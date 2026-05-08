【島根・松江】築90年の木造校舎が、人生の転機を支える相談室に～8050問題やメンタルヘルスの悩みにFP×キャリア×福祉の視点で寄り添う「ふくばライフデザイン事務所」が対面相談を本格始動

ふくばライフデザイン事務所講演やワークショップのできる講堂の風景～TBS系日曜劇場「VIVANT」でロケ地になりました。

ふくばライフデザイン事務所（島根県松江市、代表：福庭紳介）は、2026年5月7日（木）、松江市内の旧大谷小学校の「元・給食室」に、対面相談の拠点として事務所を本格オープンしました。中高年のひきこもり（8050問題）やメンタル不調と仕事の両立など、複雑化・長期化し社会問題化する困りごとにワンストップで寄り添います。

事務所から車で9分、古く奈良時代から続く玉造温泉でのリフレッシュを兼ねた、県外・市外からのご相談にも対応します。全国オンライン対応も可能です。

■ ノスタルジーが心を解かす”秘密基地”

校舎に囲まれた中庭

木の温もりに満ちた、どこか懐かしい空気が漂う旧大谷小学校。当事務所の扉を開けると、そこはかつて子どもたちのお腹と心を満たした「給食室」です。すぐ右隣には、だれでも無料で静かに過ごせる図書室があります。そして後ろを振り返ると、おしゃべりを楽しむもじっと火を見つめるのもよし、焚き火のできる中庭が。

大人になり、社会の荒波に揉まれ、ふと立ち止まってしまった時。無機質な会議室やカフェではなく、あの頃に帰り、肩の荷を下ろして深呼吸できる場所が必要だと考えました。ただの相談窓口ではなく、ほっと一息つける居場所でありたい。そのような思いからこのノスタルジックな廃校の一角を、大人のための”秘密基地”に選びました。

■ 人生の転機を支える拠点の必要性

長い廊下、かつては腰をかがめて雑巾がけも

現代社会において、中高年のひきこもり（8050問題）や精神疾患を抱えながらの仕事との両立は、ご本人やご家族にとって非常に深刻な課題となっています。

○15歳～64歳の生産年齢人口において推計146万人（50人に1人）がひきこもり状態にあり、40～64歳の中高年に限っても推計61万3,000人が存在

内閣府調査（2023）

○民間企業で一般就労している精神障害者の方（法定雇用率の算定対象であり手帳所持）は67万7,461.5人（対前年差3万5,283.5人増加、対前年比5.5％増加）

厚生労働省「令和6年障害者雇用状況の集計結果」

○過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業または退職した労働者がいた事業所の割合は、2022年には13.3%に上昇

「令和6年版厚生労働白書」

メンタルの不調で手帳を持たない人も含めると決して見過ごせる状況でないことは明らかです。

なんとか限界まで働いていたものの燃え尽きてしまい、「服薬が必要です」「休職してください」「福祉作業所を利用してみては」と言われたとき、これからどうすればよいか深く悩まれる方は少なくありません。しかし公的な支援機関はそれぞれの専門分野に特化していることが多く、各種制度・メンタルヘルス・福祉・家計・就労・キャリア形成の側面を統合した包括的なサポートへアクセスしづらいという現状があります。そこで、くらしの「いま」と「これから」に関する幅広い問題に対応できる場が必要と思うに至りました。

個人様向けには、焚き火などのお求めやすい価格のサービスをはじめ、この変化が速く、価値観が多様化する現代をサバイバルするプレミアムサービスまでご提供いたします。法人様向けには、出張でのサービスのほか、当事務所を利用した事例検討会のサービスなどもご提供いたします。

サービス内容について、詳しくはホームページ(https://www.fukuba-s.com/)をご覧ください。

■これからの展開

今後は、この旧大谷小学校にある「講堂」という空間を活かし、一方的な講義ではなく参加者同士が対話しながら共に学ぶワークショップ型の教室（学びの場・ふれあいの場）なども定期開催していく予定です。たとえば、

- 親亡き後を考える障害・生涯収支シミュレーション（年金・工賃・グループホーム費用など）- 中高年ひきこもりの親が元気なうちにしておきたい子供への贈与・信託・相続準備- 生き延びるためのセーフティネット：社会保険/生活困窮者自立支援制度/生活保護- キャリアチェンジは突然に～退職・転職の心得～社会保険や雇用保険の理解と手続き、効果的な求職活動の仕方- みんなで考える、ひきこもりの方や障害者の方とそのご家族が幸せに暮らすための人生脚本づくり

またこのような教室があればというご提案もお待ちしております。

地域とつながり、地域の良き社会資源の一つとなり、いつでも安心して戻ってこられるサードプレイスとしての機能を拡充してまいります。

お気軽にお問合せ、お立ち寄りください。

校舎とプール

無料でくつろげる図書室

暖炉もあります

当事務所（給食室）

玄関

中高年のひきこもりやメンタルヘルスと仕事の両立に留まらず、「自分が何に向いているのかわからない」「やりたいことが見つからない」「年金・税金・相続、そして投資など知りたい」「いまの収入で将来大丈夫か」「転職したいけれど不安」「学び直しや資格取得でキャリアアップしたい」といった、くらしの「いま」と「これから」に関する幅広い問題に対応します。人生の転機や節目に立つ方を、お金・仕事・福祉の各領域を横断した広い視野で総合的にサポートいたします。

事務所概要・お問い合わせ先- 事務所名：ふくばライフデザイン事務所- 代表者：福庭紳介- 所在地：島根県松江市大谷299-3（旧大谷小学校給食室）＊無料駐車場あり- サービス対象：個人（ご家族）・法人- サービス提供場所：当事務所（無料駐車場あり）／オンライン（全国対応）／自宅（原則松江市内）・法人訪問（お問い合わせください）- 事業内容：ライフプランニング・ファイナンシャルプランニング・キャリアサポート・福祉制度活用コンサルティングなど- フライヤー（A４）はこちらからダウンロードできます。https://prtimes.jp/a/?f=d182836-3-c7b1ab7e232771b33f588e68a2e9b3c5.pdf- 代表者略歴： 小売業での勤務をはじめ 、社会福祉法人において障害福祉サービスの施設長やサービス管理責任者、地域活動支援センターの管理者。また生活困窮者の方への家計改善支援・就労支援、アウトリーチ支援員として孤独・孤立にあるご家庭への訪問支援を務めるなど、きれいごとではすまない現場を知る実務家として多岐にわたる経験を持つ。 保有資格：1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）・社会福祉施設長資格認定講習課程修了（社会福祉法人全国社会福祉協議会）。- ホームページ：https://www.fukuba-s.com/- お問い合わせ先：info@fukuba-s.comお問い合わせページへ :https://www.fukuba-s.com/contact