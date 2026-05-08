【PetsTokyo 西大井店】５月限定！サイコロチャレンジキャンペーンを開催
Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）が運営している「Pets Tokyo 西大井店」は、５月限定！サイコロチャレンジキャンペーンを実施いたします。
■ 西大井店だけ！５月限定！サイコロチャレンジキャンペーン
Pets Tokyo 西大井店では、5月1日～31日まで、サイコロの出た目でおやつやトリートメント無料券をプレゼントするサイコロチャレンジキャンペーンを行います。
■ キャンペーン詳細はこちら
https://www.instagram.com/petstokyo_nishioi/
※ご予約や注意事項は店舗に直接お問い合わせください。
■ キャンペーン特典はこちら
1の目：おやつ小サイズ
2の目：おやつ大サイズ
3の目：次回500円OFF
4の目：660円以下のサービス（肉球クリームやエチケット1点や歯磨き）が無料
5の目：預かり2時間無料
6の目：炭酸泉又は、オプショントリートメントが無料
■ 実施期間
2026年5月1日(金)～5月31日(日)
■Pets Tokyo 西大井店情報
店名：Pets Tokyo 西大井店
住所： 〒142-0043品川区二葉2-12-7 Luna llena 1F
アクセス：西大井駅から徒歩5分
営業時間： 10:00～19:00
Instagram：https://www.instagram.com/petstokyo_nishioi/
GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/xo1wNbjXccPK2kGP7
公式サイト店舗情報：https://petstokyo.com/shop/detail/nishioi/
Pets Tokyo株式会社について
── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──
Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。
会社概要
会社名 ：Pets Tokyo株式会社
所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F
事業内容：
ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業
URL ：https://petstokyo.com/
お問い合わせ
■メール
marketing@petstokyo.com
■SNS
Pets Tokyo公式Instagram
https://www.instagram.com/petstokyo_official/
Pets Tokyo公式TikTok
https://www.tiktok.com/@petstokyo