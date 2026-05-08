LuckyFes’26ステージ出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes」、動画審査を経て1,132組から8組を厳選！最終選考会は6月7日に初の東京開催

株式会社LuckyFM茨城放送

株式会社LuckyFM茨城放送（本社所在地：茨城県水戸市）は、8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）で開催する音楽フェス「LuckyFes'26」の出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes’26」の動画審査を実施、エントリー総数1,132曲から音源審査で34組が残り、その中から動画審査で8組を選出しました。

＜動画審査選出者＞（50音順）

WHISPER OUT LOUD / ALL iN FAZE / カフネ / 来島エル / 零[Hz] / 平葵 / night roomers / hatata

審査委員はLuckyFes企画プロデューサーのDJ DRAGONとチーフコーディネーターの水村真菜、BARKS会長の烏丸哲也、LuckyFM編成事業部の鴨川貴史と首藤美穂、TuneCore Japan野邊拓実が務めました。

最終審査は6/7にライブハウス「下北沢BASEMENTBAR」で有観客で実施します。審査員と観客の評価の高かった最大3名が、LuckyFes'26のステージに出演します。また、副賞として10万円も進呈します。

ぜひ最終選考会で繰り広げられる熱いバトルに参加し、LuckyFes’26出演アーティスト誕生の瞬間に立ち合いましょう！

＜開催概要＞

【開催日】 2026年6月7日（日）開場14:15・開演14:45 ・終演20:00予定

【場所】下北沢BASEMENTBAR

【チケット料金】

- 前売り 2,200円（税込）＋ワンドリンク- 当日券 2,700円（税込）＋ワンドリンク

【申込ページ】https://forms.gle/x5ZCN3dwaNxDbZdx6

【観客定員】 200名

※チケット1枚につき投票券を1枚配布

※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）

LuckyFes’26出演アーティスト

■DAY1：8月8日（土）

相川七瀬 / 新しい学校のリーダーズ / 石崎ひゅーい / 打首獄門同好会 / AKB48 / KANA-BOON / かわにしなつき / 氣志團 / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / Klang Ruler / ゴールデンボンバー / コレサワ / しなこ / SWEET STEADY / 超☆社会的サンダル＜New＞ / 超能力戦士ドリアン / ≒JOY / NEWS＜New＞ / Novelbright / ≠ME / PUFFY / FRUITS ZIPPER / MUCC＜New＞ / Rol3ert＜New＞

■DAY2：8月9日（日）

ILLIT / 青木陽菜 / IS:SUE / Wienners / キマグレン＜New＞ / CANDY TUNE / CUTIE STREET / Survive Said The Prophet＜New＞ / シンガーズハイ＜New＞ / 高嶺のなでしこ / DXTEEN / 冨岡 愛 / NiziU / Hi-Fi Un!corn＜New＞ / Hammer Head Shark＜New＞ / ファントムシータ / Paledusk / BABYMETAL / ポルカドットスティングレイ / MyGO!!!!! / MYERA＜New＞ / ME:I＜New＞ / MORE STAR / Liella! / RAISE A SUILEN

■DAY3：8月10日（月）

iLiFE!＜New＞ / Aile The Shota / アンジュルム / いぎなり東北産 / ウルフルズ / オーイシマサヨシ / 岸谷香 / CLAN QUEEN / Chevon / Juice=Juice / syudou＜New＞ / 私立恵比寿中学 / 鈴木愛理 / 須田景凪 / Dannie May＜New＞ / 超学生 / つばきファクトリー / TOOBOE / 西川貴教 / NELKE / NOMELON NOLEMON / Fear, and Loathing in Las Vegas / FLOW / 宝鐘マリン＆ハコス・ベールズ＜New＞ / MyM / muque / Mega Shinnosuke / 『ユイカ』

■DAY4：8月11日（火・祝）

ALI / 大黒摩季 / Omoinotake＜New＞ / GADORO / 木村カエラ / こっちのけんと＜New＞ / THE BACK HORN / 水曜日のカンパネラ / Soala＜New＞ / Chilli Beans. / t-Ace / Dragon Ash / 乃紫 / Novel Core / ハラミちゃん / Billyrrom＜New＞ / フレデリック / Broken my toybox / MAN WITH A MISSION / MONKEY MAJIK / yama / Lavt＜New＞ / レトロリロン / ROTTENGRAFFTY / LOM＜New＞

LuckyFesは「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、これまでにない全く新しいフェスとして2022年に誕生しました。音楽のクロスオーバーを掲げ、POPSやROCK、HIPHOP、アニソン、アイドル、K-POPそして世代を超えて人気があるアーティストが出演し、マルチ世代が楽しめるフェスとして好評を博しています。

５年目となるLuckyFes'26は、「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」をテーマに掲げ、5つのコンセプトに従い、音楽はもちろん、食やアートも楽しめるテーマパークのようなフェスを実現すべく準備を進めています。

【LuckyFes5つのコンセプト】

1.グリーン：緑の芝生と木陰を活用して

2.クロスオーバー：多様なジャンルの音楽を提供し

3.テーマパーク：食やアートが溢れる夢の空間をつくり

4.ファミリー：子供も親も三世代で楽しめて

5.安心安全：熱中症対策を万全にする

LuckyFes’26は、解放感抜群の大草原に位置するRAINBOW STAGEとWING STAGE、周囲の緑と一体感が感じられる庭園に位置するGARDEN STAGE、木に囲まれた丘に建つHILLS STAGEの4ステージを展開、さらにLuckyFMゆかりのアーティストを中心としたLuckySpaceも展開予定です。

