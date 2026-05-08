“TBS news23出演から24時間”“ラッパー園長”XBSに全国から大反響異業種との対談・コラボレーションプロジェクト始動

株式会社ミキスペース

NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDのXBS（深見展啓）が、“ラッパー園長”として活動するマザーグース神宮前保育園（東京都渋谷区）は、この度、育児・保育・教育・医療・地域・文化・音楽・スポーツ・AI・福祉・経営など、様々な分野で活躍する方々との対談・コラボレーションプロジェクトを本格始動致します。

本プロジェクトは、

「子育てを、保育業界だけで抱え込まない社会へ」

をテーマに、業界の垣根を超えた対話・発信・共創を行いながら、社会全体で子どもたちの未来を支える文化づくりを目指すものです。

入園式の日

■ TBS NEWS DIG / news23 放送から24時間で大反響

2026年5月7日、

「“ラッパー園長”誕生

NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDのXBSさん

50歳の節目に保育の世界へ

神宮前から目指す新たな保育の形」

として、TBS NEWS DIG / news23にて特集されました。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2644826

放送直後から、

・保育関係者

・教育関係者

・子育て世代

・医療従事者

・経営者

・地方活動家

・クリエイター

・アーティスト

など、全国の様々な立場の方々から、多数のメッセージやお問い合わせ、対談希望、コラボ相談が相次ぎ、放送からわずか24時間で大きな反響となっております。

特に、

「保育を社会全体で考えるべき」

「異業種と保育を繋ぐ発想が新しい」

「保育の価値発信の形が変わった」

「子育てをもっとオープンに語れる社会になってほしい」

など、多数の共感の声が寄せられています。

取材の様子

■ JINGUプロジェクトとは

JINGUプロジェクトは、

「子育てを、社会全体で支えるインフラへ」

をテーマに、

・保育

・地域

・文化

・企業

・AI

・異業種連携

などを掛け合わせながら、日本の子育て環境の新しい形を模索するプロジェクトです。

現在、日本全国には多くの保育施設が存在する一方で、

・少子化

・保育士不足

・産後うつ

・核家族化

・育児孤立

・子育て世帯の経済的不安

など、子育てを取り巻く課題は年々深刻化しています。

特に企業主導型保育園は、

・行政からの園児送客がない

・地域との接点不足

・情報発信不足

・経営不安

など、構造的な課題を抱えており、

「良い保育をしていても、存在自体が知られない」

という状況も少なくありません。

JINGUプロジェクトでは、

保育園単体ではなく、

“社会と繋がる保育”

をテーマに、

保育の価値そのものを社会へ発信しながら、新たな子育て支援の形を構築しています。

明治公園にて

■ PR TIMES 第1弾～第3弾

JINGUプロジェクトではこれまで、

■ 第1弾

「ラッパー園長」構想発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000175371.html

■ 第2弾

JINGUプロジェクト本格始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000175371.html

■ 第3弾

“保育の価値を社会へ発信する”取り組み開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000175371.html

と段階的に発信を続けてまいりました。

そして今回、

実際に“ラッパー園長”として活動するXBSの挑戦が、TBS NEWS DIG / news23にて全国へ発信されました。

⸻

■ 「保育を、保育業界だけで語らない」

本プロジェクトでは、

「子育ては、保育士さんだけが背負うものではない」

という考えのもと、

・音楽

・地域

・企業

・医療

・スポーツ

・AI

・福祉

・アート

・教育

・地方創生

など、異なる分野で挑戦を続ける方々と対話を行いながら、

「これからの子育て」

「子どもたちの未来」

「社会の在り方」

について、多角的な発信を行ってまいります。

そして実は既に、

今回の反響を受け、JINGUプロジェクト・ママスペース構想に相応しい、異業種との大型コラボレーション企画も複数進行しております。

保育・教育の枠を超え、

音楽、地域、医療、文化、企業など、様々な分野と繋がりながら、

“子育てを社会全体で支える新しい形”

を、具体的に形にしてまいります。

詳細は順次発表予定です。

今後発表される新たな対談・コラボレーションにも、ぜひご期待ください。

JINGUプロジェクトは、

“保育を社会へ開く”新しい挑戦を、これからさらに加速させてまいります。

そして既に、

このプロジェクトに相応しい、新たな大型企画も複数進行中です。

次なる発表にも、ぜひご注目ください。

乞うご期待。

明治公園にて

■ XBS コメント

「自分は保育業界では、まだまだ素人です。

だからこそ、様々な分野で本気で挑戦されている方々から、子どもたちの未来や、社会の在り方を学ばせていただきたいと思っています。

HIPHOPもそうですが、

カルチャーには、人の価値観を変える力があると思っています。

保育も、もっと自由でいい。

もっと社会と繋がっていい。

子どもを育てることは、保護者や保育士さんだけの役割ではなく、本来は社会全体の役割だと思っています。

音楽も、地域も、企業も、医療も、スポーツも、AIも、みんな子どもたちの未来に関われる。

そんな流れを、日本の中で少しずつでも作っていけたらと思っています。」

― XBS（深見展啓）

プロの演奏家による入園式のお祝い

■ JINGUプロジェクト『ママスペース』構想へ

本取り組みは、JINGUプロジェクトが進める『ママスペース』構想の一環でもあります。

ママスペースは、

・保育園

・保育士

・ベビーシッター

・家事支援

・子育て世代

・企業

・地域

・専門家

を繋ぎ、

「子育てを、社会全体で支えるインフラを作る」

ことを目指したコミュニティプラットフォームです。

今後は、

・対談企画

・YouTube配信

・SNS発信

・イベント

・講演

・地域連携

・保育園訪問

・異業種コラボレーション

などを通じ、全国へ活動を広げていく予定です。

業界や立場を問わず、

「子どもたちの未来をより良くしたい」

「子育てを社会全体で支えたい」

という想いを持つ皆様との出会いを広く募集しております。

お散歩中にアワアワ

【お問い合わせ先】

ママスペース運営会社

株式会社JINGU

JINGUプロジェクト

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前六丁目

電話番号：03-6778-0120

担当：緒方みき

MAIL：m.ogata@miki-space.com

TEL：03-6778-0120

ライン公式

https://lin.ee/6ZY6WlJ

HP

https://jingu-project.jp/