女子総合格闘家 ケイト・ロータス × THE FLAT HEADコラボレーションスカジャン発売決定！

株式会社フラットヘッド・ネクスト

THE FLAT HEAD（株式会社フラットヘッド・ネクスト 本社：長野県千曲市内川250-6、代表取締

役：岸野雄一郎）は、総合格闘家 ケイト・ロータス選手とのコラボレーションによる、日本製スカジャンの発売を決定いたしました。本モデルは、2026年5月10日に開催されるRIZINでの試合入場時に着用予定の一着を、そのままプロダクト化した特別モデルです。

デザインをケイト・ロータス選手本人が監修

THE FLAT HEADは、ケイト・ロータス選手のデビュー間もない頃よりメインスポンサーとして活動を応援してきました。本企画は、その継続的な関係性の中で実現したコラボレーションです。

本商品は、両面デザインをケイト・ロータス選手本人が監修。闘志を象徴する「虎」と、自身のリング

ネームに由来する「蓮の花」をモチーフに、存在感のある刺繍で表現しています。2026年5月10日に開催されるRIZIN.53の試合入場時に実際に着用予定であり、その着用シーンと連動したプロダクトとして展開。試合というリアルな舞台と直結した、唯一性の高いアイテムとなっています。

THE FLAT HEADのMade in Japanのものづくりをベースとした1着

本モデルは、いわゆるスーベニアジャケット（通称スカジャン）としての背景を持ちながら、現代的な解釈で再構築された一着です。また、本モデルはフラットヘッドのものづくりの精神のもと、日本国内で一着一着丁寧に製作。素材選定から縫製、刺繍に至るまで細部にこだわり抜いた、日本製ならではの完成度を追求しています。

商品概要

商品名：ケイト・ロータス × THE FLAT HEAD スカジャン

品番：FN-OJ-SV007KL

生産：日本製（Made in Japan）

デザイン監修：ケイト・ロータス

仕様：リバーシブル（両面刺繍：虎／蓮モチーフ）

価格：132,000円（税込）

販売情報

販売：THE FLAT HEAD直営店および公式オンラインショップにて受注販売

予約開始日：2026年5月10日（試合当日）

WEBSHOP:12:00より予約開始 / 直営店：各店オープンより予約開始

受付期間：2026年5月10日 ～ 6月30日

納品予定：2026年12月下旬頃を予定

〇WEBSHOP：ケイト・ロータス × THE FLAT HEAD スカジャン販売ページ

※2026年5月10日 12:00より公開予定

https://www.flat-head.com/fn-oj-sv007kl/

〇THE FLAT HEAD直営店

フラットヘッド神宮前店 / フラットヘッド本店 / フラットヘッド長野店 / フラットヘッド大宮店 / フラットヘッド高崎店 / フラットヘッド大阪店 / DHM上田店 / DHM上越店 / DHM甲斐双葉店

ケイト・ロータス選手 プロフィール

直営店ショップリスト :https://www.flat-head.com/shoplist/

モデル級の美女ファイターとしてプロデビュー前から大きな注目を集め、柔道・糸東流空手・ボディビル・スポーツインストラクターで培った経験を武器に、アグレッシブなファイトスタイルが持ち味の総合格闘家。RIZINにも参戦中。今女子格闘技界の中でも最も活躍が期待される次世代を担う逸材です。

RIZIN.53 大会およびケイト・ロータス選手試合概要

開催日時：2026年5月10日（日）

会場：GLION ARENA KOBE

試合：第7試合 ケイト・ロータス vs ケイティ・ペレス RIZIN MMAルール：5分3R（51.0kg）

THE FLAT HEAD紹介

日本製にこだわったアメカジブランド「THE FLAT HEAD」。デニム、レザー、Tシャツを中心に、素材選びから縫製、仕上げに至るまで細部にこだわったものづくりを追求。ヴィンテージウェアをモチーフにしながらも、現代的な着心地や素材使いを取り入れ、独自のプロダクトとして展開している。国内のみならず海外でも展開を行っている。直営店9店舗、国内ディーラー50店舗、海外ディーラー27カ国87店舗。

https://www.flat-head.com/