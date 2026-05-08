過去3回満席の人気企画、第４弾は初の新幹線利用　新潟の地酒と食を楽しむ体験型ツアーを実施

公益財団法人にいがた産業創造機構

東京都中央区銀座の「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」は、新潟の食と日本酒を体感する第4弾ツアーを企画し、2026年6月20日から1泊2日で実施します。

同館がこれまでに実施したツアーは過去3回いずれも満席となり、計109人が参加するなど、首都圏在住者を中心に高い関心を集めています。

第4弾となる今回は、シリーズ初となる新幹線を利用。現地では複数の酒蔵を巡るほか、きき酒師の資格を持つお笑い芸人「にほんしゅ」が同行し、日本酒の知識や楽しみ方をお伝えします。

本ツアーは、公益財団法人新潟観光コンベンション協会、旅行会社ハミングツアー（株式会社KOKK）、お笑い芸人「にほんしゅ」、THE NIIGATA の連携により実現したものです。通常の観光では体験しにくい酒蔵見学や試飲、漫才を交えた解説を通じて、新潟清酒の魅力を多角的に紹介します。

THE NIIGATAでは、本取り組みを通じて地方の食文化や酒の魅力発信に加え、継続的な来訪につながる関係人口の創出を目指しています。

＜バスツアーの概要＞

１ 名 称：新幹線＆バスツアー 第４弾

楽しい日本酒！新潟清酒と美食に酔う２日間

２ 出発日：2026（令和８）年6月20日（土）～21日（日）

３ 旅行代金：49,800円

４ 旅行社：ハミングツアー（株式会社KOKK）

５ 申込み：THE NIIGATAホームページまたは、別紙募集チラシをご覧ください。

⇒ https://the-niigata.jp/2026/04/13883/

（参考資料）

１ ツアーの行程

（１日目）東京駅（9:12発）

⇒新潟駅（10:41着）（自由昼食＆お買い物）

⇒新潟市歴史博物館みなとぴあ（歴史・文化）

⇒旧齋藤家別邸（見学）

⇒たからやま醸造（見学・体験）

⇒葱ぼうず（夕食）

⇒新潟市内（泊）

（２日目）ホテル

⇒弥彦神社（参拝）

⇒高野酒造（見学・試飲・お買い物）

⇒三笠屋（昼食）

⇒燕三条駅（15:29発）

⇒東京駅（17:00着）

２ きき酒師の漫才師「にほんしゅ」のご紹介

大阪府東大阪市出身のあさやんと、兵庫県姫路市出身の北井一彰からなる漫才コンビ。大阪NSC28期生。

2007年10月1日結成。2014年2月に5upよしもと（現:よしもと漫才劇場）にて単独ライブ『ヤッホー！！』を開催し、満員御礼で5upよしもとを卒業とともに吉本興業を退所。

2014年6月～リカープラザ大越酒店（千葉県千葉市稲毛）にてコンビ揃って酒修行に励み、同年9月に日本酒のソムリエ「きき酒師」の資格を取得。

2015年1月～コンビ揃って日本酒のソムリエ「きき酒師」の資格を取得している世界で唯一の漫才師として、フリーで芸能活動を再開。

現在は《食卓には日本酒。話題には漫才師にほんしゅ。》を目標に、オンラインも含めて全国各地の日本酒イベントや蔵開きに出演している他、初心者向けの日本酒講座「日本酒ナビゲーター認定講座」を定期的に開催しており、2026年4月現在では1,100名以上を認定し、きき酒師や日本酒ナビゲーターの資格認定団体の日本酒サービス研究会（SSI）から特別功労賞を与えられている。

また、あさやんがTikTokで投稿している #してるフリして酒呑んでるやつ シリーズは総再生回数が2,000万回を超え、Z世代への認知を広めることと、飲酒への興味を促す為に幅広く奮闘している。