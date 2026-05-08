【待望の第2弾】『おしりたんてい』DVDセレクションシリーズ「かいとうアカデミー編」6月24日発売決定！3月11日発売の第1弾に続き、人気エピソードを厳選したベスト盤シリーズが早くも登場！

日本コロムビア株式会社

ＮＨＫ Ｅテレで放送中のアニメ『おしりたんてい』。今年3月11日に発売され好評を博したセレクションシリーズ第1弾に続き、待望の「第2弾」となるDVD『おしりたんてい』DVDセレクションシリーズかいとうアカデミー編の発売が2026年6月24日(水)に決定。

本シリーズは、近年の放送回の中からテーマごとにエピソードを厳選した「ベスト盤」仕様。第2弾となる本作では、おしりたんていの宿敵たちが立ちはだかる、スリリングで見応え十分な4エピソードを収録している。

■ 本作の見どころ：知略を尽くしたライバルたちとの対決！

謎の怪盗「かいとうF」との攻防！ 完璧なアリバイを持つフェレットという男の背後に潜む「かいとうF」。その大胆な手口とおしりたんていの推理がぶつかり合う「ププッ かんぺきなアリバイ（前編・後編）」を収録。

宿敵「かいとうU」との鏡の世界での対決！ 鏡だらけの不思議な館を舞台に、秘宝を巡って繰り広げられる「かいとうU」との華麗な対決が見どころの「ププッ かがみのなかのかいとうＵ（前編・後編）」を収録。

親子で一緒に推理を楽しみながら、約80分のボリュームたっぷりな内容でお届けします。

■ 商品概要

タイトル：『おしりたんてい』DVDセレクションシリーズ かいとうアカデミー編

発売日：2026年6月24日(水)

価格：\3,300（税込）

品番：COBC-7518

収録時間：約80分

HP： https://columbia.jp/oshiri-tantei/

【収録エピソード】

第100話「ププッ かんぺきなアリバイ（前編）」

第101話「ププッ かんぺきなアリバイ（後編）」

第107話「ププッ かがみのなかのかいとうＵ（前編）」

第108話「ププッ かがみのなかのかいとうＵ（後編）」

■ スタッフ・キャスト

原作： トロル「おしりたんてい」ポプラ社

アニメーション制作： 東映アニメーション

出演： 三瓶由布子（おしりたんてい）、齋藤彩夏（ブラウン）、渡辺いっけい（マルチーズしょちょう）、森川智之（かいとうF）、櫻井孝宏（かいとうU）ほか

【シリーズ情報】第1弾DVDも絶賛発売中！

2026年3月11日より、本セレクションシリーズの第1弾が好評発売中です。第2弾と合わせて、おしりたんていのエクセレントな推理をぜひコレクションしてお楽しみください。

『おしりたんてい』DVDセレクションシリーズ

おしりダンディ編

COBC-7504

\3,300 (税抜価格 \3,000)

HP： https://columbia.jp/oshiri-tantei/

(c)トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会

【購入者特典情報】

6月24日(水)発売「『おしりたんてい』DVDセレクションシリーズ かいとうアカデミー編」

（COBC-7518）をお買上げの方に先着で特典をプレゼント！

・Amazon.co.jp限定特典：L判ビジュアルシート(『おしりたんてい』DVDセレクションシリーズ かいとうアカデミー編 場面写真)

※特典画像

※特典はなくなり次第終了となります。ご了承ください。