひだしんイノベーションパートナーズ株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/126208/table/11_2_83560c3747fdfee7f84081ed6708d002.jpg?v=202605080151 ]

■ 株式会社Edo（エドゥ）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/126208/table/11_3_bfae45915de2f774a7f2c25aa3d10fc5.jpg?v=202605080151 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Edo 担当：関口祐太 info@educationdo.com 090-3482-4873