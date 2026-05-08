5人組ラウドパンクバンド：DOPERS、本日5/8(金)よりデジタル・シングル「Spark my Life」配信＆MV公開！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

愛知発、全国のライブハウスで活躍の場を広げている新進気鋭の5人組ラウドパンクバンド：DOPERS(ドーパーズ)が、5月22日(金)にリリースするEP「奪解エモーション」からの先行シングル「Spark my Life」を本日ALL ACCESS RECORDSより配信開始し、同日21:00よりMV公開することを発表した。

「Spark my Life」は、26年5月22日に配信リリースされる待望のEP「奪解エモーション」に収録される先行シングルで、2000年代ポップパンクを意識しながらも疾走感あふれる楽曲はどこか新しさを感じる仕上がりに。また、本日22:00にはOfficial YouTube Channelにて同曲のMVもプレミア公開される予定となっている。

なお、EP「奪解エモーション」には、2024年9月にALL ACCESS RECORDSよりリリースされ話題を呼んだ「GLORY SHIP」を含む全7曲が収録され、現在のDOPERSの魅力が凝縮された、ラウドパンクファン必聴の一作となっている。

さらに、本日18:00より東名神の3箇所を巡るレコ発ツアー「奪解エモーションTOUR」のチケット三次先行販売(先着)も開始される。すでに9月23日(月/祝)に下北沢ReGでの初ワンマンライブ開催を公表している彼らにとって、本ツアーはその前哨戦ともいえる重要な位置付けとなる。この機会にぜひお買い求めを！

◻︎リリース

・8th single「Spark my Life」

5月8日(金) Release ＊Digital Only

https://orcd.co/sparkmylife

・「Spark my Life」Official Music Videoプレミア公開

5月8日(金)22:00公開

https://youtu.be/D-hr0-rAPxQ?si=d2V5RktYpZSYnrx7

・2nd EP「奪解エモーション」

5月22日(金) Release ＊Digital Only

<収録曲>

1. Spark my Life

2. HYPER ROCKET

3. 未完成feather

4. DAKKAI

5. Midnight Bloom

6. カサブタ

7. GLORY SHIP

◻︎TOUR

奪解エモーションTOUR - 憧れ、襲来 -

2026年6月26日(金)

[東京] 新宿LOFT

Open 18:15 / START 19:00

[Guest]：IKE

奪解エモーションTOUR - 返って来ない、オファー -

2026年7月5日(日)

[兵庫] MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎

Open 16:00 / START 16:30

[Guest]：後日発表

奪解エモーションTOUR - 決戦、我らが故郷名古屋 -

2026年9月21日(月/祝)

[愛知] Electric Lady Land

Open 15:15 / START 16:00

[Guest]：IKE

券種 / 料金：

スタンディング（一般） / \5,000(税込)

スタンディング（学割） / \2,500(税込)

・入場制限：未就学児入場不可

・申し込み枚数制限：1申し込みにつき4枚まで

Ticket

三次先着先行販売（先着）

5/8（金）18:00 ～ 5/20（水）23:59

https://eplus.jp/dopers/

主催：DOPERS

協力：ALL ACCESS RECORDS

◻︎Profile

名古屋発平均年齢20歳の5人組ラウドパンクバンド。2024年に東京進出を決意。首都圏・中京圏を中心に全国の他ライブハウスで精力的に活動を続けている。夢は1歩ずつ着実に、ドームでのワンマンライブを開催すること。

Vo:Kyoga / Gt:Haru / Gt:TAZAWA / Ba:Hiro / Dr:TAKE

■SNS

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■ALL ACCESS RECORDS

https://aa-records.com/

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/