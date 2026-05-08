【全出演アーティスト314組決定！】東海地区最大級のライブサーキット「TIGET presents SAKAE SP-RING 2026」

株式会社ZIP-FM

毎年6月に名古屋のFMラジオ局 ZIP-FMが主催している東海地区最大級のオムニバス・ライブサーキット「SAKAE SP-RING」。

今年も、6月6日(土)、7日(日)の2日間にわたり、名古屋 栄・新栄一帯のライブハウス、クラブを舞台に開催いたします。

この度、全出演アーティスト314組が決定しました！

100組以上が初出演となります。

チケットは、5月8日(金)正午から、「TIGET」「イープラス」「ローチケ」「チケットぴあ」の各プレイガイドにてチケット一般発売を開始いたします。

リストバンド引換時に学生証を提示いただくと500円キャッシュバックとなる学生限定特典も実施いたします！

さらに、ZIP-FMで毎週木曜日にオンエア中の番組「SUPER CAST」内コーナー「ZIP RAP BATTLE」とのコラボ企画の実施が決定！

サカスプに参加する方は、ぜひこちらの企画もチェックしてください！

栄・新栄のライブハウス、クラブが熱気に包まれる2日間まで、あと約1ヶ月。

今後の発表もどうぞお楽しみに！

第３弾出演アーティスト108組 ※50音順

ネクライトーキー汐れいらLaura day romance猫背のネイビーセゾンFurui RihoKlang Ruler

Ivy to Fraudulent Game / あおきやまと / Aonowa（exおもかげ）/ AKAMONE / asuka / あのと / アユリモト / 荒巻勇仁 / イクラノドン / weak.butterfly / Wisteria / 汐杏 / 汐れいら / ウルトラ寿司ふぁいやー / Organic Call / all at once / osage / 音感れもねゐど / Gaku / かずき山盛り / かたこと / 叶夢 / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / カラコルムの山々 / CARAMEL CANDiD / 海月にさされたら / Klang Ruler / 黒木渚 / KEPURA / Keriko Kick / ココラシカ / THE・ステレオギャング / the paddles / 最強マンボウ修羅ぼうや / SugLawd Familiar / 三四少女 / THE AGUL / Ciely / シトナユイ / SherLock / Shawoo / Jonah / 新東京 / sucola / The Slumbers / ぞうつかいになった。/ 大東まみ / 月追う彼方 / 辻井くぬえ / でかくてまるい。/ TENSONG / Doona / DOG STOCK / 凪 / ねぎ塩豚丼 / ネクライトーキー / 猫背のネイビーセゾン / PURPLE BUBBLE / パキルカ / Buzz In FIVE / バチカン市国に愛されたい / 春風レコード / PANZER / VIDA Hollywood / Bimi / 秘めごと / BYAKUYA / 平池 桜 / First Love is Never Returned / ファジーデイズ / FASE / FUJIBASE / Furui Riho / ペシミスピアス / BESPER / 堀田真央 / POP ART TOWN / BonSim / MĀRAJAQK / まおた / masa / 松室政哉 / Misaki / minase* / mibuki / mekakushe / motorpool / 望月ヒナタ / 桃色ドロシー / 夜叉子 / 山田タケシ / yoursヅ / ゆいにしお / 夕月 / Yukky / 夜々 / RIVA / Re:name / リュックと添い寝ごはん / 呂布カルマ / Lilsae / ルイ / Luov / RUCHKA / レトロマイガール！！ / Laura day romance / Romanesco Roman / ん・フェニ

TIGET presents SAKAE SP-RING 2026 全アーティスト出演日 ※50音順

6月6日(土)

