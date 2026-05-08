各業界のトッププレイヤー・専門家と読み解く新番組「BizPot（ビズポット）」、2026年5月8日（金）放送開始　～ 初回ゲストには、ohpner株式会社 代表取締役・土井 健が登場 ～

株式会社ラジオ大阪

ラジオ大阪は、新番組「BizPot（ビズポット）」を2026年5月8日（金）より放送開始いたします。

本番組は、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを手がけるohpner株式会社の企画・制作によりお届けする、ビジネス対談番組です。各業界のトッププレイヤーや専門家をゲストに迎え、市場の変化や企業の挑戦、次のビジネストレンドを、対話を通じて読み解きます。

地上波放送に加え、BizPot公式YouTubeチャンネルでもアーカイブを配信。生活動線で出会えるラジオと、いつでも何度でも見返せるYouTubeを行き来することで、リスナー・視聴者にビジネスの「次」をお届けします。

業界の課題と企業の挑戦を、当事者の声で読み解く

企業を取り巻く環境変化のスピードが増すなか、リスナーが業界の動きや企業の挑戦の中身に深く触れたいというニーズが高まっています。一方で、能動的に長尺の企業情報に触れる機会は限られているのが実情です。

「BizPot」では、各業界の経営者・事業責任者・専門家をゲストに迎え、業界が直面する構造的な課題、企業が打ち出す新たな挑戦や解決策、そして次のビジネストレンドを、データや具体的な事例を交えた対話で読み解きます。事業の最前線に立つ当事者の声を引き出すことで、市場の動きを多角的に捉え、リスナーが「自分のビジネス」「自分の暮らし」と接続して理解できる時間をお届けします。

初回ゲストには、ohpner株式会社 代表取締役・土井 健が登場

初回放送には、本番組の企画・制作を担うohpner株式会社の代表取締役・土井 健が登場。広告業界で20年近くキャリアを重ねてきた土井が、なぜいま「オフライン広告」に賭けるのか――その意思決定の背景と、ohpnerが描く事業ビジョンを伺います。

初回ゲスト：土井 健（どい けん）

ohpner株式会社 代表取締役。同志社大学商学部卒業。SSP「fluct」の立ち上げに参画し、年商114億円規模に成長させ親会社の東証一部上場に貢献。株式会社VOYAGE GROUP執行役員、取締役を経て、株式会社テレシーの初代代表として、売上を3期で78億円まで拡大。2024年4月にohpner株式会社 代表取締役に就任。タクシー広告・モビリティ広告などオフライン広告領域における国内有数の実務家として知られる。

【番組概要】

■番組名 BizPot（ビズポット）

■放送開始 2026年5月8日（金） 18時00分より

■放送日時 毎週金曜日 18時00分～18時20分

■出 演 ゲスト：各業界のトッププレイヤー・専門家 ほか

■初回ゲスト ohpner株式会社 代表取締役 土井 健

■企画・制作 ohpner株式会社

※ラジオ大阪（FM91.9、AM1314）のほか、radiko（全国から放送後1週間）、公式YouTubeチャンネルでの聴取・視聴が可能です。

※公式YouTubeチャンネルでは、本編約40分のロングバージョンをアーカイブ配信いたします。

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BizPot

ohpner株式会社について

ohpner株式会社は、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。モビリティ広告（アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHを中心に、メディア選定からクリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供。タクシーメディア「TOKYO PRIME」での広告枠取扱高において、日本3位（2026年1～3月期）の実績を有しています。

会社名：ohpner株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

代表者：代表取締役 土井 健

URL：https://ohpner.com/

お問い合わせ

本番組への出演・取材協力、および番組内での広告出稿・タイアップに関するご相談は、下記までお寄せください。

https://ohpner.com/contact

【ラジオ大阪公式HP】 https://www.obc1314.co.jp/(https://www.obc1314.co.jp/)