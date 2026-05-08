「会計事務所博覧会2026」出展予定企業第一弾30社を公開　出展募集は6/30（火）まで

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社の会計分野の子会社であるジャスネットコミュニケーションズ株式会社は、2026年9月10日（木）・11日（金）、東京都立産業貿易センター浜松町館3展示室で会計事務所向け専門展示会「会計事務所博覧会2026」を開催いたします。このたび公式サイト(https://kaikeihaku.com/)にて出展予定企業第一弾を公開しました。



会計事務所博覧会2026は、会計事務所・税理士法人に向けてサービスを提供する企業が集う業界特化型の展示会です。出展募集開始以降、4月30日時点で30社が出展を予定しており、会計・税務システム、業務効率化、AI、RPA、人材、経営支援など、会計事務所の実務や経営課題に関わる多様な企業からご参加のお申し込みをいただいております。

出展のお申し込みは、2026年6月30日（火）まで受け付けております。

会計事務所市場への提案機会を広げたい企業の皆さまは、ぜひ出展をご検討ください。



▼会計事務所博覧会2026 公式サイト

https://kaikeihaku.com/(https://kaikeihaku.com/)



■会計事務所博覧会2026の特徴

【会計事務所に特化した専門展示会】

主な来場対象は、税理士、公認会計士、税理士法人・会計事務所の経営層、マネージャー層、実務責任者などです。一般的な展示会では接点を持ちにくい、会計事務所に特化した来場者層に向けて、自社サービスを直接訴求できる場となります。



【会計業界に向けた集客基盤】

特設WebサイトやSNSに加え、業界専門紙「税界タイムス」、全国の会計事務所・税理士法人約10,000事務所への招待状DM、約23,000通の配信基盤を持つ「ゼイカイメルマガ」など、会計業界に向けた複数の集客チャネルを活用します。出展企業にとっては、認知拡大に加え、具体的な商談機会の創出も期待できます。



【継続開催による実績】

2026年で13回目の開催を迎える会計事務所博覧会。2025年9月開催時には、2日間合計で1,270名が来場。継続開催によって培ってきた会計業界との接点を活かし、2026年も会計事務所向け専門展示会として開催します。



【会計事務所を取り巻く変化に対応】

会計事務所博覧会2026のテーマは、「AIと人が共存する、新しい仕事のかたち」です。生成AIやクラウド活用の進展、人材不足、業務標準化、顧問先支援の高度化など、会計事務所を取り巻く環境が変化するなか、実務や経営に役立つサービスや情報と出会える場を提供します。



■出展募集について

会計事務所博覧会2026では、会計事務所向けにサービスを提供する企業の出展申し込みを、2026年6月30日（火）まで受け付けています。



対象は、会計・税務システム、クラウドサービス、AI、AI-OCR、RPA、業務効率化、人材採用・育成、経営支援、相続・事業承継、M&A、コンサルティングなど、会計事務所の課題解決に資するサービスを展開する企業です。

開催概要や出展プランの詳細、会期までのスケジュールは公式サイトにて案内しており、出展に関する相談も随時受け付けています。会計事務所市場への提案機会として、ぜひ出展をご検討ください。



■出展予定企業第一弾を公開

会計事務所博覧会2026の公式サイトにて、出展予定企業第一弾として社名を公開しました。今回公開したのは、2026年4月30日時点で出展のお申し込みをいただいいている企業です。

出展分野は、会計・税務システム、クラウドサービス、業務効率化、AI、AI-OCR、RPA、人材採用・育成、経営支援、相続・事業承継、M&A、各種コンサルティングなど多岐にわたり、会計事務所の現場や経営課題に対応するサービスが集まる予定です。