IRIS MONDO / 青いガーネット / あおきやまと / Aonowa（exおもかげ）/ Aqilla / 明くる夜の羊 / asaka / asuka / ANEMONE / amanojac / AMUSEMENT LAGER / AYANE / 荒巻勇仁 / anewhite / iCO / weak.butterfly / Wienners / 上に1回動かす。/ 上野大樹 / 汐杏 / UtaKata / ES-TRUS / EMNW / Organic Call / 大橋ちっぽけ / 岡本隆根 with サブスクリプションズ / osage / ORCALAND / かずき山盛り / ガストバーナー / 加藤ヒロ / Gum Girl / ガラクタ / キュウソネコカミ / 極東飯店 / QOOPIE / Cool-X / 海月にさされたら / Klang Ruler / #KTCHAN / Keriko Kick / KeNN / コトノハタラズ / ゴホウビ / the paddles / 最強マンボウ修羅ぼうや / SAIHATE / Sakurashimeji / ザ・ダービーズ / さらさ (Band Set) / THE AGUL / She Side Ship / gb / Ciely / JIJIM / 至福ぽんちょ / SherLock / 終活クラブ / 13.3g / Jonah / 白壁ガールズ / 水平線 / sucola / Suzumushi / speel plaats / Zumi / セブンス・ベガ / そこに鳴る / 大東まみ / 短編画廊 / CheChe / 月と徒花 / 辻井くぬえ / Tyrkouaz / 手がクリームパン / DeNeel / TENSONG / 十明 / Doona / DOG STOCK / 友成空 / Trooper Salute / なきごと / 南壽あさ子 / Natsudaidai / niina / NEK! / ネクライトーキー / 猫背のネイビーセゾン / 野島樺乃 / 灰かぶり / パキルカ / ハク。/ Buzz In FIVE / Pastel Tang Club / バチカン市国に愛されたい / 87頁の栞 / 初音 / HALLEY / Hello Sleepwalkers / halogen / PANZER / VIDA Hollywood / 秘めごと / ヒラウチマイ / POOLS / FASE / 物品販売 / ペシミスピアス / ペンギンラッシュ / 堀田真央 / POP ART TOWN / BonSim / マクラ / masa / 松田今宵 / まつむら かなう / miida / ミーマイナー / Misaki / MisiiN / 水咲加奈 / minase* / mibuki / moon drop / mekakushe / めっちゃ美人 / メとメ / メリクレット / MOS / 望月ヒナタ / 桃色ドロシー / 森 大翔 / 夜叉子 / 山田タケシ / 夕方と猫 / 友希 / uiuni / yukaDD / 夕月 / Yukky / 優利香 / YURERUKO / Yobahi / Lala / リアクション ザ ブッタ / Re:name / Rihwa / リュックと添い寝ごはん / Lilin / Lilsae / 輪廻 / ルイ / roi bob / Laura day romance / Romanesco Roman / わんちゃんわんわんねこにゃんにゃん

6月7日(日)

Ivy to Fraudulent Game / Ayllton / AKAMONE / ASTERISM / あのと / Absolute area / アユリモト / イクラノドン / irienchy / インナージャーニー / Wisteria / 上野正明 / WENDY / 汐れいら / ウルトラ寿司ふぁいやー / エイハブ / O'D SECT / all at once / 奥崎海斗 / OSHIKIKEIGO / Ochunism / Offo tokyo / おとなりにぎんが計画 / 踊れない僕ら / omeme tenten / 音感れもねゐど / Gaku / 柏木ひなた / カズミナナ / かたこと / 叶夢 / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / からあげ弁当 / カラコルムの山々 / ガラスの靴は落とさない / カラノア / KI_EN / 北谷琉喜 / CARAMEL CANDiD / Qaijff / Ku:ui / Cloudy / CROWN HEAD / クレイジーウォウウォ!! / 黒木渚 / KEPURA / 声にならないよ / ココラシカ / Cosmic Mauve / THE・ステレオギャング / The Muddies / The Moon / SugLawd Familiar / 札幌某所 / さとう。 / THE南無ズ / sanetii / 冴夜 / 三四少女 / the shes gone / chef's / シトナユイ / シベリアンハスキー / Shawoo / shallm / 新東京 / シン・パパリガン / zoo zoo sea / スーパー登山部 / SCAMPER / すなお / The Slumbers / THREEOUT / Soi / ぞうつかいになった。 / TiDE / 多次元制御機構よだか / Dannie May / Czecho No Republic / Chimothy→ / ちゃんゆ胃(Band set) / 月追う彼方 / でかくてまるい。 / 東京メルヘン倶楽部 / 中島寂 / 凪 / 名無し之太郎 / ナポリタン・デイ・ドリーム / Niiiya / Nape / Neo Japanesque / ねぎ塩豚丼 / NELKE / NOMELON NOLEMON / No.MEN / Half time Old / PURPLE BUBBLE / Bye-Bye-Handの方程式 / Hakubi / pachae / ハッピーセット / バトルフェイス富安 / 春風レコード / PULPS / 板歯目 / 飛行楽園 / HINONABE / Bimi / BYAKUYA / 平池 桜 / First Love is Never Returned / ファジーデイズ / ふぉーかうんと / フジタカコ / FUJIBASE / Furui Riho / Baby Canta / BESPER / HONEBONE / holoyoi / ポンツクピーヤ / MĀRAJAQK / まおた / 松室政哉 / まるり / “美根” / May Forth / meiyo / め組 / motorpool / もさを。 / ヤサシクアレ / 山合圭吾 / やまもとはると / yummy'g / 八生 / yoursヅ / ゆいにしお / YUTORI-SEDAI / 夜々 / ライティライト / らそんぶる / Laughing Hick / Ran / LEEVELLES / RIVA / RIP DISHONOR / リュベンス / 呂布カルマ / Яu-a / Luov / RUCHKA / Leina / LET ME KNOW / レトロマイガール！！ / LOT SPiRiTS / ん・フェニ

