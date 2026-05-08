「北海道日本ハムファイターズ DOMIれ！アクスタくじ」発売のお知らせ

株式会社ジュウロクホウイ

株式会社ジュウロクホウイ(本社：東京都千代田区、代表取締役：赤松 武雄)は、2026年5月15日（金）に「北海道日本ハムファイターズ DOMIれ！アクスタくじ」を発売いたしますのでお知らせいたします。販売は北海道内と首都圏エリアを中心とした全国の書店などにて店頭販売となります。新庄監督のもと、パ・リーグ制覇、そして日本一を目指し、2026シーズンを戦う選手たちのアクリルスタンドが必ず当たるアクスタくじを是非この機会にお買い求めください。

詳しくは下記リンク先の商品情報ページをご確認ください。

■商品情報ページ

https://16d.jp/page/fighters_kuji.html

■商品詳細

アクリルスタンドは全25種類。北海道日本ハムファイターズの新庄監督と24選手の肖像を使用し、台座に2026シーズンのスローガン「DOMIれ！」をあしらった、ここでしか手に入らないデザインです。サイズは本体：約72mm角内、台座：約50×33mmの飾りやすく、持ち運びしやすいサイズに仕上げました。アクリルスタンドをお買求めいただいて、あたりを引いたら【あたり賞】（約20cmのＢＩＧアクリルスタンド[全5種]）がその場でもらえます。さらに、最後のアクリルスタンド1個をお買求めいただいた方には【フィニッシュ賞】A4アクリルプレートをその場でプレゼント！

■商品情報

商品名：北海道日本ハムファイターズ DOMIれ！アクスタくじ

・アクリルスタンド：全25種類 1回 800円（税込）・素材：アクリル、サイズ：約72mm角内

・【あたり賞】ＢＩＧアクリルスタンド（全5種）：素材：アクリル、サイズ：全高約200mm（最大）

・【フィニッシュ賞】A4アクリルプレート

素材：アクリル、サイズ：A4 W297×H210mm

発売・販売 ： 株式会社ジュウロクホウイ

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※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。

■ジュウロクホウイについて

スタイリッシュなスポーツカー、 プロのアスリート、アニメや映画に出てくる ヒーローやキャラクター達……。 そんなホビーやエンターテインメントに あこがれた人物・モノをカタチにする会社です。

会社名 ：株式会社ジュウロクホウイ

代表者 ：代表取締役 赤松 武雄(あかまつ たけお)

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2016年11月 (株)グッドスマイルカンパニー子会社

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサル、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのPKG・広告、Webデザイン請負業務

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジュウロクホウイ

担当： 長田

TEL ： 03-6262-9553(10時～17時土日祝日除く)

MAIL： info@jyurokuhoui.jp

WEB： http://www.16d.jp