ぜひパワーアップしたLuckyFes’26に参加し、思い出に残る夏をお過ごしください！

LuckyFes’26 チケット概要 ※中高生は半額、小学生以下は無料

1日券 大人：14,000円、中高生7,000円

３日通し券 (5周年特別価格) 大人：28,000円、中高生14,000円

４日通し券 (5周年特別価格) 大人：38,000円、中高生19,000円

* 小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。すべて税込価格です。

◇第三次先行（抽選）

プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」・ローソンチケット・チケットぴあ・イープラス・楽天チケット

2026年4月22日（水）12:00～5月12日（火）23:59

当選発表/入金開始：2026年5月15日(金)15:00～

LuckyFesチケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://www.funity.jp/tickets/ibatk/show/LuckyFes26/3/3/

ローソンチケット：https://l-tike.com/luckyfes/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/luckyfes26/

イープラス：https://eplus.jp/luckyfes2026/

楽天チケット：https://r10.to/luckyfes2026

◇海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026



◇ふるさと納税

茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'26のチケットの提供をしています。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。

【8/8 1日券】LuckyFes'26チケット(https://admane.jp/ad/p/r?_site=3349&_article=2181&_link=9646&_image=10308&admane_reurl=https%3A%2F%2Fwww.furusato-tax.jp%2Fproduct%2Fdetail%2F08221%2F6991566)

【8/9 1日券】LuckyFes'26チケット(https://admane.jp/ad/p/r?_site=3349&_article=2181&_link=9646&_image=10308&admane_reurl=https%3A%2F%2Fwww.furusato-tax.jp%2Fproduct%2Fdetail%2F08221%2F6991567)

【8/10 1日券】LuckyFes'26チケット(https://admane.jp/ad/p/r?_site=3349&_article=2181&_link=9646&_image=10308&admane_reurl=https%3A%2F%2Fwww.furusato-tax.jp%2Fproduct%2Fdetail%2F08221%2F6991568)

【8/11 1日券】LuckyFes'26チケット(https://admane.jp/ad/p/r?_site=3349&_article=2181&_link=9646&_image=10308&admane_reurl=https%3A%2F%2Fwww.furusato-tax.jp%2Fproduct%2Fdetail%2F08221%2F6991569)

※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。

【個人協賛：8/8入場分】LuckyFes'26チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08221/6997798)

【個人協賛：8/9入場分】LuckyFes'26チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08221/6997797)

【個人協賛：8/10入場分】LuckyFes'26チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08221/6997796)

【個人協賛：8/11入場分】LuckyFes'26チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08221/6997795)

※ふるさと納税の「個人協賛」の取り扱いは大人料金のみです。（小学生以上も大人と同額、未就学児は大人1名につき1名まで無料で同伴可）

◇JALマイル交換

JALのマイルをLuckyFesチケットに交換できます。

https://use-jal-experience-program.jal.co.jp/shop/g/gLUCKYFES/

駐車券およびテント券概要

【LuckyFes'26 「駐車券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場

券種／料金（税込）：

- 西駐車場／3,500円- 第1駐車場／ 3,000円- 第2駐車場／ 3,000円- 【障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用】 西駐車場／3,500円- 【オートバイ（二輪車）専用】 西駐車場／2,000円

【LuckyFes’26 「テント券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

テントエリア：ファミリーイーストテント／ファミリーウエストテント／フォレストテント／グリーンテント

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／3,000円- ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／1,500円- フォレストテントエリア（イースト）／3,000円- グリーンテントエリア（ウエスト）／1,500円

【LuckyFes’26 「駐車券＋テント券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／6,500円- ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／5,000円- フォレストテント（イースト）付駐車券【西駐車場】／6,500円- グリーンテント（ウエスト）付駐車券【西駐車場】／5,000円

■駐車券/テント券販売ページ： https://luckyfes.com/ticket/(https://luckyfes.com/ticket/)

アクセスバスツアー概要

各駅から会場直結のアクセスバスツアーを募集していますので是非ご活用ください。

【東京駅・新宿駅・池袋駅・横浜駅 発着のアクセスバスツアー】お申込み期限：7/24（金）まで

https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=656a8cf123c04d1b8093317c

【横浜駅・発着のアクセスバスツアー】お申込み期限：7/24（金）まで

https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=47f67913cc3848aab2cdc855

【つくば駅発着のアクセスバスツアー】お申込み期限：8/6（木）まで

https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2612/

【茨城空港発のアクセスバスツアー】お申込み期限：8/6（木）まで ※往路片道のみ販売

https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2611/

※予定しているプラン内容が一部変更になる場合があります。予めご了承ください。

LuckyFes’26 （https://luckyfes.com/(https://luckyfes.com/)）

LuckyFM茨城放送はBARKSと共催で「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）の日程でLuckyFes2026を開催します。

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

日程：2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）

■LuckyFM（https://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)）

LuckyFMはFM94.6MHz/88.1MHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 FMつくば局（88.1MHz）の開局とradikoの無料配信エリアが1都6県（関東全域）に拡大したことにより、首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、 LuckyFesを中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。

■BARKS（https://www.barks.jp/(https://www.barks.jp/)）

日本初の音楽サイトとして2000年4月にサービスを開始、歴史と膨大なデータを有する国内最大級の音楽専門メディアです。あらゆる音楽とアーティストの魅力をひとりでも多くのリスナーに伝えることを目的とし、その誠実な取材スタイルと品質の高い記事作りにより、国内外のアーティストから絶大な信頼を得ています。大型フェスの速報レポ、濃密なインタビュー、楽器関連情報など、BARKSならではの施策にも高い評価をいただいています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社LuckyFM茨城放送 報道広報事業部 担当：橋田・安

Mail: pr@lucky-ibaraki.com