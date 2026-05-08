【W大阪】TWICEとのコラボレーション「キャンディー・ドリーム（Candy Dream）」を期間限定で開催

マリオット・インターナショナル「キャンディー・ドリーム」TWICEアフタヌーンティー

ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪（所在地：大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人：ピーター・ルーカス）は、世界で活躍するガールズグループTWICEとのコラボレーション「キャンディー・ドリーム（Candy Dream）」のもと、TWICEアフタヌーンティーをホテル1階「MIXup（ミックスアップ）」にて、2026年6月1日（月）～7月31日（金）の期間限定で開催いたします。

あわせて、同コンセプトルームを、2026年6月1日（月）～8月31日（月）までご提供いたします。

Marriott Bonvoy(https://www.google.com/search?q=marriott+bonvoy&safe=active&ssui=on) （マリオット ボンヴォイ）は、音楽が人と人をつなぎ、特別な瞬間を生み出す力に着目し、これまでも音楽をテーマにした多彩な体験を提供してきました。今回、世界で活躍するガールズグループTWICEとのコラボレーションにより、TWICEの世界観をホテル空間と味覚を通して体感できる“没入型体験”を期間限定で全国6つのホテルにて展開いたします。

ビジュアルと味覚で二度楽しめる、特別なアフタヌーンティー

本アフタヌーンティーは、TWICEのコンセプトである「二度感動を与える」という世界観をもとに、「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」体験として期間限定で展開いたします。ビジュアルと味覚の両面から楽しめる特別なメニューを通じて、五感に響くひとときを提供いたします。

ラズベリーの鮮やかな酸味と濃厚なチョコレートが重なり合う「ラズベリーチョコレートタルト」は、甘さの中にキレを感じさせる印象的な一品。TWICEの公式ペンライト「キャンディボング」をイメージした「アプリコット ストロベリー マシュマロ ロリポップ」は、愛らしいビジュアルにアプリコットとストロベリーの甘酸っぱさを閉じ込め、遊び心あふれる味わいに仕上げました。「ライチムース ベリー＆ローズジュレ」は、軽やかなライチにベリーの酸味とローズの華やかな香りを重ね、可憐でエレガントな余韻を残します。セイヴォリーでは、塩味とコク、ハーブの爽やかさが調和した洗練された味わいの「キャビアとスモークサーモン クリームチーズのファルシー ディルの香り」をはじめ、旨味とコクを軽やかな層で重ね、リッチでありながらもバランスよく仕上げた「モルタデッラとチェダーチーズのミルフィーユサンド」などが並びます。

それぞれが異なる魅力を放ちながらもひとつの世界観として響き合い、TWICEのエネルギーを映し出すラインナップに。ここでしか味わえない、心躍るアフタヌーンティー体験をお楽しみいただけます。

＜「キャンディー・ドリーム」 TWICEアフタヌーンティー 概要＞

期 間 2026年6月1日（月)～7月31日（金）

時 間 11:30- / 14:00- / 16:30-

場 所 1階「MIXup(ミックスアップ）」

料 金 お1人様 7,000円（サービス料15%・消費税込）

予 約 WEBサイト：ご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/ja/w-osaka-mixup/reserve/experiences?menu_lists=69d89291d9d53e0c8909b18f)

■メニュー

ウェルカムドリンク

スイーツ

・ラズベリーチョコレートタルト

・赤桃とラズベリージュレ 白桃ムース

・チェリーマカロン

・ココナッツパンナコッタ 桃のソース

・フロマージュブランムース アプリコットジュレ

・アプリコット ストロベリー マシュマロ ロリポップ

・ライチムース ベリー＆ローズジュレ

アプリコット ストロベリー マシュマロ ロリポップ（例）

セイヴォリー

・キャビアとスモークサーモン クリームチーズのファルシー ディルの香り

・海老とアボカドのサワークリームタルト

・トリュフとスタッフエッグ ビーツ風味

・モルタデッラとチェダーチーズのミルフィーユサンド

スイーツ（例）

※コーヒー、紅茶のフリーフロー付き（90分）

※アフタヌーンティーはお席120分制となります。

※要予約

セイヴォリー（例）

■対象アフタヌーンティーをご注文のお客様限定でオリジナルノベルティグッズが当たるチャンス

「キャンディー・ドリーム」TWICEアフタヌーンティーをご注文いただいたお客様を対象に、抽選でオリジナルノベルティグッズが当たるキャンペーンを実施いたします。なお、期間中は対象のアフタヌーンティーのご注文で何度でもご参加いただけます。

