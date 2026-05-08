新作オリジナルミュージカル『ニコラ・テスラ ～エジソンが恐れた孤高の天才～』公演情報＆チケット販売詳細決定【5月23日(土)から最速抽選先行開始】

株式会社ホリプロ

ウエストエンドで注目を集める気鋭クリエイターとホリプロが共に立ち上げる、今年9月上演の新作オリジナルミュージカル『ニコラ・テスラ ～エジソンが恐れた孤高の天才～』。出演者には日本演劇界の第一線で活躍する最高峰の実力派4名、海宝直人、成河、濱田めぐみ、昆 夏美が集結した。この度公演情報とチケットの販売詳細が決定、最速抽選先行はホリプロステージにて5月23日(土)から開始。

ホリプロ×英国の気鋭クリエイターが生み出す新作ミュージカル上演決定！俳優4人で描く、100分ノンストップの衝撃。

ウエストエンドで注目を集める気鋭クリエイターとホリプロが、共に立ち上げる新作オリジナルミュージカル『ニコラ・テスラ ～エジソンが恐れた孤高の天才～』の上演が決定！2026年9月に東京・紀伊國屋ホール、10月に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて上演される。

音楽・歌詞を手掛けるのは、ニック・ブッチャー。ウエストエンドで上演された『The Little Big Things』で音楽・歌詞を務め、オリヴィエ賞最優秀新ミュージカル部門にノミネート。英国演劇界の影響力ある人物を選出する「The Stage 100」にも名を連ねる、今最も注目される若きクリエイター。

脚本は、エディンバラ・フリンジで話題をさらった『I Wish You Well』を手掛けた、ロジャー・ディッパー。

そして演出は、次世代を担う存在として熱い注目を集める演出家、下平慶祐。大胆かつ繊細な演出手腕で作品に新たな息吹を吹き込み続ける彼が、本作で世界初演の舞台に挑む。

さらに、本作は、わずか4人のキャストが多役を演じ分ける濃密かつスリリングな構成。休憩なし・約100分の物語は、鋭く研ぎ澄まされた音楽とともに、ジェットコースターのように疾走する。

キャストには、海宝直人、成河、濱田めぐみ、昆 夏美。日本演劇界の第一線で活躍する最高峰の実力派4名が集結。圧倒的な歌唱力と緻密な演技力が交錯し、孤高の天才ニコラ・テスラの光と影、その内なる葛藤と狂気、そして夢の軌跡を立体的に浮かび上がらせる。

英国と日本の若い才能が融合する新作の誕生。そして、この4人だからこそ実現する極限まで研ぎ澄まされたミュージカル体験。

その瞬間を、ぜひ劇場で目撃していただきたい。

＜東京公演＞

期間：2026年9月6日(日)～9月29日(火)

会場：紀伊國屋ホール

主催：ホリプロ



＜大阪公演＞

期間：2026年10月3日(土)～4日(日)

会場：梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ

主催：梅田芸術劇場



企画制作：ホリプロ

東京公演 チケット販売詳細

【チケット価格（全席指定・税込）】

・全席指定：13,000円

・Yシート（20歳以下当日引換券）：2,000円 ＊ホリプロステージのみ取扱い

【上演時間】

約100分（休憩なし）予定

【販売スケジュール】

最速抽選先行

5月23日(土)12:00～5月31日(日)23:59

先着先行

ホリプロステージゴールド会員：6月27日(土)9:00～7月12日(日)23:59

ホリプロステージレギュラー会員：6月27日(土)10:00～7月12日(日)23:59

一般発売

7月15日(水)11:00～

Yシート（20歳以下当日引換券）

7月20日(月祝)17:00～7月26日(日)23:59

【公演中イベント】

ホリプロステージ会員貸切公演

・9月19日(土)13:00

・9月19日(土)17:00

■来場者全員プレゼント：ステッカー

チケット販売詳細▼

https://horipro-stage.jp/news/nikolatesla2026_ticket/

公演概要

新作ミュージカル『ニコラ・テスラ ～エジソンが恐れた孤高の天才～』

＜スタッフ＞

音楽・歌詞：ニック・ブッチャー

脚本：ロジャー・ディッパー

演出・翻訳：下平慶祐

訳詞：福田響志

音楽監督：村井一帆

美術：山本貴愛

照明：吉本有輝子

音響：山本浩一

振付：塩野拓矢（梅棒）

衣裳：前田文子

ヘアメイク：鎌田直樹

歌唱指導：やまぐちあきこ

稽古ピアノ：石川花蓮／栗山 梢（treetop）／久保奈津実（treetop）／豊住 舞（treetop）

演出助手：福原麻衣／朝倉エリ／坪井彰宏

舞台監督：加藤 高

＜キャスト＞

海宝直人、成河、濱田めぐみ、昆 夏美

＜公演スケジュール＞

【東京公演】

期間：2026年9月6日(日)～9月29日(火)

会場：紀伊國屋ホール

主催：ホリプロ



【大阪公演】

期間：2026年10月3日(土)～4日(日)

会場：梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ

お問い合わせ：梅田芸術劇場 TEL: 0570-077-039（10:00～13:00、14:00～18:00）

主催：梅田芸術劇場

企画制作：ホリプロ

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/nikolatesla2026/

公式X＝https://x.com/tesla_musical

公式Instagram=https://www.instagram.com/nikolatesla_musical

#ミュージカルニコラテスラ