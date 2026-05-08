【奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU】客室チェックインでスムーズで快適な滞在体験をご提供

野口観光マネジメント株式会社

野口観光リゾートマネジメント株式会社

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673/執行役員支配人・石田圭司）

山翠楼では、ご到着後お部屋へすぐご案内、お部屋でのチェックインをしていただけるプランをご用意いたしました。

展望露天風呂「大空」に設けたサウナ

本プランでは、お部屋にてチェックイン手続きを行うため、混雑を避け、よりスムーズで快適なご到着を実現いたします。

移動や待ち時間のストレスから解放され、扉を開けた瞬間から始まる、静かで上質なひととき。

誰にも気兼ねすることなく、心ほどける滞在をお愉しみください。

プラン販売ページ :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=ed2075b68568f9d3e21885f5897ac6e2&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=13871875&mode=secret&search_type=undated＜＜特別プランのご予約はこちらから＞＞山翠楼 公式ホームページ :https://sansuirou.co.jp/＜＜その他のプランのご予約はこちらから＞＞

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2.宿泊代金の5％が次回ご利用いただけるポイント（Nポイント）として加算

3.館内利用券3,000円分（1滞在1予約につき）プレゼント

【玄関】寛ぎの旅の序章がここから始まります【客室】窓際で自然を感じながら寛げる※イメージ