＜オリジナルノベルティグッズ＞

オリジナルノベルティグッズ（例）

1. トートバッグ（TWICEメンバーサイン入りを含む）（50名様）

※すべてのトートバッグにサインが入っているわけではありません。

2.タンブラー（50名様）

3.コースター（50名様）

＜コースター＞

期間中、本アフタヌーンティーをご利用いただいたお客様に、今回のキービジュアルデザインを使用したオリジナルコースターをプレゼントいたします。

※来店先着順でのご提供となり、数に限りがございます。

コースター（例）

※写真はすべてイメージです。

TWICEの世界観に包まれる、心ときめくコンセプトルーム

W大阪限定でお楽しみいただけるコンセプトルームは、TWICEの世界観を体現した特別仕様の客室です。ホテルの滞在を通してTWICEの魅力を楽しめる空間として、大きなリボンが彩る愛らしい空間や、9体のLOVELYSをあしらった内装、やわらかなピンクに包まれたお部屋をご用意いたしました。まるでTWICEと過ごすお泊まり会のような、夢のように特別なひとときをご提供いたします。

本コンセプトルームにご宿泊のお客様には、限定のウェルカムキットをご用意します。本キットには、W大阪のコンセプトルームのために特別に制作されたオリジナルアイテムが含まれます。また、ルームキーはTWICE仕様の特別デザインとなっており、カードは記念としてお持ち帰りいただけます。

＜「キャンディー・ドリーム」 TWICEコンセプトルーム 概要＞

ウェルカムキット（例）コンセプトルーム（例）

客室タイプ コージーキングまたはツイン（40平方メートル ）

予約期間 4月24日（金）～8月28日（金）

宿泊期間 6月 1 日（月）～8月31日（月）

内 容 コンセプトルームでのご宿泊（1部屋2名様まで）

ウェルカムキット（1部屋2名様まで）

「キャンディー・ドリーム」TWICEアフタヌーンティー（1部屋2名様まで）

※バルーンデコレーション（ご希望の方は予約時にご連絡ください。別途オプションで料金がかかります）

予 約 3日前までに要予約

電話：06-6484-5355（ホテル代表）

E-mail：w.osaka.reservations@whotels.com（宿泊予約）

Website：ご予約はこちら(https://www.marriott.com/ja/offers/candy-dream-twice-concept-room-off-223498/osaow-osaow-w-osaka)

＜キャンセルポリシー＞ ご到着日の3日前まで無料、以降100%のチャージ対象となります。

※詳細はMarriott.comをご覧ください。

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W大阪について

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「Wホテルズ」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー＆レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。

公式サイト： wosaka.com(https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaow-w-osaka/)

Instagram： instagram.com/wosakahotel(https://www.instagram.com/wosakahotel/)

Facebook： facebook.com/WOsakaJPN(https://www.facebook.com/WOsakaJPN/?locale=ja_JP)

Wホテルズについて

ニューヨークのソーシャルエネルギーから誕生したWホテルズは、20年以上にわたりライフスタイルホテルの最前線を牽引してきました。世界70以上のデスティネーションに展開し、細部にこだわったデザイン、シグネチャーサービスである「Whatever/Whenever(R)」、そして活気あふれるリビングルームを通じて、ゲスト同士がつながる特別な体験を提供しています。それぞれのWホテルズは、ブランドが持つ磁力のようなエネルギーと、土地ごとの文化を融合させ、新しい視点や自由な自己表現が花開く空間を生み出しています。現在Wホテルズは、現代のゲストのニーズに応え、次世代のラグジュアリーライフスタイル体験を提供するため、複数年にわたるブランド進化を進めています。Wホテルズの詳細はw-hotels.com(https://w-hotels.marriott.com/?lang=ja)をご覧ください。また、Instagram(http://www.instagram.com/whotels)、TikTok(https://www.tiktok.com/@whotels)、X(http://www.twitter.com/whotels)、Facebook(http://www.facebook.com/whotels)、YouTube(https://www.youtube.com/@WHotelsWorldwide)で最新情報を発信しています。Wホテルズは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)」に参加しています。会員の皆さまは、世界中の魅力的なブランドポートフォリオや「Marriott Bonvoy Moments」での限定体験、無料宿泊やエリート会員資格の認定など、他にはない特典をお楽しみいただけます。入会費は無料。

詳細は MarriottBonvoy.marriott.com(https://www.marriott.com/loyalty.mi) をご覧ください。