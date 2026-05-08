“まるごと1冊ゆず”第2弾『PMC SPECIAL EDITION 7ゆず』、「ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026 心音」会場にて販売中！ ご購入の方に表紙ポスターをプレゼント！

ぴあ株式会社『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） SPECIAL EDITION 7 ゆず』

ぴあ株式会社発行の音楽誌『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC）』の特別編集本『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） SPECIAL EDITION 7 ゆず』につきまして、現在開催中の全国アリーナツアー「ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026 心音」会場での販売が決定いたしました。会場でのご購入特典として、『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） SPECIAL EDITION 7 ゆず』表紙ポスター（B3サイズ）を差し上げます。

本書は、2020年2月発売の『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） SPECIAL EDITION2 ゆず』“まるごと1冊ゆず”から6年を経て刊行する第2弾。同日発売のゆずのニューアルバム『心音（しんおん）』と連動し、まるごと1冊ゆずを大特集しました。

全曲新曲という『心音』の制作ストーリーを北川悠仁、岩沢厚治の2人が2万字にわたり語る巻頭のロングインタビュー。東畑幸多×佐野研二郎×香取有美×太田恵美という広告界のトップランナーが集結したクリエイティブチームの証言インタビュー。同作の核となる2つの楽曲「心音」「幾重」のミュージックビデオ撮影現場に密着しての、「心音」の柚葉監督インタビューと、映画『国宝』の音楽&主題歌で注目を集め、今回「幾重」の撮影にも参加した音楽家・原 摩利彦のロングインタビュー。「NHK東日本大震災15年震災伝承ソングプロジェクト」チームや編曲・サウンドプロデュースで関わった釣 俊輔らの証言。6年ぶりのチャレンジとなるぴあ名物100Q（100問100答）。さまざまな切り口から『心音』を徹底的に掘り下げています。

なかでも、「ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026 心音」へ向けて実施した“弾き語り”にまつわるテーマインタビューは必読。来年のデビュー30周年に向けて、 “生身のゆず”の現在地とこれからを、さまざまな撮りおろし写真とともにお届けします。（コンテンツ）（コンテンツ）

【コンテンツ】

表紙 ゆず

INTERVIEW with YUZU

巻頭2万字インタビュー ゆずの2人が語る『心音』のストーリー

BEHIND THE CREATIVE 『心音』

クリエイティブチーム『心音』制作の証言

東畑幸多×佐野研二郎×香取有美×太田恵美

BEHIND THE MUSIC VIDEO “心音”

さまざまな光を放つ、ミュージックビデオ「心音」の撮影現場に密着！

ミュージックビデオ「心音」柚葉監督の証言

BEHIND THE MUSIC VIDEO “幾重”

未来へつなぐうた、ミュージックビデオ「幾重」の撮影現場に密着！

「幾重」作曲編曲、原 摩利彦の証言

「幾重」誕生のきっかけとなった、NHK制作チームの証言

サウンドプロデューサー釣 俊輔の証言

YUZU ─ Acoustic Performance

8000字テーマインタビュー

アリーナツアーを前に考える、ゆずと“弾き語り”の関係

100Q for YUZU

6年ぶりにトライ！ ぴあ名物100Q～再び

読者アンケート／YUZU MORE TOPICS

EPILOGUE from YUZU

ゆず（北川悠仁、岩沢厚治）からの直筆メッセージ！

【商品概要】

『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） SPECIAL EDITION 7 ゆず』

定価：1,650円(本体1,500円+税) 発売日：3月11日

仕様：A4変型 96P オールカラー/無線綴じ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ、

「ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026 心音」会場 ほか

＜ご購入＞

BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b673627.html

タワーレコード https://tower.jp/item/7963686

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18522868/

有隣堂 https://www.yurindo.co.jp/?post_type=topics&p=32875&preview=true(https://www.yurindo.co.jp/?post_type=topics&p=32875&preview=true)

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835645987 ほか

LIVE info. 「ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026 心音」

5.4・5 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（終了）

5.16・17 愛知・日本ガイシホール

5.23・24 広島・広島グリーンアリーナ

5.30・31 長崎・長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

6.6・7 神奈川・Ｋアリーナ横浜

6.13・14 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6.23・24 大阪・大阪城ホール

7.11・12 福岡・マリンメッセ福岡A館

7.18・19 福井・サンドーム福井

7.24・25・26 神奈川・横浜アリーナ