新潟×挑戦。その最前線が、銀座に集結！新潟の成長企業のトップと直接語るイベント「おにぎり meetup!3」を開催します

公益財団法人にいがた産業創造機構

東京都中央区銀座にある「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」では、新潟の“人”にスポットを当てたシリーズイベント「THE NIIGATA：Meet the People」の一環として、新潟の成長企業トップと首都圏の方々が直接交流するトーク＆交流イベント「おにぎり meetup!3」を開催いたします。

本イベントは、2025年12月に初開催し好評を博した「おにぎり meetup！」の第3弾です。「新潟には魅力的な企業がたくさんあるのに、首都圏ではまだ知られていない。もっと知ってほしい」という思いから企画しました。

新潟県内には、全国、そして世界へ挑戦を続ける魅力的な中小企業が数多く存在します 。しかし、首都圏にいるとなかなかその“生の情報”に触れる機会がなく、可能性を知らないままになっているのが現状です 。「いつかは地元（地方）へ」と考えているけれど、まだ具体的な一歩を踏み出せていない 。

そんな皆さんのために、銀座・新潟情報館「THE NIIGATA」を舞台に、新潟を代表するトップランナーたちと語り合える場をご用意しました 。

「新潟に、自分を試せる場所はあるだろうか」

「地方で働く面白さを、実際に活躍している人から直接聞いてみたい」

「前回のイベントに参加できず、次の機会を待っていた」

そんな思いを持つ方々に、ぜひご参加いただきたいイベントです。

イベント概要

開催日：2026年６月１日（月） 19:00～21:00

会 場：銀座・新潟情報館 THE NIIGATA(https://the-niigata.jp/store_info/#access) ３階 イベントスペース

定 員：25名（要事前申込、先着順）

参加費：2,000円（軽食、日本酒、ソフトドリンク付き）

お申し込み方法：公式ホームページの申込フォーム(https://the-niigata.jp/event/13830/)からお申し込みください。

その他：詳細は別添チラシ参照

内容

１ トークセッション

＜ゲスト経営者＞

江口 勝彦 氏（株式会社エンリージョン 代表取締役）

伊藤 綾 氏（きら星株式会社 代表取締役 CEO）

青木 一憲 氏（株式会社アオキ住建 代表取締役）

＜ファシリテーター＞

今井 進太郎（グローカルマーケティング株式会社 代表取締役CEO）

２ Ｕ・Ｉターン就職ばなし

３ 交流タイム（軽食・ドリンク付き）

＜ゲスト紹介＞

江口 勝彦 氏（株式会社エンリージョン 代表取締役）

「暮らしたいところで思いきり働く。」

地方へのUIターン転職支援に特化し、その土地で挑戦する人を増やし続けている。「地方だからと、キャリアを諦めてほしくない」という想いのもと、単なる仕事の紹介ではなく、人生の転機に立つ人と経営課題に向き合う企業の媒介者として、地域の産業に新たな活力を生み出している。

企業HP：株式会社エンリージョン(https://enregion.jp/)（新潟市）

伊藤 綾 氏（きら星株式会社 代表取締役 CEO）

「誰もが、住みたいまちに住める未来へ。」地域の「それしかない」を壊し、「こんな未来もあるかも」を示し、移住支援や空き家利活用を展開。実行力と目の前の人への誠実さを大切にしながら、地方でも自由に暮らしの選択肢を選べる持続可能な社会を目指し、まちをつくる仲間を増やし続けている。

企業HP：きら星株式会社(https://kirahoshi.com/about)（湯沢町）

青木 一憲 氏（株式会社アオキ住建 代表取締役）

「家づくりから、『暮らし』のプロデュースを。」 創業120年以上の歴史を誇る企業でありながら、建築資材の販売や住宅の新築・リフォームにとどまらず、お客様の「暮らし」を様々な形でサポート。ベーカリーや保育園の運営など、住・食・子育てという暮らしの点と点を結び、地域と共に未来を描き続けている。

企業HP：株式会社アオキ住建(https://aokijuken.co.jp/)（柏崎市）

＜ファシリテーター＞

今井 進太郎（グローカルマーケティング株式会社 代表取締役CEO）

「自分の仕事で、地元の景色が変わる」

マーケティングの力で地域創造に挑む。2024年10月に東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場。新潟で働くことの面白さと、挑戦できるカルチャーを自ら体現し、発信し続ける。新潟の未来を本気で変えようとする情熱と行動力に満ちた仕掛け人。

企業HP：グローカルマーケティング株式会社(https://glocal-marketing.jp/)（長岡市）

☆ 当日はこの他、U・Iターンを経験した企業の先輩社員も参加し、リアルな体験談をお話しいただく予定です。

＜チラシ＞

＜前回開催の模様＞

○ レポートページ(https://the-niigata.jp/2026/03/13309/)

○ BSNポッドキャスト(https://www.ohbsn.com/radio/podcast/)でも配信しています