ZIP-FM SUPER CASTとのコラボ企画

「ZIP RAP BATTLE サカスプ Edition」実施決定！

ZIP-FMで毎週木曜日にオンエア中の番組「SUPER CAST」内コーナー「ZIP RAP BATTLE」とのコラボ企画の実施が決定！

サカスプ会場が一気にフリースタイルの熱気に包まれる、サカスプならではのSpecial Edition。サカスプに参加する方は、ライブはもちろん、ぜひこちらの企画もチェックしてください！

会場や時間など詳細は後日発表！お楽しみに！

日程：6月6日(土)

時間：comming soon…

会場：coming soon…

出演：町田こーすけ、B.C 他

チケット

・タオル付2DAYS PASS \9,000 →THANK YOU SOLD OUT!!

・2DAYS PASS \7,500

・各日1DAY PASS \4,200

※全チケット共通：【学生限定】リストバンド引換時 学生証の提示で500円キャッシュバック！

下記プレイガイドにてチケット一般発売中です。

・TIGET(https://tiget.net/events/479272)

・イープラス(https://eplus.jp/sakaespring2026/)

・チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/sakaespring2026/)

・ローチケ(https://l-tike.com/sakaespring2026/) 【国内受付】Lコード：40061【海外受付】Lコード：40062

お求め頂いたチケットは、下記の場所・時間にて引換が必要です。

引換場所：オアシス２１ 特設会場

引換日時：6月6日(土)9:30～20:00 7日(日)9:30～20:00（予定）

※リストバンド引換所の混雑回避のため、先行予約購入者を先頭に、引換開始時間を指定させていただきます。（指定された引換開始時間以降であればいつでも引換可能）

※「電子チケットのみ」での販売となります。

「TIGET presents SAKAE SP-RING 2026」 開催概要

開催日程：2026年6月6日(土)・7日(日)

会場：DIAMOND HALL / NAGOYA ReNY limited / NAGOYA CLUB QUATTRO / RAD HALL / SPADE BOX / HOLIDAY NEXT NAGOYA / RAD NINE / 新栄シャングリラ / R.A.D / RAD SEVEN / CLUB ROCK'N'ROLL / Live & Lounge Vio / TIGHT ROPE / CIRCUS / HeartLand / CLOVER HOUSE / sunset BLUE / NSM EVENT HALL (全18会場)

出演：全314アーティスト

主催：ZIP-FM / SAKAE SP-RING事務局

後援：名古屋市

特別協賛：TIGET

協賛：Pococha

協力：名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 / 21世紀アカデメイア専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー / FM802 / オアシス２１

問い合わせ: ZIP-FM 052-972-0778（平日 10:00-18:00）

OFFICIAL WEB：http://sakaespring.com/

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SAKAE SP-RING公式アプリ：https://sakaespring.link.fespli.com/%E3%80%80

「ZIP-FM」とは

1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。

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