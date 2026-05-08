【PetsTokyo 西大井店】５月限定！サイコロチャレンジキャンペーンを開催

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Lehman Holdings株式会社

Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）が運営している「Pets Tokyo 西大井店」は、５月限定！サイコロチャレンジキャンペーンを実施いたします。




■ 西大井店だけ！５月限定！サイコロチャレンジキャンペーン

Pets Tokyo 西大井店では、5月1日～31日まで、サイコロの出た目でおやつやトリートメント無料券をプレゼントするサイコロチャレンジキャンペーンを行います。


■ キャンペーン詳細はこちら

https://www.instagram.com/petstokyo_nishioi/


※ご予約や注意事項は店舗に直接お問い合わせください。


■ キャンペーン特典はこちら

1の目：おやつ小サイズ


2の目：おやつ大サイズ


3の目：次回500円OFF


4の目：660円以下のサービス（肉球クリームやエチケット1点や歯磨き）が無料


5の目：預かり2時間無料


6の目：炭酸泉又は、オプショントリートメントが無料


■ 実施期間

2026年5月1日(金)～5月31日(日)


■Pets Tokyo 西大井店情報

店名：Pets Tokyo 西大井店


住所： 〒142-0043品川区二葉2-12-7 Luna llena 1F


アクセス：西大井駅から徒歩5分


営業時間： 10:00～19:00


Instagram：https://www.instagram.com/petstokyo_nishioi/　


GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/xo1wNbjXccPK2kGP7


公式サイト店舗情報：https://petstokyo.com/shop/detail/nishioi/




Pets Tokyo株式会社について

── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──


Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。




会社概要

会社名　：Pets Tokyo株式会社


所在地　：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F


事業内容：


ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業


URL　　：https://petstokyo.com/


お問い合わせ

■メール
marketing@petstokyo.com
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https://www.instagram.com/petstokyo_official/
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