【出展予定企業一覧 ※五十音順、2026年4月30日時点】

ASIMOV ROBOTICS株式会社

Ezテクノロジーズ株式会社

株式会社invox

株式会社エッサム

株式会社エフアンドエム

株式会社オービックビジネスコンサルタント

orb株式会社

株式会社キーエンス

株式会社KUROJIKA

株式会社来い顧問ドットコム

株式会社古田土経営

コプラス株式会社

株式会社シスプラ

新日本法規出版株式会社

株式会社Stayway

株式会社SoLabo

ソリマチ株式会社

株式会社ＴＫＣ

株式会社Donuts

日本ICS株式会社

日本PB協会

株式会社HAYAWAZA

株式会社ハンド

ファイナンシャルスタンダード株式会社

フリー株式会社

株式会社フリーウェイジャパン

株式会社マネーフォワード

弥生株式会社

株式会社ROBOT PAYMENT

株式会社ROBON



■主催者コメント

会計事務所の現場では、AIやクラウドの活用、人材不足への対応、顧問先への提供価値の見直しなど、業務と経営の両面で変化への対応が求められています。そうしたなかで、会計事務所に向けたサービスを提供する企業にとっても、自社の強みを適切に伝え、実際の課題やニーズに即して提案できる場の重要性が高まっています。

会計事務所博覧会2026は、会計事務所に特化した専門展示会として、出展企業が来場者と直接対話し、自社サービスの価値を具体的に伝えられる場を目指しています。すでに多くの企業の出展が予定されており、今後も出展予定企業情報を順次公開してまいります。会計事務所の課題解決につながるサービスを持つ企業の皆さまに、ぜひ出展をご検討ください。



■「会計事務所博覧会2026」開催概要

【名称】

会計事務所博覧会2026

【テーマ】

AIと人が共存する、新しい仕事のかたち

【会期】

2026年9月10日（木）・11日（金） 10：00～17：00 ※最終日は16：00まで

【会場】

東京都立産業貿易センター浜松町館 3展示室

https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/

【主催】

ジャスネットコミュニケーションズ株式会社

【出展お申し込み締切】

2026年6月30日（火）

【来場対象】

税理士、公認会計士、税理士法人・会計事務所の経営層、マネージャー層、実務責任者 など



▼会計事務所博覧会2026公式サイト

https://kaikeihaku.com/(https://kaikeihaku.com/)





■本展示会の出展・内容に関するお問い合わせ先

ジャスネットコミュニケーションズ株式会社

「会計事務所博覧会2026」事務局

kaikeihaku@zeikai.net

03-6261-6315

＜C&Rグループの会計・税務・経理関連サービスについて＞

C&Rグループでは、1996年に公認会計士が設立したジャスネットコミュニケーションズが、会計、税務、経理・財務に特化したプロフェッショナル・エージェンシー事業を展開しています。公認会計士、税理士、経理パーソンを中心とした登録者一人ひとりのスキルやキャリアに応じて、人材紹介・派遣サービス、実務教育サービスなどを提供しています。登録者数は業界トップクラスの69,000人を超え、監査法人、税理士法人7,000社との取引実績があります。

▼ジャスネットコミュニケーションズ株式会社 Webサイト

https://www.jusnet.co.jp/



＜会計・税務関連セミナー・講座・サービス＞

▼会計、税務、経理・財務分野に特化した転職エージェントサービス「ジャスネットキャリア」

https://career.jusnet.co.jp/



▼経理人材向けの派遣サービス「ジャスネットスタッフ」

https://staff.jusnet.co.jp/



▼会計プロフェッションのヒューマンドキュメント誌「Accountant's magazine」

https://career.jusnet.co.jp/magazine/magazine_index.php



▼企業の経理部門向け「高度会計支援サービス」

https://www.jusnet.co.jp/services/advanced-accounting/



▼経理パーソンのための教育支援サイト「経理実務の学校」

https://edu.jusnet.co.jp/



▼税理士業界の新聞「税界タイムス」

https://tax.jusnet.co.jp/



＜クリーク・アンド・リバー社とは＞

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野でも同事業を展開しており、その領域は合わせて18分野にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイト、グローバル開発などへとサービスを拡大しています。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/